Personalmangel: Frisch aus der Backstube in den Automaten



Mit dem „BroodDöösken“ geht Sebastian van Densen in seinem Familienbetrieb in Tönisvorst neue Wege. Per Knopfdruck öffnen sich die mit Backwaren befüllten Fächer, auch außerhalb der Öffnungszeiten.

Von Katharina Guber

Sebastian und Nadine van Densen stellten Anfang März auf dem Parkplatz ihrer Bäckerei das „BroodDöösken“ auf. – © Markus J. Feger

Eine Filiale seiner Bäckerei musste Sebastian van Densen bereits schließen, bei der anderen die Öffnungszeiten verkürzen. An Kundschaft mangelt es ihm jedoch nicht – das Personal fehlt und seit Jahren kommen keine neuen Arbeitskräfte mehr nach. „Damit wir den Kunden aber auch nach 17 Uhr unsere frischen Backwaren anbieten können, haben wir Anfang März dieses Jahres unser „BroodDöösken“ auf dem Parkplatz unserer Bäckerei eröffnet“, erzählt Sebastian van Densen.

In den bisher 79 Fächern – demnächst sollen weitere 40 dazukommen – befinden sich handgemachte Brote, Gebäcke und Sandkuchen. „Auch halb gebackene Brötchen, die man zu Hause nur noch kurz im Ofen oder in der Heißluftfritteuse aufbäckt, sind sehr gefragt“, so der Bäckermeister.

Online informieren, vor Ort wählen und bezahlen

Online sehen die Kunden vorab, welche Produkte derzeit verfügbar sind. Vor Ort wählen sie diese dann über einen Touchscreen aus und bezahlen kontaktlos, erst dann öffnet sich das Türchen mit dem gewünschten Produkt. „Bisher nehmen unsere Kunden den Verkaufsautomaten so gut an, dass wir den Umsatzverlust durch die gekürzten Öffnungszeiten damit ausgleichen.

Neue App soll bestellen und bezahlen vereinen

Zusätzlich arbeiten wir gerade an einer App, mit der die User ihre Lieblingsbackwaren vorbestellen und dann stressfrei auch nach Ladenschluss im Automaten abholen können“, erklärt Sebastian van Densen. Die App soll mit dem Kassensystem der Bäckerei und gleichzeitig mit dem „BroodDöösken“ verknüpft werden. Somit entsteht während des laufenden Betriebs kein Mehraufwand für die Mitarbeiter, denn bezahlt wird ebenfalls per App.

Sebastian van Densen ist zuversichtlich, dass diese digitale Lösung eine nachhaltige Unterstützung für seinen Betrieb ist und dadurch vielleicht auch der eine oder andere neue Mitarbeiter Teil des Teams werden will.