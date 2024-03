Die Unternehmerfrauen im Handwerk (UFH) aus dem Arbeitskreis Landshut luden ein zur Jahreshauptversammlung mit anschließender Gemeinwohl Ökonomie-Info in den Rosenhof nach Ergolding.

Von Barbara Ramsauer

Claudia Beil Landesverbandsvorsitzende, Dr. Thomas Haslinger, 2. Bürgermeister aus Landshut, Manuela Nemela 1.Vorsitzende, Vera Boos von Authento, Dr. Georg Ohmayer, Claudia Nowack, 2. Vorsitzende, Doris Kunzfeld, Münchner Verein. - © UFH Landshut/'Ramsauer

Mit knapp 40 Teilnehmenden war die Veranstaltung am 22. Februar 2024 wieder gut besucht. Vorsitzende Manuela Nemela begrüßte dazu auch die Landesverbandsvorsitzende Claudia Beil, den Zweiten Bürgermeister Dr. Thomas Haslinger und das Fördermitglieder, Doris Kunzfeld vom Münchener Verein.

Nach den Ansprachen der Ehrengäste wurde der festgesetzte Ablauf der Jahreshauptversammlung routiniert abgearbeitet, denn es stand noch ein interessanter Vortrag bevor.

Vortrag zu Gemeinwohl-Ökonomie

Dazu waren zwei besondere Gäste eingeladen worden: Vera Boos, die Gründerin von Authento und Prof. Dr. Georg Ohmayer zum Thema Gemeinwohl-Ökonomie.

Die Unternehmerinnen wurden im Rahmen einer Präsentation über die Wirkungsweisen der „Neuen Spielregeln für die Wirtschaft“ aufgeklärt. Prof. Dr. Georg Ohmayer zeigt dabei die jetzige Situation in Bezug auf Klimawandel, Biodiversitätsverlust, Wirtschaftskreisläufe und forderte die Frauen auf, in neue Denkmuster überzugehen. Denn seit Mitte der 20. Jahrhunderts würden wir in einer „vollen Welt“ leben und viele alte Vorstellungen und Werte hätten längst ihre Gültigkeit verloren. Dazu bestünde die Möglichkeit sich der GWÖ-Bewegung anzuschließen.

Die intensive Beschäftigung mit den Themen Menschenwürde, Solidarität, Ökonomische Nachhaltigkeit und Transparenz würde sich für jedes Unternehmen lohnen, da damit langfristig Mitarbeiter gebunden würden, so der Referent. Vera Boos zeigt im Anschluss verschiedene Firmen als Referenz und nannte den finanziellen Rahmen der dazu aufzubringen sei. Abschließend wurde auf dazu passende Lektüren von Ernst-Ulrich von Weizäcker (Club of Rome) hingewiesen.

Manuela Nemela bedankte sich bei den Ehrengästen, den Referenten und den Unternehmerinnen und verwies auf die nächste Veranstaltung.

Am 08.03.2024 feiern die UFH ihr 25-jähriges Gründungsfest im Isartürl in Landshut und laden dazu recht herzlich ein.