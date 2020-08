Tarifvergleichsrechner Betriebshaftpflicht: Die besten Tarife im Vergleich

Die Betriebshaftpflicht gehört zu den wichtigsten Versicherungen für Unternehmer. Doch viele Handwerker haben Fragen: Was deckt eine Betriebshaftpflichtversicherung ab? Und wie viel kostet die Betriebshaftpflichtversicherung? Wer zudem wissen möchte, welche Betriebshaftpflicht die beste ist, kann mithilfe unseres Tarifvergleichsrechners die Angebote der größten Versicherungsgesellschaften direkt online ermitteln. Extraservice: Sie können den Vertrag gleich online abschließen.

Ohne Betriebshaftpflichtversicherung geht es für Handwerksunternehmer nicht. Den Schäden können immer passieren, sie können sehr teuer werden und müssen abgesichert sein, damit der Betrieb ungestört weiter gehen kann.

Was deckt eine Betriebshaftpflichtversicherung ab?

Die Betriebshaftpflicht leistet, wenn Dritte eine Schadensersatzforderung gegen den Inhaber stellen - und schützt auch die Mitarbeiter, sollten sie in Ausübung ihrer Tätigkeit, bei Dritten einen Schaden verursachen. Aber: Sie leistet nicht für die Erfüllung vertraglicher Verpflichtung en oder Versprechungen.

Diese Schäden sind versichert

Grundsätzlich sind Schäden an Personen, Sachen und Vermögen versichert, die während der Ausübung der beruflichen Tätigkeit geschehen.

Personenschäden

Ein Handwerker befreit im Winter sein Betriebsgelände nicht richtig vom Schnee und streut seine Wege nicht. Ein Kunde rutscht aus und bricht sich ein Bein. In diesem Fall zahlt die Betriebshaftpflicht die Behandlungskosten und das Schmerzensgeld.

Sachschäden

Ein Sanitärinstallateur vergisst einen Dichtungsring einzubauen - in der Folge entsteht ein Wasserschaden im gesamten Erdgeschoss des Auftraggebers. Die Betriebshaftpflichtversicherung übernimmt alle Reparatur- und Wiederherstellungskosten, die anfallen.

Vermögensschäden

Ein unechter Vermögensschaden entsteht beispielsweise, wenn der Arbeitgeber des im Schnee auf dem Betriebsgelände ausgerutschten Kunden, Schadensersatzansprüche geltend macht, da ihm durch die Arbeitsunfähigkeit des Mitarbeiters ein finanzieller Ausfall entstanden ist. Auch hier greift die Betriebshaftpflicht.(Personen- /Sachfolgeschäden).

Ein echter Vermögensschaden ist allerdings sehr selten. Er liegt vor, wenn ein Schaden am Vermögen verursacht wurde, aber kein Sach- oder Personenschaden entstanden ist. Stattdessen führen Fehler im Rahmen der beruflichen Tätigkeit zu einem rein finanziellen Schaden bei einem Dritten. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn ein Handwerker Arbeiten in einem Hotel fehlerhaft ausführt. Da dadurch das Zimmer nicht vermietet werden kann, entsteht dem Hotel ein Vermögensschaden.

Welche Betriebshaftpflichtversicherung ist die beste?

Die Anforderungen an eine Betriebshaftpflichtversicherung haben sich in den letzten Jahren stark verändert. Heute ist es besonders wichtig, dass Mangelbeseitigungskosten mitversichert sind. Wenn etwa ein Trockenbauer fahrlässig den falschen Schallschutz in die Wand eingebaut hat, kann die Beseitigung des Schadens sehr aufwendig sein, da die Wand neu aufgebaut werden muss. Oft sind auch elektrische Leitungen betroffen, das macht die Sache dann nochmals deutlich teurer.

Johannes Brück, Versicherungsmakler aus Düsseldorf, sagt: „Die Nebenkosten für die Mangelbeseitigung kann man heute auf den Versicherer abwälzen, wenn man einen guten Vertrag hat.“ Auch sogenannte Bearbeitungs- oder Tätigkeitsschäden sollten in der Betriebshaftpflicht mitversichert sein. So ist etwa der Schaden am Gehäuse einer Heizungsanlage oder am Glasdach des Wintergartens, auf das der Dachdecker bei seiner Arbeit am Hausdach versehentlich einen Dachziegel fallen lässt, abgedeckt. „Die Betriebshaftpflichtsumme sollte für alle Bereiche fünf Millionen Euro betragen“, sagt Brück. Policen, in denen nur eine Million Euro für Sachschäden abgesichert sind, seien nicht mehr zeitgemäß.

Wie viel kostet eine Betriebshaftpflichtversicherung? Der Tarifrechner für Sie

Hier können Sie Angebote der größten Versicherungsgesellschaften für Betriebshaftpflicht- und weitere Gewerbeversicherungen direkt online vergleichen und bei Interesse diese auch online direkt abschließen. Das Auch Vergleichstarife zur Geschäftsinhaltsversicherung (schützt Ihr gewerbliches Hab und Gut, also Schäden an Waren, Vorräten und Geschäftsinventar, die durch die Gefahren Feuer, Leitungswasser, Sturm/Hagel oder Einbruchdiebstahl verursacht werden) und Rechtsschutzversicherung werden beispielsweise ermittelt.

Hinweis: Der Tarifrecher wird von Finanzchef24.de bereitgestellt. Die Online-Plattform erhält Provisionen, wenn über sie Verträge abgeschlossen werden.