Am 10.April trafen sich die Unternehmerfrauen in der Hammerstraße in Landshut um die erste Bio-Mühle, die Meyermühle in Landshut zu besichtigen. Aufgeteilt in zwei Gruppen konnte die verschiedenen Stockwerke und Mahlwerke besichtigt werden.

Von Barbara Ramsauer

Landshuter UnternehmerFrauen im Handwerk bei der Mühlentour. - © UFH Landshut

UFH-Vorsitzende Manuela Nemela und Ihre Vereinskolleginnen wurden dazu von Michael Hemmer, dem technischen Betriebsleiter und von Leo Distler, zuständig für Qualitätsmanagement und Marketing in Empfang genommen.

Geschichte der Mühle

Aufgeteilt in zwei Gruppen starteten die Führungen. Gleich zu Beginn wurde über die Anfänge der Mühle im Jahr 1489 gesprochen. Damals war es noch eine Papiermühle. Im Jahr 1871 erwarb Christian Meyer die Mühle, es wurde erstmals Getreide vermahlen. Bereits im Jahr 1872 erfolgte ein Abriss und es wurde ein fünfstöckiges Gebäude gebaut, deren Kernstück noch heute steht, dieses Gebäude spiegelt auch die Geschichte der Stadt Landshut wider. Ein weiterer Zeitzeuge ist auch der Paternosteraufzug aus Holz, der noch im Einsatz ist.

Rundgang durch die Gegenwart

Im folgenden Rundgang konnte unter der fachmännischen Führung die Getreide-Annahme besichtigt werden, es folgte die hauseigene Backstube, das Labor mit Qualitätssicherung, bis man dann in der eigentlichen Mühle ankam.

Über verschiedene Stockwerke konnten die verschiedenen Mahlgrade vom Getreide zum Mehl besichtigt werden. Die Frauen erfuhren dabei auch Informatives über Schrote, Grieße, Dunste und Kleien.

Der Rundgang endete in der modernen und automatischen Abpackanlage. Vorsitzende Manuela Nemela betonte, sie sei besonders beeindruckt, wie viele Mahlgrade notwendig seien, bis das Mehl verarbeitungsfähig sei. Weiter auch, wie groß der Aufwand sei, um das Siegel „Garantiert Bio“ täglich neu zu gewährleisten.

Mit der Möglichkeit zum Einkaufen im Mühlenladen endete die Veranstaltung.