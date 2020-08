02.08.2020

Workers Cast - Solo Es gibt einen Haken: Was niemand über die Digitalisierung erzählt

Viel einfacher und viel schneller: Digitale und automatisierte Lösungen können Unternehmern im Handwerk das Leben enorm erleichtern. Aber Achtung: Es gibt auch einen Haken an digitalen Projekten. Welcher das ist, verrät diese Workers Cast-Folge.

von Jörg Mosler

Digitalisierung und Automatisierung machen einiges möglich, was Unternehmer sich wünschen, um ihren Betrieb voranzubringen. Nicht zuletzt im Bereich der Mitarbeiter- und Azubigewinnung lassen sich geniale Projekte verwirklichen. Doch die Digitalisierung hat auch einen Haken, über den (fast) niemand spricht. In dieser Podcast-Folge ändert sich das, denn sie verrät, was Unternehmer wissen sollten, bevor sie ein digitales Projekt angehen.

Die Einstellung zählt

Das Ziel fast jedes Handwerksunternehmers ist es, Zeit, Geld oder Nerven zu sparen. Ganz oft gibt es digitale oder automatisierte Möglichkeiten, die dabei helfen können. Denn im Prinzip gilt: Egal, welches Problem - jemand anderes hat es vermutlich auch. Und deshalb gibt es auch jemanden, der eine digitale Lösung bietet. Trotzdem ist der Weg zur Digitalisierung oder Automatisierung meist aufwendig, steinig und nervenaufreibend. Deshalb hängt alles von der eigenen Einstellung ab. Worauf es ankommt, verrät dieser Workers Cast.

