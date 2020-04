12.04.2020

Workers Cast - Solo 10 Quick-Tipps gegen die Krise – Mit den Experten der QM1-Akademie

Die Corona-Krise trifft jedes Unternehmen in irgendeiner Form. Wichtig ist, sich den Herausforderungen zu stellen, ohne in blinden Aktionismus zu verfallen. Zehn Tipps von Experten, wie das gelingen kann, bietet der aktuelle Workers Cast.

von Jörg Mosler

Sorgen um die Liquidität, Ängste vor der Zukunft, Fragen rund um Unterstützung: Von der Corona-Krise ist so gut wie jedes Unternehmen betroffen. Wichtig ist jetzt, aktiv zu bleiben und nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Deshalb sind im aktuellen Workers Cast zehn Experten von QM1 – die Handwerksakademie am Mikrofon, die Tipps für unterschiedliche Herausforderungen geben. Damit jeder Unternehmer am Ende als Gewinner aus der Krise hervorgehen kann.

Aus allen Disziplinen

Mit dabei sind Experten aus vielen unterschiedlichen Branchen. So findet jeder Unternehmer Tipps für seine aktuelle Situation:

Oliver Baier, Experte für Krisenmanagement und Krisenmarketing

Martin Herber, Experte für Kalkulation im Handwerk

Maren Ulbrich, Team- und Personalentwicklerin

Udo Hermann, Unternehmer, Handwerksmeister, Coach und Berater

Stefan Schenkelberg, Diplom-Kaufmann und Steuerberater

Olaf Deininger, Wirtschaftsjournalist

Michael Elbs, Experte für WhatsApp

Guido Schmitz, Finanzberater und Unternehmens-Coach

Stefan Bohlken, Experte für Facebook

Jörg Mosler, Handwerksmeister, Buchautor und Speaker

Das könnte Sie auch interessieren

Homepage der QM1-Akademie: https://qm1-akademie.com

QM1 auf Facebook: https://www.facebook.com/QM1.Die.Handwerksakademie/

Trailer zum neuen Buch „Chefsache Mensch“: https://youtu.be/FV6kYwKcfxE

Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2