Baustelle begutachten oder im Büro bilanzieren? Frisuren formen oder Formulare füllen? Sanitäranlage sanieren oder Steuererklärung schreiben? Handwerksunternehmer sind Profis in ihrem Beruf, vielleicht aber nicht in Steuer- und Finanzplanung. Deshalb bieten Steuerberatungskanzleien ihre Expertise an. Tipps, wie Sie eine passende finden, gibt es hier.

Von Jessica Morof

Steuerberater unterstützen nicht nur bei der Steuererklärung, sondern auch in Finanzfragen. – © Gina Sanders/Fotolia.com

Langsam aber sicher geht es für Unternehmer wieder in die heiße Phase: die Abgabe der Steuererklärung naht. Es scheint noch eine Weile hin, aber häufig rennt am Ende dann doch die Zeit. So mancher wünscht sich wohl, dass er die Formalitäten in die Hände eines Experten gelegt hätte. Andere quälen sich mit betriebswirtschaftlichen Themen wie Kosten- und Rentabilitätsanalysen herum oder wünschen sich Unterstützung in Fragen der Finanzplanung. Deshalb wenden sich viele Unternehmer an Steuerberatungskanzleien. Doch welche ist die richtige?

Steuer- und Finanzgestaltung auslagern

Wer Büroarbeit in Form von Steuererklärung oder Wirtschaftlichkeitsrechnungen auslagert, hat mehr Zeit, sich um sein Handwerk zu kümmern. Denn Steuerberatungskanzleien unterstützen nicht nur beim Jahresabschluss, der Lohnsteuererklärung oder bei der Buchhaltung. Viele Berater bieten ein umfassendes Leistungsspektrum an, das ebenso Unterstützung hinsichtlich der Kreditwünsche, Marketingstrategien oder auch Organisationsfragen umfasst. Da sich hierbei allerdings die Anforderungen je nach Mandanten deutlich unterscheiden, kann es sinnvoll sein, sich eine auf das Handwerk oder auf Unternehmen spezialisierte Kanzlei auszusuchen. Die Suche ist jedoch nicht immer einfach.

Eine mögliche Hilfe bietet unter anderem der Steuerberater-Suchservice steuerberater.de des Deutschen Steuerberater-Verbands. Das Angebot umfasst mehrere Auswahlmöglichkeiten; es ist sogar möglich, die Suche nach Branche und Tätigkeitsbereich einzugrenzen. Und es kann nach speziellen Fachberatern gesucht werden, die der Verband selbst schult. So ist ein Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft beispielsweise auf „Unternehmensbewertung, Finanzierung oder Existenzgründung“ spezialisiert, denn: „Betriebswirtschaftliche und kaufmännische Fragen gewinnen für kleine und mittelständische Unternehmen zunehmend an Bedeutung“, schreibt der Verband auf seiner Website.

10 Kanzleien für Handwerker

Im Folgenden finden Sie zehn Steuerberatungskanzleien aus dem Steuerberater-Suchservice steuerberater.de , die für die Handwerksbranche tätig sind. Zudem sind alle ausgewiesene Fachberater für Controlling und Finanzwirtschaft.