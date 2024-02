So geht Führung heute: Interview mit Silvia Ziolkowski

Der Fachkräftemangel wirkt sich nicht nur auf die Mitarbeitersuche aus, sondern auch auf das Halten von guten Kräften. Deshalb sollte sich in Unternehmen auch vieles um die Mitarbeiterführung drehen. Worauf es dabei ankommt, verrät dieser Workers Cast mit Silvia Ziolkowski.

Von Jörg Mosler

Silvia Ziolkowski, Expertin für Visions- und Zukunftsentwicklung, spricht mit Jörg Mosler über die Mitarbeiterführung in Unternehmen. - © Jörg Mosler

Wer seine Mitarbeiter halten will, braucht nicht nur schicke Benefits, sondern vor allem eine gute Mitarbeiterführung. Doch was bedeutet gute Führung in 2024? Silvia Ziolkowski kann darauf eine Antwort geben. Sie ist Coach und Expertin für Visions- und Zukunftsentwicklung und unterstützt Unternehmer, ihre Visionen und Werte zu entdecken, um dann den Betrieb entsprechend aufzubauen.

Mitarbeiter halten

Denn darauf kommt es auch bei der Mitarbeiterführung an. Wie sieht ein Unternehmen aus, das Mitarbeiter sich wünschen? Wie muss es sich weiterentwickeln, um für Fachkräfte attraktiv zu sein und zu bleiben? Dafür gibt Ziolkowski in dieser Podcast-Folge wertvolle Tipps und Denkanstöße, wie Unternehmer sich für die Mitarbeiterführung von morgen fit machen.

