13.06.2017

Ehrenamt Jetzt teilnehmen an der siebten UFH-Umfrage

Der Bundesverband der Unternehmerfrauen im Handwerk startet in Kooperation mit handwerk magazin eine neue Sommer-Umfrage 2017. Das Thema: Wie hoch ist die Bereitschaft der Unternehmerfrauen, sich in einem Ehrenamt zu engagieren?

von Cornelia Hefer

Wer steht in der Verantwortung, die Situation für die Handwerksbetriebe künftig zu verbessern: die Politik, die Handwerksorganisation oder die Unternehmer selbst? Und wie hoch ist die Bereitschaft der Unternehmerfrauen, sich dafür in einem Ehrenamt zu engagieren? Genau das möchten wir gerne in unserer aktuellen Umfrage von Ihnen, den Unternehmerfrauen im Handwerk, wissen.

Daher untersucht handwerk magazin in Kooperation mit den Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) im siebten Teil der Umfrage die aktuelle Stimmung von weiblichen Fach- und Führungskräften in den Unternehmen. Bitte nehmen Sie sich kurz Zeit für die folgende Umfrage. Die Ergebnisse stellt handwerk magazin dann in seiner Juli-Ausgabe vor.

Unter allen Teilnehmerinnen verlost handwerk magazin einen Hotelgutschein (für zwei Personen für zwei Übernachtungen) - in einem der schönsten Länder Europas.

Die Umfrage endet am 20. Juni 2017.