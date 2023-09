Wo ich hin will: Ehemalige Häftlinge als Fachkräfte gewinnen

Peter Dohmen möchte mit seinen Projekten Vorurteile abbauen und Vertrauen aufbauen.

Von Petra Nickisch-Kohnke

Peter Dohmen möchte mit seinen Projekten „Handwerk im Hafthaus“, „Next Steps“ und den „Werkstatttagen“ Vorurteile abbauen und Vertrauen aufbauen. - © Markus J. Feger

Die ersten Schritte sind wir über den Sport gegangen. Mehr aus privater Initiative heraus bin ich vor sieben Jahren mit einem Trainerteam angetreten, einmal monatlich in der Justizvollzugsanstalt Heinsberg Baseball zu unterrichten – eine Herzensangelegenheit.

Soziale Kompetenz durch Sport

Doch die sportlichen Fähigkeiten sind nur das eine. Wie nebenbei lernen die straffällig gewordenen Jugendlichen beim Training auch Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit oder Kritikfähigkeit. Alles soziale Kompetenzen, die sie bei ihrer Wiedereingliederung in die Gesellschaft benötigen.

Ich war also schon als „Sportler Peter“ bekannt, bevor ich als Herr Dohmen vom WHKT Jahre später mit geförderten Projekten wie „Handwerk im Hafthaus“ oder „Next Steps“ in die JVA kam.

Vertrauen aufbauen

Bei den von uns initiierten Werkstatttagen konnten wir Handwerkschefs ermöglichen, einen Blick hinter die dicken Gefängnismauern zu werfen und sich davon zu überzeugen, wie intensiv die Inhaftierten dort fortgebildet und sogar in unterschiedlichen handwerklichen Berufen ausgebildet werden. Das hat viele beeindruckt. Vorurteile abbauen und Vertrauen aufbauen, das ist für beide Seiten extrem wichtig. Auch wenn es immer wieder Hürden zu überwinden gibt oder Dinge einfach zum ersten Mal ausprobiert werden müssen – wie ein Vorstellungsgespräch per Videokonferenz.

Normalerweise dürfen die Häftlinge nicht ins Internet, für unser Projekt wurde es erlaubt. Das Resultat: Der junge Bewerber wurde vorzeitig entlassen und arbeitet heute bei einem Dachdeckerbetrieb im Ruhrgebiet.

Zukünftige Projekte

Solche Erfolgsgeschichten möchte ich vorantreiben und zukünftige Projekte erarbeiten, in denen wir unsere Erfahrungen in Deutschland und Europa teilen. Aktionen wie unsere Werkstatttage könnten als Modell dienen. Denn jeder Mensch verdient eine zweite Chance.