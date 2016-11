22.11.2016

Bürgschaftsbanken Handwerkerpreis für Fleischerei mit eigener Rinderzucht

Fleischwaren Kruse aus Bochum gewinnt den diesjährigen Handwerkerpreis der Bürgschaftsbanken. Seit 2012 vergibt der der Dachverband der Förderinstitute, VDB, den mit 5.000 Euro dotierten Handwerkerpreis.

von Cornelia Hefer

Preisträger: Bernd Kruse führt den Familienbetrieb in dritter Generation. - © Lisa Manske Fotostudio

Seit 1995 führt Bernd Kruse den Familienbetrieb in dritter Generation. Der gelernte Bankkaufmann, Metzgermeister und Betriebswirt des Handwerks erweiterte sie um Catering und expandierte. 2015 eröffnete er mit Unterstützung der Bürgschaftsbank Nordrhein-Westfalen eine siebte Filiale. Mit der Bürgschaft konnte er in Maschinen und Ausstattung investieren, umbauen und die Zentralküche neu gestalten.

Mit Fördermitteln nachhaltige Ausrichtung realisiert

Nun arbeitet er energie- und ressourceneffizienter, hat einen Mittagstisch im Angebot und die Arbeitsabläufe sind so optimiert, dass noch zwei weitere Standorte mit 20 Mitarbeitern dazu kamen. „Jetzt sind wir nicht nur mit unserer Rinderzucht nachhaltig gut aufgestellt, sondern auch mit unseren Filialen“, bedankte sich Bernd Kruse bei der Preisverleihung in Erfurt.

Von seinen Eltern hat er neben der Fleischerei eine eigene Rinderzucht mit 300 Rindern übernommen, die den Großteil des Rindfleischbedarfs seiner Filialen deckt. Damit hat er in Bochum ein Alleinstellungsmerkmal. Der Herdenverbund weidet ganzjährig draußen. Die Rinder fressen frisches Gras und Kräuter. Im Winter bekommen sie selbst produziertes Futter. Der 48-Jährige setzt damit auf ein nachhaltiges Konzept und garantierte Qualität.

Hohe Azubi-Quote

Aktuell beschäftigt er 80 Mitarbeiter in neun Verkaufsstellen in Bochum und Witten. Kruse baut auf Fortbildung und Ausbildung der eigenen Mitarbeiter. Die Bewerberzahlen sind hoch, die Azubiquote liegt bei fast 20 Prozent. Bernd Kruse engagiert sich sozial und in der Handwerksorganisation als Obermeister der Fleisch-Innung Bochum.

Ausgezeichnet für hohe Qualität und gute Technik

Den Preis nahm Bernd Kruse von ZDH-Präsident Hans Peter Wollseifer entgegen. Wollseifer: „Die Fleischer stehen in intensivem Wettbewerb mit industriellen Anbietern und Discountern. Herr Kruse zeigt, worin die spezifische Stärke des Fleischerhandwerks in diesem Wettbewerb liegt: Mit Qualität, guter Ausbildung, verbesserter Technik und digitalisierter Personalplanung hat er seine Fleischerei fit gemacht für die Zukunft."

Bernd Kruse sei ein Beispiel für einen hervorragenden Handwerker, Unternehmer und Kaufmann. Modernisierung und Digitalisierung seien als Themen für das gesamte Handwerk entscheidend, so Wollseifer weiter.

Gute Zusammenarbeit

Der Vorsitzende des Verbands Deutscher Bürgschaftsbanken, Guy Selbherr, sagte bei der Preisübergabe: „Die Verbindungen zwischen den Bürgschaftsbanken und Unternehmern im Handwerk sind sehr eng. Wir finanzieren pro Jahr mehr als 1.600 Betriebe bei der Existenzgründung, beim Kauf eines Unternehmens, bei Wachstumsprojekten oder bei innovativen Vorhaben.“

Seit 2012 vergibt der VDB den mit 5.000 Euro dotierten Handwerkspreis der Bürgschaftsbanken. Schirmherrin ist die Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, Iris Gleicke. Die Bürgschaftsbanken schlagen für den Preis erfolgreiche Handwerksunternehmen vor, die in den letzten drei Jahren eine Bürgschaft erhalten haben.