12.04.2021

App-Tipps Marktübersicht: Die wichtigsten Apps für Handwerker

Mit den richtigen Handwerk-Apps tragen Sie neben Schraubenzieher, Messer und Zollstock auch die elektronische Werkzeugkiste in der Hosentasche. Diese Apps können den Alltag von Handwerksunternehmern spürbar vereinfachen.

Unsere Marktübersicht gibt Ihnen einen Überblick über nützliche Apps für Handwerker. Weitere Beiträge zu diesem Artikel Dachdecker, Maler und SHK-Handwerker: Apps speziell für Ihr Gewerk!

Für nahezu jede Tätigkeit gibt es mittlerweile passende Apps. Hier präsentieren wir Ihnen unsere Tipps für die nützlichen Smartphone- und Tablet-Hilfsprogramme, die den Alltag von Handwerksunternehmern spürbar vereinfachen.

ADDIGO Service Report

Zu viel Papierkram bei der Dokumentation & Abrechnung? Mit ADDIGO können in wenigen Schritten Serviceberichte erstellt und vom Kunden auf Smartphone oder Tablet unterzeichnet werden. Die signierten Berichte landen umgehend in der Buchhaltung, die direkt die Rechnung erstellen und versenden kann. Außerdem lassen sich Kunden-, Material- und Leistungsverzeichnisse anlegen und verwalten. Bestehende Verzeichnisse können auch im- und exportiert werden.

Ressort: Betrieb

Betrieb Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

Betriebssystem : iOS, Android

: iOS, Android iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/addigo-service-report/id908318276?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/addigo-service-report/id908318276?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deutscher.addigo&hl=de

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.deutscher.addigo&hl=de Preis: free (Basisversion)

free (Basisversion) Website: https://www.addigo.de/

AppCareer

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/appcareer/id866955140?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/appcareer/id866955140?mt=8 AppCareer for Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.deAppCareer.publisher

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.deAppCareer.publisher Preis: free

Barcoo

Der Barcode Scanner von barcoo bietet Ihnen Scanner und Preisvergleich in einem. Die App erkennt jeden beliebigen QR- Barcode, sowohl DataMatrix- als auch EAN-Code. Einmal gescannt, zeigt Ihnen die App die Produkteigenschaften an. Zudem können Sie sehen, wo es die Waren momentan am günstigsten zu kaufen gibt. Die Kundenbewertungen erleichtern dabei die Wahl und können hilfreich sein.

Funktionen im Überblick: Informationen zu Inhaltsstoffen, Adressen, Öffnungszeiten der Filialen, Routenplaner, Einkaufszettel

Ressort: Betrieb, Finanzen

Betrieb, Finanzen Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

Betriebssystem : iOS, Android

: iOS, Android iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/barcoo-barcode-scanner-qr-code-reader/id339525465?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/barcoo-barcode-scanner-qr-code-reader/id339525465?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.barcoo.android

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.barcoo.android Preis: free

BauButler

Die Entwickler der BauButler-Software haben die Zukunft im Blick und arbeiten an zwei neuen Assistenten: Einem intelligenten Planungstool und einer Sprachsteuerung. Damit wird aus dem Schlagwort „Industrie 4.0“ eine praxistaugliche Lösung, die Zeiterfassung, Planung und Kommunikation kombiniert.

Funktionen im Überblick: Personal-, Zeit- und Materialplanung, effektive Baustellenplanung

Ressort: Betrieb

Betrieb Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

Betriebssystem : iOS, Android

: iOS, Android iTunes App Store: https://apps.apple.com/de/app/baubutler/id1511558926

https://apps.apple.com/de/app/baubutler/id1511558926 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.baubutler.app

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.baubutler.app Preis: free

Bosch Toolbox

Rapportzettel, digitale Unterschrift, Baudokumentation und Einheitenrechner sind tolle Funktionen, die ein Handwerker im Alltag brauchen kann: Die Bosch „Toolbox“ soll für den Handwerker wie das Schweizer Taschenmesser sein und vereint all die genannten Funktionen in einer Applikation. Die mit Abstand beste Funktion ist die Aufmaßkamera – mit dieser können Sie schon in kurzer Zeit tolle Ergebnisse erzielen. Zudem kann die App Medien wie Fotos, Videos oder Sprachmemos einbinden.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/bosch-toolbox/id497324032?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/bosch-toolbox/id497324032?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.convisual.bosch.toolbox2

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.convisual.bosch.toolbox2 Preis: free

The Brain App

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS,Android

iOS,Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://apps.apple.com/us/app/the-brain-ar-app/id680599952

https://apps.apple.com/us/app/the-brain-ar-app/id680599952 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.harmony.brainapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.harmony.brainapp Preis: free

CamCard

Visitenkarten werden zwar oft gesammelt, jedoch schnell wieder vergessen. Damit Ihnen das nicht passiert, können Sie mit der CamCard-App Visitenkarten digitalisieren, organisieren und aktualisieren. So haben Sie alle Kontakte immer bei sich. Die Applikation scannt die Visitenkarten und übernimmt die Kontaktdaten automatisch in das Telefonbuch des Smartphones.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/camcard-business-card-scanner/id349447615?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/camcard-business-card-scanner/id349447615?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.BCRLite

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.BCRLite Preis: free

Cam Scanner

Quittungen scannen, Notizen teilen oder Rechnungen freigeben. Diese Aufgaben können Sie mithilfe der Cam Scanner-App von unterwegs aus erledigen. So vermeiden Sie eine unübersichtliche „Zettelwirtschaft“ und können Informationen dauerhaft speichern. Mit der Handykamera müssen Sie dafür nur die Dokumente abfotografieren. Die fertigen Dateien können als Bilder in Ordnern gespeichert oder direkt in ein PDF-Dokument umgewandelt und per E-Mail verschickt werden.

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/camscanner/id388627783?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/camscanner/id388627783?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.intsig.camscanner Preis: free

Craftboxx

Die App "Craftboxx" ermöglicht laut Herstellerangaben innerhalb von wenigen Minuten eine komplette Personal- und Ressourcenplanung, sowie einen dazugehörigen digitalen Arbeitszettel aufsetzen. Mit diesem digitalen Arbeitszettel in Form einer App lassen sich dann intuitiv Zeiten, Fotos, Notizen und Abnahmen erfassen. Entwickelt ist die App speziell für die einfache Bedienung von nicht sehr technikaffinen Mitarbeitern und die raue und manchmal internetfreie Umgebung der Baustelle.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://apps.apple.com/de/app/craftboxx/id1447564493

https://apps.apple.com/de/app/craftboxx/id1447564493 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.craftboxx

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.craftboxx Preis: 8,40 € monatlich

Craftnote

"myCraftnote", die Handwerker-App von Craftnote, ermöglicht einen Datenzugriff auf Text, Audio, Video- oder Bilddateien auch ohne Datenverbindung. Intelligente Such- und Filterfunktionen für Bilder, Texte, Sprachnotizen und Dokumente sollen die Verwaltung vereinfachen. Zusätzlich gibt es eine Scanfunktion um Lieferscheine und Rapporte als PDF speichern zu können. Alle Beteiligte auf einer Baustelle haben so laut Herstellerangaben Zugriff auf alle aktuellen Informationen. Die Zusammenarbeit mit Mitarbeitern, Partnern, Lieferanten und Kunden werde vereinfacht.

Ressort: Betrieb

Betrieb Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ Betriebssystem : iOS, Android, WebApp

: iOS, Android, WebApp iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/craftnote-handwerker-app/id1327810465?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/craftnote-handwerker-app/id1327810465?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mycrafty.mycrafty

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mycrafty.mycrafty WebApp: https://app.mycraftnote.de/#/

https://app.mycraftnote.de/#/ Preis: free

Cube

Sie möchten Ihre Stunden, Ausgaben oder Projektkosten festhalten? Der Termin- und Kostenplaner von Cube ist perfekt für Unternehmer, Fachberater, Entwickler und Freiberufler. Für Sie als Nutzer gibt es reichhaltige, interaktive Schaubilder und eine Kostenanzeige für Projekte in Echtzeit. Sie können Projekte entwerfen und Teams bilden, denen Sie unterschiedliche Aufgaben zuteilen können.

Ressort: Betrieb, Finanzen

Betrieb, Finanzen Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/cube-termin-kostenplaner/id364898723?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/cube-termin-kostenplaner/id364898723?mt=8 Google Play Store: https://chrome.google.com/webstore/detail/cube-time-expense-trackin/lenheondoadkgoodcgmcijcoiahhemch?hl=de

https://chrome.google.com/webstore/detail/cube-time-expense-trackin/lenheondoadkgoodcgmcijcoiahhemch?hl=de Preis: free

Datev

Ob Fragen zu steuerlichen, finanzmathematischen oder kaufmännischen Themen: Die kostenlose DATEV-App informiert Sie umfassend über aktuelle Meldungen, Podcasts, Videos und neue Magazin-Ausgaben. Sie benötigen lediglich ein DATEV-Benutzerkonto, und schon stehen Ihnen alle Funktionen zur Verfügung, wie aktuelle Nachrichten rund um die Themen Steuern, Wirtschaftsprüfung, Recht sowie Trends, Nachrichten und alle Beiträge aus den DATEV-Blogs. Das monatlich erscheinende DATEV-Magazin wird stets um multimediale Inhalte ergänzt.

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS

iOS iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/datev/id353479701?mt=8

: https://itunes.apple.com/de/app/datev/id353479701?mt=8 Preis: free

Digiholz

Erfassen Sie schnell Ihre Arbeitsstunden für Bauhandwerksprojekte mit der Digiholz-Zeiterfassung fürs Büro und mobil als App.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://apps.apple.com/de/app/digiholz/id1282056445

https://apps.apple.com/de/app/digiholz/id1282056445 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=digiholz.digiholz&hl=gsw&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=digiholz.digiholz&hl=gsw&gl=US Preis: Account bei Digiholz

Driverslog

Handschriftliche Fahrtenbücher waren gestern. Mit der App „Driverslog“ haben Sie die Möglichkeit, Ihre Fahrten elektronisch zur steuerlichen und projektbezogenen Abrechnung festzuhalten.

Hinzu kommt, dass Sie eine vollständige Reisekostenabrechnung für In- und Auslandsreisen erstellen können. Mit der mobilen Fahrtenbuchlösung lassen sich die Routen automatisch erfassen, Steueraufwendungen reduzieren und die Ein-Prozent-Regelung umgehen. Mit der Eingabe des Start- und Zielorts werden die Strecken automatisch berechnet. Dazu gibt es eine Tankstopp-Funktion. Damit Sie alle Fahrten schließlich übersichtlich aufbereitet zu Papier bringen, genügt ein Touch auf dem Smartphone. Das Fahrtenbuch wird daraufhin im PDF-Format erstellt

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://apps.apple.com/de/app/driverslog-pro-2/id1046975003

https://apps.apple.com/de/app/driverslog-pro-2/id1046975003 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liefers.driverslogpro

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.liefers.driverslogpro Preis: free / 6,99 € (Pro)

Evernote

Notizen schreiben und anschließend verzweifelt suchen? Mit der Evernote-App können Sie das ganz einfach vermeiden, indem Sie sämtliche Grafiken, Adressen oder Listen speichern. So können Projekte besser organisiert, Notizen verfasst und Inhalte gespeichert werden. Zudem können Sie Sprachnotizen aufnehmen und Bilder automatisch ins Tool importieren.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/evernote/id281796108?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/evernote/id281796108?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.evernote Preis: free

Sie können mit der Festool-App Ihre Festool-Geräte bequem verwalten. Mit einem myFestool-Konto können Sie Ihre Geräte einfach durch Scannen des Barcodes registrieren. Alle Geräteinformationen werden in die App übertragen. In der App erhalten Sie eine Detailansicht Ihrer registrierten Geräte – mit allen wichtigen Daten zur Service-Laufzeit. Zudem bietet die App eine Fachhändler-Suche in Ihrer Umgebung via GPS oder über das Suchformular an.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://apps.apple.com/gb/app/festool-work-app/id1361516764

https://apps.apple.com/gb/app/festool-work-app/id1361516764 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.festool.apps.powertools

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.festool.apps.powertools Preis: free

Genius Scan

Mit Genius Scan unterwegs Rechnungen und andere Dokumente bequem einscannen und die Buchhaltung effizienter gestalten: Nachdem die Belege digital erfasst sind, können sie anschließend als PDF-Datei exportiert und gespeichert werden. Die intelligente Seiten-Erkennung, Perspektivenkorrektur und Bildverbesserung vermeiden Aufnahmefehler. Sie müssen also kein perfektes Bild für ein perfektes Ergebnis aufnehmen. Den teuren Scanner, der nur selten zum Einsatz kommt, können Sie sich aber sparen. Genius Scan organisiert Ihre Dokumente mit Titeln, Tags und leistungsstarker Suche.

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free Preis: free

Handwerkerradar

Sie möchten Ihre Kundenakquise vorantreiben? Dann sollten Sie Ihr Unternehmen für das Handwerkerradar 2017 freischalten lassen. Täglich werden bis zu 5.000 Suchanfragen getätigt. Die Community hat über 40.000 Nutzer und wächst stetig. Übersichtliche Ergebnislisten, Kartendarstellungen oder die interaktive Radar-Ansicht führen schnell zu einem Ergebnis. Darüber hinaus bietet die App neben einer reinen Handwerkersuche auch Kontakt zu einzelnen Handwerkern oder die Bewerbung für Aufträge oder für umfangreichere Projekte.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/handwerkerradar-2017/id606156105?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/handwerkerradar-2017/id606156105?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.odav.handwerkerradar

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.odav.handwerkerradar Preis: free

Hero Handwerker

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/hero-handwerker-app/id1126062151?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/hero-handwerker-app/id1126062151?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.energieheld.hero

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.energieheld.hero Preis: free

iZettle

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/izettle/id447785763?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/izettle/id447785763?mt=8 Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.izettle.android

: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.izettle.android Preis: free

Kevox GO

Die App Kevox GO soll es Handwerkern ermöglichen, die mobile Dokumentation von z.B. Zeiterfassung, Tätigkeitsberichten oder Bestandsaufnahmen in drei Schritten vor Ort zu erledigen und in unter einer Minute einen druck- und versandfertigen Tätigkeits- Aufgaben-, oder Tagesbericht zu erstellen: Foto machen, Beschreibungstext auswählen oder diktieren, Zusatzinformationen (z.B. Unterschriften) angeben, fertig. Laut Hersteller kann der Anwender bis zu 70 Prozent seiner Dokumentationsarbeit einsparen, da Nacharbeiten und Formatierungen von Berichten wegfallen. Alle Sachverhalte seien so per App schnell festgehalten und können durch die Auswahl von verschiedenen Berichtsvorlagen direkt als fertige PDF-Berichte per E-Mail oder andere Nachrichtendienste versendet werden.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/kevox-go-mobil-dokumentieren/id1232561682?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/kevox-go-mobil-dokumentieren/id1232561682?mt=8 Google Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kevox.kevoxgo&hl=de

: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.kevox.kevoxgo&hl=de Preis: free (Testversion)

Klickrent

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/klickrent/id1057179712?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/klickrent/id1057179712?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klickrent.app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.klickrent.app Preis: free

Lehrstellenradar

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/lehrstellenradar-2017/id606159804?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/lehrstellenradar-2017/id606159804?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.odav.lehrstellenradar

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.odav.lehrstellenradar Preis: free

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/lexoffice/id622526440?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/lexoffice/id622526440?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haufelexware.lexofficescan

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.haufelexware.lexofficescan Preis: free

Masterplan

Handwerker im Baugewerbe verbringen viel Zeit mit der Erstellung individueller Angebote. Insbesondere dadurch, dass die Vermessung des Objekts und die Angebotserstellung an unterschiedlichen Orten stattfindet, ergibt sich ein großer Zeitaufwand für die Anfertigung von aussagekräftigen Skizzen vor Ort und das nachfolgende Übertragen in ein fachgerechtes Aufmaß. Hier kann die MasterPlan-App, mit der auf einfache Weise ohne Zusatzgeräte ein hinreichend gutes Aufmaß eines Objekts erstellt werden soll, einen Zeitvorteil bieten. Da MasterPlan darüber hinaus laut Herstellerangaben noch die automatisierte Erstellung und den Versand eines ersten Kostenvoranschlages an den Kunden direkt vor Ort ermöglicht, ergibt sich für die Zielgruppe (z. B. Maler, Bodenleger, Installateure etc.) ein echter Mehrwert.

Ressort: Betrieb

Betrieb Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ Betriebssystem: iOS

iOS iTunes App Store: https://apps.apple.com/de/app/masterplan-ar/id1443757987

https://apps.apple.com/de/app/masterplan-ar/id1443757987 Preis: free (Basisversion)

Stunden der Mitarbeiter erfassen, ihre Urlaube planen, Arbeitspläne erstellen, Bestellungen aufgeben und Fortschritte dokumentieren. Programmierer Marco Heine notierte sie alle – und setzte sich gleich am Tag darauf vor seinen Computer: Nach und nach entwickelte er innerhalb von vier Monaten mit der Mein-Zimmerer-App eine Komplett-Lösung für den Zimmerei-Betrieb seines Bruders Daniel Heine. Und was in der Zimmerei gelingt, klappt auch in anderen Gewerken: Firmen können die App über eine Whitelabel-Lösung komplett für sich personalisieren.

Ressort: Betrieb

Betrieb Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://apps.apple.com/de/app/meinzimmerer/id1555129017

https://apps.apple.com/de/app/meinzimmerer/id1555129017 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mh_6.meinzimmerer

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.mh_6.meinzimmerer Preis: free

Mobil Aufmaß free

Ressort: Betrieb, Finanzen, Steuer und Recht

Betrieb, Finanzen, Steuer und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/mobilaufma%C3%9F-free/id605750825?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/mobilaufma%C3%9F-free/id605750825?mt=8 Preis: free

Moser Zeiterfassung

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS

iOS iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/moser-zeiterfassung/id920750358?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/moser-zeiterfassung/id920750358?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.moser.zeiterfassung

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.moser.zeiterfassung Preis: free

Moser Aufmaß-App

Die Aufmaß-App von Moser eignet sich hervorragend für den Einsatz direkt auf der Baustelle oder vor Ort beim Kunden. Ein mobiles Aufmaß bietet Ihnen viele Vorteile: So müssen beispielsweise die Daten nur einmal erfasst werden. Sie stehen für alle folgenden Arbeitsschritte zur Verfügung. In Kombination mit der Software „MOS‘aik“ können nun die erfassten Daten ohne Umwege in die kaufmännische Software übernommen werden. Sie umgehen somit potenzielle Fehlerquellen durch eine manuelle Übertragung und zeitaufwändige Doppelerfassungen.

Ressort: Betrieb, Finanzen

Betrieb, Finanzen Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/moser-aufma%C3%9F/id796858840?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/moser-aufma%C3%9F/id796858840?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mwm.piccolo

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mwm.piccolo Preis: free

OBOB Foto-App

Einfach Fotos machen und finden? Das funktioniert mit obob. Denn bei dieser App sind Ihre Kollegen und Mitarbeiter in einer Gruppe organisiert. Alle machen mit obob ihre Fotos. Danach finden Sie die Bilder über die Suchfunktion in der Galerie. Egal ob Sie über die App suchen - oder über den Browser im Büro. obob ist laut Entwickler intuitiv zu bedienen und reichert Fotos automatisch mit Kontextdaten an. Durch diese Zusatzinformationen sollen die Fotos auch Jahre später klare Botschaften vermitteln können.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: Android, Browser

Android, Browser Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obob.obobApp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obob.obobApp Preis: free (Basisversion)

openHandwerk

openHandwerk ist eine Software-Cloudlösung mit App für Handwerksbetriebe. Sie digitalisiert Arbeitsprozesse und -dokumente von der Auftragserfassung, Abwicklung bis zur Rechnungsstellung. Die App bietet eine Zeiterfassung für Mitarbeiter mit Zuschlägen, umfassende Terminplanung sowie auf Aufträge buchbare Stunden zur Kalkulation oder Kostenkontrolle. Über die App erhalten Mitarbeiter Termine und Informationen zum Auftrag. Über die Kalenderansicht können alle Termine eingesehen werden. Die App bietet darüber hinaus einen datenschutzkonformen Messenger und ein GPSTracking sowie die Möglichkeit, entsprechende Dokumente und Fotos in digitale Auftrags- und Angebotsmappen hochzuladen. Es können zollkonforme Mitarbeiterdokumente angezeigt werden.

Ressort: Betrieb, Finanzen, Steuern und Recht

Betrieb, Finanzen, Steuern und Recht Betriebssystem: Android, Browser

Android, Browser Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openhandwerk.main.app&hl=en_US&gl=US

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openhandwerk.main.app&hl=en_US&gl=US Preis: free (Basisversion)

Quittung Lite

Ressort: Steuern und Recht

Steuern und Recht Betriebssystem: iOS

iOS Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/quittung-lite-der-quittungsblock/id584854576?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/quittung-lite-der-quittungsblock/id584854576?mt=8 Preis: free

Sellanizer

Mit der Restposten-/Abverkaufs-App Sellanizer von TrendView können Großhandel und Handwerker im Sanitär-Bereich Ausstellungsabverkäufe und Restposten online vermarkten sowie sowohl auf der eigenen Webseite als auch bei Kleinanzeigenportalen veröffentlichen. Auch eine B2B-Lösung mit gesonderter Vermarktung von Großhandel zu Handwerker ist laut Unternehmensangaben möglich.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android WebApp: https://sellanizer.net/

https://sellanizer.net/ Preis: ab 29,00 €

Sparkassen Banking-App

Ressort: Finanzen

Finanzen Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/sparkasse-ihre-mobile-filiale/id320599923?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/sparkasse-ihre-mobile-filiale/id320599923?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starfinanz.smob.android.sfinanzstatus

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starfinanz.smob.android.sfinanzstatus Preis: free

TeamViewer

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/teamviewer-remote-control/id692035811?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/teamviewer-remote-control/id692035811?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teamviewer.teamviewer.market.mobile Preis: free

Thumbify

Eine Quittung zu erstellen dauert nicht lange. Jedoch ist die Arbeit für den Aussteller nach der Erstellung der Quittung nicht abgeschlossen: Die Daten müssen manuell in die jeweiligen Buchhaltungssysteme eingegeben werden. Hier soll Thumbify Unterstützung leisten. Mittels App können Sie laut Hersteller schnell und effizient Quittungen und Verträge erstellen und diese direkt auf dem Smartphone oder Tablet signieren. Auch vorhandene Papierdokumente könnten seit der Version 0.6.0. digitalisiert und somit jederzeit und überall verfügbar gemacht werden. Die abgeschlossenen Belege lassen sich dann über Social Sharing wie beispielsweise E-Mail, WhatsApp oder Threema mit den Geschäftspartnern teilen oder aber auch via AirPrint und Cups ausdrucken.

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/thumbify/id1272879737

https://itunes.apple.com/de/app/thumbify/id1272879737 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thumbify.app

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thumbify.app Preis: free

Time Track

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS

iOS Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/timetrack-enterprise/id1085638314?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/timetrack-enterprise/id1085638314?mt=8 Preis: 3,49 €

Tom Tom

Eine zuverlässige Navigation und verlässliche Verkehrsinformationen zeichnen die TomTom-Go-Mobile-App aus. Basierend auf präzisen Echtzeit-Informationen erhalten Sie stets die beste verfügbare Route. Sie können verschiedene Karten auf Ihrem Gerät speichern und benötigen für die Routenplanung und Navigation keine Internetverbindung. So steht Fahrten in über 150 Ländern nichts mehr im Weg. Zudem werden Sie rechtzeitig vor installierten Radarkameras gewarnt.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/tomtom-go-mobile/id884963367?mt=8

: https://itunes.apple.com/de/app/tomtom-go-mobile/id884963367?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.gplay.navapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tomtom.gplay.navapp Preis: free 75 km, Abo

VR Banking-App

Ressort: Finanzen

Finanzen Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/vr-banking/id375341021?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/vr-banking/id375341021?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fiducia.smartphone.android.banking.vr

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.fiducia.smartphone.android.banking.vr Preis: free

WerkerApp

Die WerkerApp ermöglicht Handwerksbetrieben, Abrechnungen, Mängelerfassung und die Dokumentation von Baustellen über das Smartphone zu erledigen. Die Softwarelösung erhält mit der ab 1. Januar 2018 greifenden Regelung im Bauvertragsrecht (der Verbraucherbauvertrag, welcher besondere Schutzrechte für die Verbraucher einräumt, wenn sie ein Unternehmen beauftragen, für sie zu bauen) besondere Relevanz, weil dann eine vollständige und korrekte Baustellendokumentation essenziell ist. Die Baustellendokumentation muss so nicht mehr über WhatsApp oder analoge Stundenzettel organisiert werden.

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: Android

Android Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.werkerapp&hl=de

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.werkerapp&hl=de Preis: 10,00 €

WhatsApp

Rund 1,3 Milliarden Personen nutzten im Juli 2017 den Nachrichtendienst WhatsApp zum Versenden und Empfangen von Kurznachrichten. Die App eignet sich dabei nicht nur als Kommunikationsmedium, sondern auch zur Zeiterfassung oder Videoaustausch.

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/whatsapp-messenger/id310633997?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.whatsapp Preis: free

Work times

Ressort: Betrieb, Steuern und Recht

Betrieb, Steuern und Recht Betriebssystem: iOS

iOS Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/worktimes/id337769011?mt=8

: https://itunes.apple.com/de/app/worktimes/id337769011?mt=8 Preis: 6,99 €

Ressort: Betrieb

Betrieb Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ iTunes App Store: https://itunes.apple.com/de/app/w%C3%BCrth/id391713517?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/w%C3%BCrth/id391713517?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sic.android.wuerth.wuerthapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sic.android.wuerth.wuerthapp Preis: free

Zeppelin Cat Rental

Ob Arbeitsbühnen, Baugeräte und Fahrzeuge: Mit der Zeppelin-Cat-App können Sie aus über 700 Produkten Ihre passenden Baumaschinen für Ihr neues Projekt aussuchen. Der Online-Mietkatalog umfasst die gesamte Produktpalette mit detaillierten Produktinformationen, Preisen und Echtzeitverfügbarkeit. Die nächste Mietstation können Sie ganz leicht über die Standortsuche mit Geolokalisierung finden.

Ressort: Betrieb

Betrieb Wertung: ♣ ♣ ♣ ♣

♣ ♣ ♣ ♣ Betriebssystem: iOS, Android

iOS, Android iTunes App Store : https://itunes.apple.com/de/app/zeppelin-cat/id737745148?mt=8

https://itunes.apple.com/de/app/zeppelin-cat/id737745148?mt=8 Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeppelin.zemos.zapp

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zeppelin.zemos.zapp Preis: free

( Hinweis: Maximal waren bei der Bewertung der jeweiligen App 5 Sterne zu erreichen, Bewertung erst ab einer validen Nutzerzahl.)