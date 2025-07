Die Weste

Das Stück, das aus seiner eigenen Herstellung ist, trägt der Friseurmeister nicht nur, um die Schürze an den Ösen zu befestigen.

„Ich habe meine Weste auch in meiner Freizeit an“, sagt er. Sogar während seines letzten Urlaubs in New York. Dort trug er darunter ein T-Shirt „I love NY“.