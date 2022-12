Auf unseren Social-Media-Kanälen veröffentlichen wir regelmäßig Inhalte, die nicht nur informieren, sondern auch zum Diskutieren anregen. Wir möchten Ihnen mit unseren Kanälen eine Plattform für den konstruktiven Austausch bieten. Kommentare und Diskussionen sind ausdrücklich erwünscht. Wir akzeptieren gegensätzliche Meinungen. Dafür sollten aber die Rahmenbedingungen stimmen. Unsere Netiquette ist die verpflichtende Grundlage einer gesunden Gesprächskultur in den sozialen Netzwerken.

Von Redaktion handwerk magazin

Bitte halten Sie sich in den sozialen Medien an unsere Netiquette. – © zobaair – stock.adobe.com

Der Umgangston sollte in den sozialen Medien derselbe sein wie bei einem Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Wir möchten ein Umfeld bieten, in dem sich Nutzerinnen und Nutzer gerne an Debatten beteiligen. Hierfür haben wir in unserer Netiquette einige Punkte festgelegt, die aus unserer Sicht für einen guten Austausch wichtig sind. Wir bitten Sie darum, diese beim Verfassen von Kommentaren zu beachten.

1. Was einen guten Kommentar ausmacht

Ein guter Kommentar ist stets konstruktiv verfasst – sowohl was den Inhalt, als auch den Tonfall betrifft. Um einen solchen Kommentar zu schreiben, können folgende Hinweise hilfreich sein:

Der Kommentar ist relevant, das heißt, er bezieht sich auf den jeweiligen Inhalt.





Die geäußerte Meinung wird mit Argumenten und/oder seriösen Quellen gestützt.





Der Kommentar ist in einem freundlichen und respektvollen Tonfall verfasst. Der Ton bleibt auch dann ruhig und sachlich, wenn andere Nutzer eine andere Meinung als die eigene vertreten. Provokationen schaden einem konstruktiven Austausch und sind in den Kommentarspalten fehl am Platz.





Die Einhaltung geltender Regeln zur Rechtschreibung und Grammatik erhöhen die Lesbarkeit und sorgen für ein besseres Verständnis.





Tipp: Nehmen Sie sich vor dem Absenden noch einmal die Zeit, ihren Kommentar zu lesen und auf die oben genannten Punkte zu überprüfen.

2. Welche Kommentare wir nicht gestatten

Folgende Kommentare tragen zu einem Umfeld bei, das Nutzerinnen und Nutzer davon abhält, sich konstruktiv in Diskussionen einzubringen. Kommentare mit entsprechendem Inhalt sind ausdrücklich nicht gestattet:

Beleidigungen und Diskriminierungen: Beleidigungen haben auf unseren Social-Media-Kanälen nichts verloren – Diskriminierungen und Diffamierungen gegenüber einzelnen Personen und sozialen Gruppen aufgrund ihrer Religion, Herkunft, Nationalität, körperlichen oder psychischen Verfassung, Einkommensverhältnisse, sexuellen Orientierung, ihres Alters oder Geschlechts ebenfalls nicht.





Pornografische Inhalte





Extremistische und gewaltverherrlichende Inhalte bzw. Inhalte, die zur Gewalt aufrufen, sind unsererseits nicht gestattet. Ausdrücke, die typisch für den Nationalsozialismus sind, werden von uns ebenfalls gelöscht.





Wiederholende Inhalte, Werbung und Spam: Darüber hinaus entfernen wir Wahl- und Parteienwerbung.





Rufschädigungen, Verleumdungen und Unterstellungen ohne glaubwürdige Argumente





Persönliche Daten: Es ist nicht erlaubt, personenbezogene Daten wie Telefonnummern, E-Mail- oder Wohnadressen in unseren Kommentarspalten zu veröffentlichen. Auch sollten Sie gut prüfen, welche persönliche Daten sie selbst in Ihren Kommentaren preisgeben wollen.





Persönliche Daten: Es ist nicht erlaubt, personenbezogene Daten wie Telefonnummern, E-Mail- oder Wohnadressen in unseren Kommentarspalten zu veröffentlichen. Auch sollten Sie gut prüfen, welche persönliche Daten sie selbst in Ihren Kommentaren preisgeben wollen.





Links, deren Inhalte nicht unseren Richtlinien entsprechen: Gestattet ist das Posten von Links, wenn die Inhalte die Diskussion bereichern. Aufgrund des hohen Aufwandes ist es uns allerdings nicht immer möglich, alle Links systematisch zu überprüfen. Deshalb behalten wir uns auch in diesen Fällen eine Löschung vor. Generell gilt: handwerk magazin ist nicht für Verlinkungen auf externe Angebote verantwortlich.





Ungekennzeichnete Zitate: Im eigenen Kommentar dienen Zitate im Idealfall als Ergänzung. Zitate dürfen in unseren Kommentarspalten nur verwendet werden, wenn sie mit Anführungszeichen und Quellenangabe gekennzeichnet sind.

Urheberrecht: Wenn Sie fremde Inhalte einbinden wollen, beachten Sie das Urheberrecht und prüfen, ob der Inhalt auch wirklich zur Verbreitung und Veröffentlichung freigegeben ist. Im Zweifelsfall behält sich die Redaktion vor, entsprechende Kommentare zu löschen.





Wenn Sie fremde Inhalte einbinden wollen, beachten Sie das Urheberrecht und prüfen, ob der Inhalt auch wirklich zur Verbreitung und Veröffentlichung freigegeben ist. Im Zweifelsfall behält sich die Redaktion vor, entsprechende Kommentare zu löschen. Im Einzelfall behalten wir uns vor, Kommentare, die nicht auf Deutsch verfasst sind, zu löschen.

3. Wie wir mit Kommentaren umgehen, die nicht unseren Regeln entsprechen

Entsprechend unseres Hausrechtes behalten wir uns vor, Kommentare mit Inhalten wie in Punkt 2 aufgeführt, kommentarlos von unseren Social-Media-Kanälen zu entfernen. Wir beenden Diskussionen, die sich zu weit vom ursprünglichen Thema des Artikels fortbewegt haben oder deren Moderation wir aufgrund der hohen Anzahl an Kommentaren nicht mehr gewährleisten können.

Zudem behält sich die Redaktion vor, Follower, die wiederholt gegen die hier aufgestellten Regeln verstoßen, von der Diskussion auszuschließen und/oder diese für eine gewisse Zeit oder dauerhaft zu blockieren bzw. Ihren Abonnenten-Status zu entfernen.

Hinweis: Die Redaktion bemüht sich, alle abgegebenen Kommentare auf die hier festgelegten Richtlinien zu überprüfen. Aus Kapazitätsgründen kann es jedoch vorkommen, dass vereinzelt Kommentare, die gegen unsere Richtlinien verstoßen, erst verzögert gelöscht werden können. Zudem behalten wir uns stets einen Ermessensspielraum bei der Bewertung der Kommentare vor, um eine angeregte Diskussion zu erhalten.

Vielen Dank und eine anregende Diskussion wünscht

Die Redaktion von handwerk magazin