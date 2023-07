Ob im Beruflichen oder im Privaten: Die meisten Menschen befassen sich nicht gern mit dem Gedanken, dass ihnen etwas passieren könnte. Dabei sollten sie dies vor allem tun, um mögliche Risiken abzufangen.

Von Jörg Mosler

Expertin Anke Hofmeyer kennt und benennt die größten Risiken für Unternehmerinnen und Unternehmer. - © handwerk magazin

Unfall, Krankheit, private Schwierigkeiten sind nur einige der vielen Möglichkeiten, die Unternehmern und ihrem Betrieb geschehen können. Kommt es zu einem Ernstfall, müssen Chefs schnell reagieren. Im besten Fall haben sie schon vorgesorgt.

Um den Betrieb zu sichern

Aber in der Regel denkt keiner so richtig darüber nach, was passiert, wenn mal was passiert. Doch ein Unternehmen kann das ruinieren. Deswegen sollten Sie Ihre Risiken managen. Wie das geht und was Sie dabei beachten müssen, hören Sie in diesem Interview mit Expertin Anke Hofmeyer.

