Schon wieder geht ein Jahr zu Ende. Es waren aufregende und auch lehrreiche Monate. Insbesondere drei Dinge nehme ich aus diesem Jahr für mich mit in das kommende. Welche es sind, verrät dieser Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Ein Jahr voll Ideen und Inspiration im Workers Cast geht nun zu Ende. – © Guido Rehme

Vermutlich geht es jedem so zum Jahresende hin: Man lässt die vergangenen Monate Revue passieren und erinnert sich an die Vorkommnisse, die besonderen Momente. Was war besonders aufregend? Was war besonders lehrreich? Was nehme ich mit als Erkenntnis für das nächste Jahr? So erging es nun auch mir bei der Arbeit am letzten Workers Cast für das Jahr 2022.

Positiv ins neue Jahr

Zwar hat mich doch fast meine Stimme im Stich gelassen. Aber es hat noch für diese Folge gereicht, in der ich drei wichtige Erkenntnisse und Erlebnisse aus dem Jahr 2022 mit den Zuhörern teilen möchte. Auch dieses Jahr war wieder sehr aufregend –bestimmt nicht nur für mich. Doch zum Schluss, finde ich, sollten wir mit positiver Stimmung das Jahr beschließen …

Das könnte Sie auch interessieren

Mission Mitarbeitergewinnung: handwerk-karriere.com