11.10.2020

Workers Cast - Solo Arbeitgeberattraktivität: Wie gut ist Ihr Unternehmen?

Die beste Werbung für ein Unternehmen machen meist die Mitarbeiter. Wenn sie überzeugt sind von ihrem Arbeitgeber, tragen sie das weiter. Das können Unternehmen nutzen, um mehr über die eigene Arbeitgeberattraktivität herauszufinden. Wie? Das verrät dieser Workers Cast.

von Jörg Mosler

Wie attraktiv ist ein Unternehmen als Arbeitgeber? Das wollen viele Chefs herausfinden. Wie das geht, damit befasst sich die heutige Workers Cast-Episode. Und eigentlich klingt es erst einmal ganz einfach: Eine einzige Frage, die man den eigenen Mitarbeitern stellt, soll dazu ausreichen. Welche das ist, verrät dieser Podcast.

Die Frage birgt auch ein Risiko

Wenn Arbeitgeber herausfinden, ob ihr Unternehmen für Mitarbeiter attraktiv ist und weshalb, können sie dieses Wissen zu Marketingzwecken einsetzen. Die Erkenntnisse, die sie mithilfe ihrer Angestellten erlangen, können sie in spannenden Storys und Videos verbreiten. Das zieht andere Fachkräfte an. Aber Achtung: Denn die Frage birgt auch ein Risiko. Nicht immer erhalten Unternehmer eine positive Antwort. Wie sie das Wissen trotzdem für sich nutzen können, und wie sie an die ganze Sache herangehen können, erfahren sie in diesem Podcast.

