14.11.2017

App-Tipps Die wichtigsten Apps für Handwerker

Mit den richtigen Handwerk-Apps tragen Sie neben Schraubenzieher, Messer und Zollstock auch die elektronische Werkzeugkiste in der Hosentasche. Diese Apps können den Alltag von Handwerksunternehmern spürbar vereinfachen.

von Duygu Bayramoglu

© ahmet emre yilmaz/adobeStock Weitere Beiträge zu diesem Artikel Apps speziell für Ihr Gewerk

Für nahezu jede Tätigkeit gibt es mittlerweile passende Apps. Hier präsentieren wir Ihnen unsere Tipps für die nützlichen Smartphone- und Tablet-Hilfsprogramme, die den Alltag von Handwerksunternehmern spürbar vereinfachen.

Abfahrtsmonitor

Sie kennen sich in der Umgebung nicht aus oder kennen die örtlichen Verkehrsmittel und deren Abfahrtszeiten nicht? Die App Abfahrtsmonitor findet nicht nur die nächste Station für Sie, sondern listet alle Verbindungen der öffentlichen Verkehrsmittel übersichtlich nach Abfahrtszeiten auf.

Beliebte Routen können unter Favoriten abgespeichert werden . Die App zeigt alle Verbindungen sowie auch Verspätungen öffentlicher Nahverkehrssysteme und Zugverbindungen der Deutschen Bahn an.

Ressort: Betrieb

Betrieb Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ Betriebssystem : iOS

: iOS iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/abfahrtsmonitor/id412811098?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/abfahrtsmonitor/id412811098?mt=8 Preis: free

AppCareer

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/appcareer/id866955140?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/appcareer/id866955140?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.deAppCareer.publisher

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.deAppCareer.publisher Preis: free

Barcoo

Der Barcode Scanner von barcoo bietet Ihnen Scanner und Preisvergleich in einem. Die App erkennt jeden beliebigen QR- Barcode, sowohl DataMatrix- als auch EAN-Code. Einmal gescannt, zeigt Ihnen die App die Produkteigenschaften an. Zudem können Sie sehen, wo es die Waren momentan am günstigsten zu kaufen gibt. Die Kundenbewertungen erleichtern dabei die Wahl und können hilfreich sein.

Funktionen im Überblick: Informationen zu Inhaltsstoffen, Adressen, Öffnungszeiten der Filialen, Routenplaner, Einkaufszettel

Ressort: Betrieb, Finanzen

Betrieb, Finanzen Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

Betriebssystem : iOS, Android

: iOS, Android iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/barcoo-barcode-scanner-qr-code-reader/id339525465?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/barcoo-barcode-scanner-qr-code-reader/id339525465?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.barcoo.android

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.barcoo.android Preis: free

Bosch Toolbox

Rapportzettel, digitale Unterschrift, Baudokumentation und Einheitenrechner sind tolle Funktionen, die ein Handwerker im Alltag brauchen kann: Die Bosch „Toolbox“ soll für den Handwerker wie das Schweizer Taschenmesser sein und vereint all die genannten Funktionen in einer Applikation. Die mit Abstand beste Funktion ist die Aufmaßkamera – mit dieser können Sie schon in kurzer Zeit tolle Ergebnisse erzielen. Zudem kann die App Medien wie Fotos, Videos oder Sprachmemos einbinden.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/bosch-toolbox/id497324032?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/bosch-toolbox/id497324032?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.convisual.bosch.toolbox2

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.convisual.bosch.toolbox2 Preis: free

The Brain App

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: Android

Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.harmony.brainapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.harmony.brainapp Preis: free

CamCard

Visitenkarten werden zwar oft gesammelt, jedoch schnell wieder vergessen. Damit Ihnen das nicht passiert, können Sie mit der CamCard-App Visitenkarten digitalisieren, organisieren und aktualisieren. So haben Sie alle Kontakte immer bei sich. Die Applikation scannt die Visitenkarten und übernimmt die Kontaktdaten automatisch in das Telefonbuch des Smartphones.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/camcard-business-card-scanner/id349447615?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/camcard-business-card-scanner/id349447615?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.BCRLite

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.BCRLite Preis: free

Cam Scanner

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/camscanner/id388627783?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/camscanner/id388627783?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner Preis: free

Cube

Sie möchten Ihre Stunden, Ausgaben oder Projektkosten festhalten? Der Termin- und Kostenplaner von Cube ist perfekt für Unternehmer, Fachberater, Entwickler und Freiberufler. Für Sie als Nutzer gibt es reichhaltige, interaktive Schaubilder und eine Kostenanzeige für Projekte in Echtzeit. Sie können Projekte entwerfen und Teams bilden, denen Sie unterschiedliche Aufgaben zuteilen können.

Ressort: Betrieb, Finanzen

Betrieb, Finanzen Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/cube-termin-kostenplaner/id364898723?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/cube-termin-kostenplaner/id364898723?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitrzr.android.cube

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bitrzr.android.cube Preis: free

Datev

Ob Fragen zu steuerlichen, finanzmathematischen oder kaufmännischen Themen: Die kostenlose DATEV-App informiert Sie umfassend über aktuelle Meldungen, Podcasts, Videos und neue Magazin-Ausgaben. Sie benötigen lediglich ein DATEV-Benutzerkonto, und schon stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung, wie aktuelle Nachrichten rund um die Themen Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht sowie Trends, Nachrichten und alle Beiträge aus den DATEV-Blogs. Das monatlich erscheinende DATEV-Magazin wird stets um multimediale Inhalte ergänzt.

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/datev/id353479701?mt=8

: https://itunes.apple.com/de/app/datev/id353479701?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datevkbr

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datevkbr Preis: free

Driverslog

Handschriftliche Fahrtenbücher waren gestern. Mit der App „Driverslog“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fahrten elektronisch zur steuerlichen und projektbezogenen Abrechnung festzuhalten.

Hinzu kommt, dass Sie eine vollständige Reisekostenabrechnung für In- und Auslandsreisen erstellen können. Mit der mobilen Fahrtenbuchlösung lassen sich die Routen automatisch erfassen, Steueraufwendungen reduzieren und die Ein-Prozent-Regelung umgehen. Mit der Eingabe des Start- und Zielorts werden die Strecken automatisch berechnet. Dazu gibt es eine Tankstopp-Funktion. Damit Sie alle Fahrten schließlich übersichtlich aufbereitet zu Papier bringen, genügt ein Touch auf dem Smartphone. Das Fahrtenbuch wird daraufhin im PDF-Format erstellt

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/driverslog-pro-fahrtenbuch/id329522231?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/driverslog-pro-fahrtenbuch/id329522231?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liefers.driverslogpro

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liefers.driverslogpro Preis: free / 6,99 € (Pro)

Evernote

Notizen schreiben und anschließend verzweifelt suchen? Mit der Evernote-App können Sie das ganz einfach vermeiden, indem Sie sämtliche Grafiken, Adressen oder Listen speichern. So können Projekte besser organisiert, Notizen verfasst und Inhalte gespeichert werden. Zudem können Sie Sprachnotizen aufnehmen und Bilder automatisch ins Tool importieren.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/evernote/id281796108?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/evernote/id281796108?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote Preis: free

Sie können mit der Festool-App Ihre Festool-Geräte bequem verwalten. Mit einem myFestool-Konto können Sie Ihre Geräte einfach durch Scannen des Barcodes registrieren. Alle Geräteinformationen werden in die App übertragen. In der App erhalten Sie eine Detailansicht Ihrer registrierten Geräte – mit allen wichtigen Daten zur Service-Laufzeit. Zudem bietet die App eine Fachhändler-Suche in Ihrer Umgebung via GPS oder über das Suchformular an.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/festool/id632082238?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/festool/id632082238?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.festool.Festool

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.festool.Festool Preis: free

Fördermittel

Der Staat vergibt jedes Jahr ca. 145 Milliarden Euro an Fördergeldern. Warum nicht auch an Sie? Die App „Fördermittel“ zeigt Ihnen auf einen Blick direkte Kontaktinformationen und alle wesentlichen Informationen zu Fördermitteln, Anträgen, Förderprogramme sowie einen Zuschuss-Rechner für beispielsweise Solarstrom, Erdwärme oder eine Heizungserneuerung. Gefördert werden Unternehmen, Selbstständige, Arbeitnehmer, Gründer, Studenten, Schüler und viele mehr. Fördergelder gibt es unter anderem für die Bereiche Wohnen, Umwelt, Aus- und Weiterbildung, Arbeit, Energie und Gründung.

Ressort: Finanzen

Finanzen Betriebssystem: iOS

iOS Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/f%C3%B6rdermittel/id412824402?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/f%C3%B6rdermittel/id412824402?mt=8 Preis: free / 4,49 € (50xFördermittel)

Genius Scan

Mit Genius Scan unterwegs Rechnungen und andere Dokumente bequem einscannen und die Buchhaltung effizienter gestalten: Nachdem die Belege digital erfasst sind, können sie anschließend als PDF-Datei exportiert und gespeichert werden. Die intelligente Seiten-Erkennung, Perspektivenkorrektur und Bildverbesserung vermeiden Aufnahmefehler. Sie müssen also kein perfektes Bild für ein perfektes Ergebnis aufnehmen. Den teuren Scanner, der nur selten zum Einsatz kommt, können Sie sich aber sparen. Genius Scan organisiert Ihre Dokumente mit Titeln, Tags und leistungsstarker Suche.

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free Preis: free

Handwerkerradar

Sie möchten Ihre Kundenakquise vorantreiben? Dann sollten Sie Ihr Unternehmen für das Handwerkerradar 2017 freischalten lassen. Täglich werden bis zu 5.000 Suchanfragen getätigt. Die Community hat über 40.000 Nutzer und wächst stetig. Übersichtliche Ergebnislisten, Kartendarstellungen oder die interaktive Radar-Ansicht führen schnell zu einem Ergebnis. Darüber hinaus bietet die App neben einer reinen Handwerkersuche auch Kontakt zu einzelnen Handwerkern oder die Bewerbung für Aufträge oder für umfangreichere Projekte.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/handwerkerradar-2017/id606156105?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/handwerkerradar-2017/id606156105?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.odav.handwerkerradar

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.odav.handwerkerradar Preis: free

Hero Handwerker

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/hero-handwerker-app/id1126062151?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/hero-handwerker-app/id1126062151?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.energieheld.hero

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.energieheld.hero Preis: free

iZettle

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/izettle/id447785763?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/izettle/id447785763?mt=8 Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.izettle.android

: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.izettle.android Preis: free

Klickrent

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/klickrent/id1057179712?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/klickrent/id1057179712?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klickrent.app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klickrent.app Preis: free

Lehrstellenradar 2017

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/lehrstellenradar-2017/id606159804?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/lehrstellenradar-2017/id606159804?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.odav.lehrstellenradar

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.odav.lehrstellenradar Preis: free

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/lexoffice/id622526440?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/lexoffice/id622526440?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haufelexware.lexofficescan

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haufelexware.lexofficescan Preis: free

Mobil Aufmaß free

Ressort: Betrieb, Finanzen, Steuer und Recht

Betrieb, Finanzen, Steuer und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/mobilaufma%C3%9F-free/id605750825?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/mobilaufma%C3%9F-free/id605750825?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=sd.mobilaufmassfree

https://play.google.com/store/apps/details?id=sd.mobilaufmassfree Preis: free

Moser Zeiterfassung

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/moser-zeiterfassung/id920750358?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/moser-zeiterfassung/id920750358?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.moser.zeiterfassung

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.moser.zeiterfassung Preis: free

Moser Aufmaß-App

Die Aufmaß-App von Moser eignet sich hervorragend für den Einsatz direkt auf der Baustelle oder vor Ort beim Kunden. Ein mobiles Aufmaß bietet Ihnen viele Vorteile: So müssen beispielsweise die Daten nur einmal erfasst werden. Sie stehen für alle folgenden Arbeitsschritte zur Verfügung. In Kombination mit der Software „MOS‘aik“ können nun die erfassten Daten ohne Umwege in die kaufmännische Software übernommen werden. Sie umgehen somit potenzielle Fehlerquellen durch eine manuelle Übertragung und zeitaufwändige Doppelerfassungen.

Ressort: Betrieb, Finanzen

Betrieb, Finanzen Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/moser-aufma%C3%9F/id796858840?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/moser-aufma%C3%9F/id796858840?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mwm.piccolo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mwm.piccolo Preis: free

Quittung Lite

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS

iOS Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/quittung-lite-der-quittungsblock/id584854576?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/quittung-lite-der-quittungsblock/id584854576?mt=8 Preis: free

Ratgeber Handwerk & Recht

Von Handwerkern für Handwerker. Die App „Ratgeber Handwerk & Recht“ bietet Antworten auf die häufigsten Fragen im Baurecht, Arbeitsrecht, Internetrecht, Werkvertragsrecht und weiteren Rechtsgebieten. Zudem können Sie mit der Anwaltssuche einen Fachanwalt in Ihrer Nähe suchen. Sie erhalten aktuelle Nachrichten zur Gesetzgebung und Rechtsprechung. Sie wollen die Inhalte mit Freunden und Kollegen teilen? Kein Problem, denn die Inhalte können einfach weitergesendet werden. Die App kann auch ohne Internetverbindung genutzt werden.

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/handwerk-recht-der-ratgeber-mit-antworten-auf-die-h%C3%A4ufigsten/id739028167?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/handwerk-recht-der-ratgeber-mit-antworten-auf-die-h%C3%A4ufigsten/id739028167?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gentner.handwerkrechtratgeber

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gentner.handwerkrechtratgeber Preis: free

Sparkassen Banking-App

Ressort: Finanzen

Finanzen Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/sparkasse-ihre-mobile-filiale/id320599923?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/sparkasse-ihre-mobile-filiale/id320599923?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starfinanz.smob.android.sfinanzstatus

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starfinanz.smob.android.sfinanzstatus Preis: free

TeamViewer

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/teamviewer-remote-control/id692035811?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/teamviewer-remote-control/id692035811?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile Preis: free

Time Track

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS

iOS Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/timetrack-enterprise/id1085638314?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/timetrack-enterprise/id1085638314?mt=8 Preis: 3,49 €

Tom Tom

Eine zuverlässige Navigation und verlässliche Verkehrsinformationen zeichnen die TomTom-Go-Mobile-App aus. Basierend auf präzisen Echtzeit-Informationen erhalten Sie stets die beste verfügbare Route. Sie können verschiedene Karten auf Ihrem Gerät speichern und benötigen für die Routenplanung und Navigation keine Internetverbindung. So steht Fahrten in über 150 Ländern nichts mehr im Weg. Zudem werden Sie rechtzeitig vor installierten Radarkameras gewarnt.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/tomtom-go-mobile/id884963367?mt=8

: https://itunes.apple.com/de/app/tomtom-go-mobile/id884963367?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.gplay.navapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.gplay.navapp Preis: free 75 km, Abo

VR Banking-App

Ressort: Finanzen

Finanzen Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/vr-banking/id375341021?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/vr-banking/id375341021?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fiducia.smartphone.android.banking.vr

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fiducia.smartphone.android.banking.vr Preis: free

WhatsApp

Rund 1,3 Milliarden Personen nutzten im Juli 2017 den Nachrichtendienst WhatsApp zum Versenden und Empfangen von Kurznachrichten. Die App eignet sich dabei nicht nur als Kommunikationsmedium, sondern auch zur Zeiterfassung oder Videoaustausch.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp Preis: free

Work times

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS

iOS Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/worktimes/id337769011?mt=8

: https://itunes.apple.com/de/app/worktimes/id337769011?mt=8 Preis: 6,99 €

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/w%C3%BCrth/id391713517?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/w%C3%BCrth/id391713517?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sic.android.wuerth.wuerthapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sic.android.wuerth.wuerthapp Preis: free

Fahrtkosten verlässlich, individuell und schnell berechnen – mit X-Route ist das im Handumdrehen erledigt. Mit der Eingabe von Start- und Zieladresse erstellt die App sofort ein unverbindliches Angebot für den Kunden, welches zur Weiterverarbeitung gemailt und archiviert werden kann. So können Sie bei Kalkulationen Missverständnisse und Fragen vermeiden. Je nach Stundensatz und Fahrzeug des Handwerkers ermittelt X-Route die Entfernung sowie die Fahrtzeit. Basierend auf diesen Daten, berechnet die Applikation automatisch die anfallenden Fahrtkosten.

Die App X-Route beinhaltet folgende nützliche Funktionen: Sie können die Berechnungen individuell anlegen und zwischen pauschalen Berechnungen von Fahrtkosten nach marktüblichen Standards, vier verschiedenen Fahrzeugklassen oder dem Anlegen von weiteren Fahrzeugen entscheiden. Eine automatisierte Angebotserstellung und die Weiterleitung per E-Mail vereinfachen die Archivierung und Kommunikation.

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: Android

Android Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hopesoft.xroute

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.hopesoft.xroute Preis: 8,99 Euro

Zeppelin Cat Rental

Ob Arbeitsbühnen, Baugeräte und Fahrzeuge: Mit der Zeppelin-Cat-App können Sie aus über 700 Produkten Ihre passenden Baumaschinen für Ihr neues Projekt aussuchen. Der Online-Mietkatalog umfasst die gesamte Produktpalette mit detaillierten Produktinformationen, Preisen und Echtzeitverfügbarkeit. Die nächste Mietstation können Sie ganz leicht über die Standortsuche mit Geolokalisierung finden.

Ressort: Betrieb

Betrieb Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/zeppelin-cat/id737745148?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/zeppelin-cat/id737745148?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeppelin.zemos.zapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeppelin.zemos.zapp Preis: free

( Hinweis: Maximal waren bei der Bewertung der jeweiligen App 5 Sterne zu erreichen, Bewertung erst ab einer validen Nutzerzahl.)