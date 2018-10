11.10.2018

So sexy ist das Handwerk Würth-Kalender für Handwerker 2019 – schöne Kurven und durchtrainierte Muskeln

Eine beliebte Aufmerksmakeit für Würth-Kunden aus Handwerk und Industrie: Auch für 2019 hat das Unternehmen Fotograf Stephan Würth zu den schönsten Frauen und durchtrainiertesten Männern geschickt, um einen sexy Frauen- sowie Männerkalender zusammenzustellen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

von Ramón Kadel

Bevor wir in Sachen Würth Modelkalender 2019 Bilder sprechen lassen, zunächst einmal zu den Fakten. Sowohl der Frauen- als auch der Männerkalender besteht aus 13 Seiten bzw. 13 Motiven (Cover + zwölf Monate). Auch die Kalenderwochen sind jeweils unter den Motiven zu erkennen. Unterschied zwischen Frauen- und Männerversion: Während der Frauenkalender die Maße 49 x 64 Zentimeter aufweist, müssen sich die Männer mit 24,5 x 69 Zentimeter begnügen. Zudem ist der Männerkalender komplett in schwarz-weiß gehalten.

So bestellen Sie die Würth-Kalender 2019

Beide Kalender kosten jeweils 25 Euro zuzüglich Versandkosten. Die Lieferzeit beträgt zwei bis drei Tage. Hier können Sie die Kalender bestellen:

Den WÜRTH-FRAUENKALENDER bestellen Sie hier.

bestellen Sie hier. Den WÜRTH-MÄNNERKALENDER bestellen Sie hier.

Zahlen und Fakten zum Kalender

Bei den Würth-Kunden im Handwerk und in der Industrie genießt der großformatige Würth-Wandkalender mittlerweile schon fast Kultstatus. Im Jahr 1984 mit ein paar Tausend Exemplaren gestartet, betrug die Auflage 1993 bereits 150.000 Stück. Im Jahr 2018 wurden genau 778.640 Kalender an Würth Kunden in mehr als 60 Ländern verteilt. Regelmäßg präsentieren sich dabei im Kalender Topmodels wie in der Vergangenheit schon Heidi Klum, Naomi Campbell, Laetitia Casta, Alessandra Ambrosio und Karolina Kurkova. Hier die wichtigsten Zahlen und Fakten 2018:

Auflage: 778.640

625 Tonnen Papier, 25 LKW Papieranlieferung

2.065.000 Bogen Papier

3.350 kg Farbe

1.630 Europaletten, 50 LKW Auslieferung

348 Stunden Druckzeit = 14 Arbeitstage im 3-Schicht-Betrieb

Das ist der Fotograf Stephan Würth

Fotograf Stephan Würth studierte am Art Institute of Fort Lauderdale Fotografie und ist seit seinem Abschluss Vollzeit-Fotograf. Seitdem zierten zahlreiche seiner Fotos die internationalen Ausgaben von Vogue, New York Times, Porter Magazine, GQ, Playboy, Esquire, Galore Magazine, Treats Magazine und Sports Illustrated Swimsuit Issue. Zu seinen Werbekunden gehörten unter anderem namhafte Firmen wie die Würth Gruppe, Levi’s, Bonobos, Virgin Atlantic, A Pea in the Pod und The Related Group.