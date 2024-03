Am 15. Februar 2024 fand eine inspirierende Abendveranstaltung der Bremer Unternehmer Frauen im Handwerk mit der freundlichen Unterstützung der AOK Gesundheitskasse Bremen statt. Im Mittelpunkt stand das Thema „Alles rund um den Stoffwechsel“. Was wirkt eigentlich auf den Stoffwechsel, welche Bedeutung haben Ernährung, Bewegung und schlussendlich unser Darm in diesem Zusammenhang?

Von Michaela Meyer/UFH Bremen

André Volkmann vom Unternehmen Healthup Consulting, präsentierte sein Fachwissen zu diesem Thema eindrucksvoll. - © Michaela Meyer/UFH Bremen

Alle diese Fragen und andere beantwortete uns geduldig und unterhaltsam André Volkmann vom Unternehmen Healthup Consulting, der sein Fachwissen zu diesem Thema eindrucksvoll präsentierte. Dabei wurden verschiedene Aspekte des Stoffwechsels beleuchtet, angefangen von der Bedeutung von ausreichender Flüssigkeitszufuhr bis hin zu den Auswirkungen von Hormonveränderungen, insbesondere in den Wechseljahren.

Bedeutung von Bewegung und Ernährung

Volkmann betonte die Bedeutung von Bewegung für einen gesunden Stoffwechsel und wies darauf hin, dass gerade im Alter die Muskulatur und damit eine eiweißreiche Ernährung eine entscheidende Rolle spielt. Er machte er deutlich, dass moderne industrielle Lebensmittel oft nicht mehr alle notwendigen Nährstoffe enthalten und dass selbstzubereitete, nährstoffreiche Mahlzeiten eine wichtige Rolle für die Gesundheit spielen.

Besonders eindrücklich war die Darstellung des Zusammenhangs zwischen Ernährung und Immunsystem. Volkmann verdeutlichte, dass eine gesunde Ernährung einen direkten Einfluss auf die Stärkung des Immunsystems hat, denn 70% des Immunsystemes steckt im Darm….

Eiscreme und Kuchen mahnt Herr Volkmann „bitte nicht mehr so häufig“ denn wir möchten nicht wie die von Herrn Volkmann zitierten Ratten zuckerabhängig werden und auch unser Darm würde dies zu schätzen wissen.

Der von Herrn Volkmann an die Wand projizierte Graph über den Verfall kognitiver Fähigkeiten und unserer Muskelmassen mit jedem Jahr des Älterwerdens gibt ebenfalls Denkanstöße.

Also doch mal öfter runter von der Couch und los gehts mit der Bewegung. Bewegung = Muskelaufbau = fitter im Hirn —— eigentlich ganz einfach…

Routinen hinterfragen und ändern

Dann noch die Einkaufsroutinen hinterfragen und unterbrechen, denn wir alle lieben Routinen, die durchaus verbesserungswürdig sein können… Gerne das nächste Mal beim Einkaufen ein kritischer Blick in den Einkaufswagen. Einfach mal nicht immer einkaufen was wir immer einkaufen…. Öfter mal eiweißhaltige Produkte essen wie Sojayoghurt und Eiweißbrot, ausreichend Obst und Gemüse und bitte gerne auch mal mit Schale - dann hat unser Darm so richtig zu tun….

Insgesamt war die Abendveranstaltung ein voller Erfolg und hinterließ bei den Teilnehmerinnen viele neue Erkenntnisse und Anregungen für eine gesündere Lebensweise. Die Botschaft war klar: Durch kleine Änderungen im Alltag, wie die Umstellung der Essgewohnheiten und mehr Bewegung kann jeder einen Beitrag zu seiner eigenen Gesundheit leisten. Also worauf warten wir noch ?

Unser Dank gilt der AOK Gesundheitskasse in Bremen die uns wie schon viele Male zuvor diesen Abend in Ihren Räumlichkeiten ermöglicht hat, ebenso wie ein leckeres Buffet im Anschluss. Und natürlich danken wir Herrn Volkmann, der diesen Abend für mit uns mit soviel Engangement geleitet hat.