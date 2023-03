Das Ziel eines eigenen Internetauftritts von Handwerksunternehmen ist klar: Menschen erreichen. Sowohl Kunden als auch neue Mitarbeiter können Unternehmer mit ihrer Webseite ansprechen. Doch worauf kommt es dabei an? Diese Frage beantwortet Roxanne Greite in diesem Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Roxanne Greite spricht mit Jörg Mosler über die Möglichkeiten, eine Webseite ansprechend aufzubauen. – © Jörg Mosler

Preise, aktuelle News, Infos über das Angebot: Webseiten von Handwerksunternehmen bieten in der Regel viele verschiedene Fakten. Denn Kunden möchten informiert werden durch den Internetauftritt. Aber ist das alles, was sie suchen? Oder braucht eine ansprechende, überzeugende Seite noch mehr als pure Fakten? Schließlich soll die Internetseite ja nicht irgendwen erreichen, sondern genau diejenigen Menschen, die auch zum Unternehmen passen. Doch wie überzeugen Handwerker die richtigen Kunden überhaupt?

Den passenden Kunden finden

Diese Frage stellt sich auch Roxanne Greite von TR-Wohnkonzepte GmbH mit Sitz in Königslutter am Elm immer wieder. Die gelernte Grafikerin plant Bäder und Wohnkonzepte; gemeinsam mit ihrem Mann setzt sie die Planungen dann um. Zudem setzt sie auch ihren Internetauftritt erfolgreich ein. Mit welcher Strategie sie dabei vorgeht und was sie ihren Kunden auf ihrer Webseite bietet, verrät sie in dieser Podcast-Episode.

