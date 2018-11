05.11.2018

Workers Cast Unternehmensberater Rayk Hahne: "Zähne zusammenbeißen und Ziele erreichen!"

Durchhalten, hart arbeiten und das Beste aus sich herausholen: Das hat Rayk Hahne schon in ganz jungen Jahren gelernt. So ist er mit gerade einmal 30 Jahren sowohl erfolgreicher Profisportler als auch Unternehmensberater. Seine Erfahrungen teilt er online mit anderen Unternehmern – und hier im aktuellen Workers Cast mit Ihnen.

von Jörg Mosler

Die ersten Schritte auf der Tartanbahn. Im Grundschulalter sechs Trainingseinheiten pro Woche plus Wettkampf am Wochenende. Das erste Unternehmen mit 19. Rayk Hahne hat einen beeindruckenden Lebenslauf: Der 30-Jährige aus Hamburg betreibt professionell BMX Flatland und ist zudem als Unternehmensberater sowie Keynote Speaker tätig. Wenn er ein Ziel hat, ist er zu 100 Prozent darauf fokussiert und gibt alles dafür. Welche Strategien er dabei aus dem Profisport anwendet und wie diese auch im Unternehmensalltag helfen, erklärt Hahne in dieser Podcastfolge.

Das Beste aus jedem herausholen

Rayk Hahne wurde schon ganz früh auf den Erfolgsweg gebracht. Beide Eltern waren Trainer im Profisport, sodass der Sohn von klein auf in der Halle und auf dem Sportplatz zuhause war. Früh war er erfolgreich in der Leichtathletik, später wechselte er auf Breakdance und schließlich auf BMX Flatland. Ehrgeiz, Disziplin und Durchhaltevermögen waren und sind ständige Begleiter, die ihm auch außerhalb des Sports Erfolg bringen. Mit gerade einmal 16 Jahren entschied er sich für die Unternehmensberatung als zweites Standbein. Trainingskonzepte weitergeben, eigene Erfahrungen teilen, von anderen lernen und das Gelernte weitergeben – das kennt Hahne aus dem Sport, das setzt er in der Beratung um. Wie er es schafft, das Beste aus jedem herauszuholen, verrät er im aktuellen Workers Cast.

