Leise, schnell und viel Platz: Stuckateur Ahmad Tawana hat den Opel Astra Sports Tourer Electric im Straßenverkehr getestet. Das Fazit der Elektro-Kombi-Testfahrt.

Stuckateur Ahmad Tawana steuert zum ersten Mal einen Stromer: den Opel Astra Sports Tourer Electric. - © Rudolf Wichert

Als Stuckateur legt Ahmad Tawana Wert auf Ästhetik – auch bei Autos. Privat ist er mit einem E-Klasse Coupé von Mercedes-Benz unterwegs. „Schick und schnell“, wie er sagt.

Ein bisschen praktisch sollte es in seinem Arbeitsalltag dann allerdings doch sein. Denn zur Baustelle in Bonn, auf der Tawana gerade arbeitet, muss er jeden Tag Leitern, Bohrmaschinen oder Dielen für das Gerüst transportieren. Den 30-minütigen Arbeitsweg legt der Stuckateur daher im Ford Transit zurück. Auf seinem Hof stehen also nur Verbrenner – jetzt lenkt Tawana zum ersten Mal ein E-Auto.

Während der ersten Minuten auf der Fahrt mit dem Opel Astra Sports Tourer Electric muss er sich erst noch an das fehlende Motorengeräusch gewöhnen. Doch schnell meint er: „Es ist, als wäre ich nie etwas anderes gefahren.“ Ob der Testwagen auch seinen ästhetischen Ansprüchen genügt?

Und, gefällt Ihnen der Elektro-Kombi?

Mir ist die Innenausstattung bei einem Auto sehr wichtig, gleichzeitig muss es auch ein bisschen komfortabel sein. Das gefällt mir hier sehr gut. Der Innenraum ist dunkelgrau und schwarz gehalten – das finde ich optisch sehr schön, der Stoff reflektiert nicht zu sehr bei Sonnenschein. Außerdem ist die Lenkradheizung im Winter bequem, und die großen Cockpit-Displays sind praktisch, weil man alles gut erkennen kann.

Was war Ihr Eindruck nach den ersten Kilometern auf der Straße?

Das Auto beschleunigt extrem gut und fährt trotzdem sanft, ohne zu ruckeln. Ich habe nicht gemerkt, dass ich auf der Autobahn mit 170 unterwegs war. Außerdem gefällt mir das Head-up-Display. Selbst wenn die Sonne tief steht, sehe ich alles noch sehr deutlich.

Eignet sich der Opel für Ihre Firma?

Leider nicht. Dafür ist er zu klein, weil wir viel Platz für unser Werkzeug brauchen. Als Privatperson kann ich mir so ein Auto aber schon vorstellen – ich plane in Zukunft ein Haus zu bauen, und eine Ladeinfrastruktur für ein E-Auto wird definitiv dazugehören.

Das Unternehmen

Name: Stuck Tawana

Stuck Tawana Geschäftsgebiet: Brühl

Brühl Gründung: 2020

2020 Mitarbeiter: 2

Der Testwagen