Bei Laura Schönberger dreht sich in der Patisserie „Heavens Taste“ alles um süße Köstlichkeiten. Das Sortiment wird stetig erweitert – auch außerhalb der Backstube.

Von Katharina Guber

Laura Schönberger erfüllte sich mit ihrer Backstube einen Traum. Dass sie heute nicht nur Torten bäckt, war so nicht geplant. – © Stephan Minx

Mit nur 24 Jahren gründete Laura Schön­berger 2016 ihre kleine Patisserie „Heavens Taste“ in der ­Regensburger Altstadt. Ein gewagter Schritt, denn die Konditormeisterin will ihre Backwaren ausschließlich auf Bestellung herstellen und nur an ausgewählten Tagen verkaufen – eine richtige Theke gibt es nicht.

Authentizität sorgt für Bekanntheit

Dass sie dafür Kunden und deren Aufträge ablehnen muss, musste sie erst lernen. „Gewisse Wünsche übersteigen einfach meine Fähigkeiten und passen auch nicht zu meinem Stil“, sagt Schönberger selbstbewusst. Ihre Authentizität ist es, die sie und ihre Backstube schnell bekannt machten.

Fast täglich unterhält sie ihre gut 12.000 Follower auf Instagram. „Weniger schöne Tätigkeiten wie Mülltonnen putzen oder Fehlkalkula­tionen interessieren meine Community am meisten“, lacht die Zweifachmama.

Kooperationspartner unterstützen Vermarktung

Durch ihren Content lockt Schönberger nicht nur Kooperationspartner an wie KitchenAid, einen Hersteller von Küchengeräten, sondern sogar ­Kunden außerhalb Bayerns. Daraus entstand die Idee des ­Onlineshops – Feinschmecker erhalten nun Tasting-Boxen und Macarons per Post.

Workshops und Online-Kurse als neues Geschäftsfeld

Der Jahresumsatz ­beläuft sich damit auf einen sechsstelligen Betrag. Um die lokalen Genießer – vor allem während der Pandemie – verköstigen zu können, kam eine ­weitere Idee ins Spiel. Per Crowdfunding wurde ein süßer Automat finanziert. Schönbergers Mann Raphael, der seit zwei Jahren Teil des Teams ist, kümmert sich um dessen Befüllung. „Mittlerweile habe ich fünf Mitarbeiter und die Möglichkeit, mich dadurch ­neuen Geschäftszweigen zu widmen“, erzählt die Unternehmerin stolz. Und innovativ soll es auch in ­Zukunft weitergehen. Das neueste Business: Workshops für Hobbybäcker und Fachkräfte sowie Online-Coachings für Konditoren, die sich selbstständig ­ma­chen wollen.