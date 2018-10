05.10.2018

Preisverleihung in Künzelsau "Top Gründer im Handwerk" 2018 – Das sind die Sieger!

Außergewöhnliche Trendfrisuren, Spezialanfertigungen für VR-Brillen und professionelle Kälteanlagen – Sie sind jung, erfolgreich, voller Tatendrang, und sie lieben ihren Beruf: Die Top Gründer im Handwerk 2018. Am Freitag wurden im baden-württembergischen Künzelsau (Hohenlohe) die Sieger gekürt.

von von Daniela Kohnen

Das Siegerbild – so sehen die Top Gründer im Handwerk 2018 aus: Fabian Lober und Philipp Jungwirth von Frigoclim Kälte Klima (3. und 4. v.l.), die Langhaarmädchen Ramona Mayr und Julia Schindelmann (vorne)... - © kadel/handwerk magazin Weitere Beiträge zu diesem Artikel Top Gründer im Handwerk 2016

Julia Schindelmann und Ramona Mayr sind die Gewinnerinnen des diesjährigen Wettbewerbs „Top Gründer im Handwerk“, der vom "handwerk magazin" in Kooperation mit Würth und Signal Iduna veranstaltet wird. Die beiden Friseurmeisterinnen aus dem unterfränkischen Eibelstadt und dem schwäbischen Nersingen haben bewiesen, dass ihr erst 2016 gegründetes Unternehmen innovativ ist, dass ihr Geschäftskonzept stimmt, dass sie mit ihrer selbst kreierten Marke „Langhaarmädchen“ Zukunft haben. Das gefiel der fünfköpfigen Jury: Sie vergab Höchstnoten in den Rubriken Ausbildung, Gründungskonzept, Vermarktung, wirtschaftlicher Erfolg und langfristige Perspektive.

1. Platz: Friseurmeisterinnen Julia Schindelmann und Ramona Mayr (Langhaarmädchen)

Die zündende Idee zu „Langhaarmädchen“ kam Schindelmann und Mayr bei einem Road Trip durch Australien: Entstehen sollte „die erste Beautybrand mit Persönlichkeit und Herz“. Sie entwickelten ihre eigene Vision von einem perfekten Haarstyling und kreierten ihre eigene Spezialmarke.

Für die Location habe sich die beiden Haarstylistinnen etwas Besonderes einfallen lassen und wandelten einen US-Schulbus zu einem mobilen Styling-Bus um. So sind sie mittlerweile deutschlandweit auf Festivals unterwegs. Ihre Marke ist europaweit bekannt. Zudem vertreiben die Friseurmeisterinnen diese mit 16 Beauty-Produkten exklusiv über die Drogeriemarktkette „dm“.

2. Platz: Optiker Arne Engler (Spezialist für Virtual-Reality-Brillen)

Platz 2 ging in diesem Jahr an den Augenoptiker Arne Engler. Der 30-jährige Spezialist für Virtual Reality-Brillen im 3D-Druck aus dem oberbayerischen Zolling hat mit seiner Innovation einen neuen Zukunftsmarkt entdeckt. Er hat die VR-Technik inklusive der 3D-Spezialfertigung mit der Augenoptikbranche verbunden und sich damit vor zwei Jahren erfolgreich selbstständig gemacht. So hat Engler es geschafft, sich neben seinem klassischen Optikergeschäft auf dem Land ein zusätzliches Standbein im Onlinehandel aufzubauen – bildet zudem Lehrlinge selbst aus.

"Ich liebe mein Handwerk, habe sehr hohe Ansprüche und tobe mich gerne bei Innovationen aus“, so der Produktdesigner. Engler erfüllt seinen Kunden mit den individuellen Spezialanfertigungen Träume – ähnlich wie die Friseurmeisterinnen.

3. Platz: Mechatronik-Meister Fabian Lober (Der Kälteprofi, Frigoclim Kälte-Klima)

Der Drittplatzierte Fabian Lober wagte mit seinem Unternehmen „Frigoclim Kälte-Klima“ vor vier Jahren erfolgreich den Schritt in die Selbstständigkeit. Der 31-jährige Mechatronik-Meister aus dem baden-württembergischen Künzelsau (Hohenlohe) legt höchsten Wert auf Qualität, beansprucht für sich einen maximalen Servicegrad und lebt erfolgreich nach dem Motto: „Immer mit anpacken“. Lober`s Team ist bereits auf acht Mitarbeiter angewachsen.

2018 hat sich der High-End-Lösungsdienstleister in der Kälte-Klima-Branche mutig für eine erste Zweig-Niederlassung in Heilbronn entschieden. Mit seiner Geschäftsidee konnte der Mechatronik-Meister bereits im zweiten Jahr nach seiner Gründung Geld verdienen und ist für seine Kunden europaweit unterwegs.