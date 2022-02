Betrieb des Monats Zugehörige Themenseiten:

Teure Haute Couture, die nur eine Saison getragen wird? „Überflüssig“, findet das die Schneiderin und Kostümbildnerin Daniela Struck. In ihrem Atelier in Stuttgart entsteht allerfeinste Mode, die zeitlos ist.

Daniela Struck: „Diesen Mantel habe ich in vier Variationen entwickelt. Er ist zeitlos schön und wirklich richtig warm.“ – © Christian Mader

Ich arbeite Tag und Nacht, bis alles perfekt ist – immer schon. Das ist mein Weg, um meine Ziele zu erreichen“, sagt Daniela Struck und klingt dabei, als wäre diese Arbeitshaltung alternativlos. Zumindest für Menschen mit Zielen.

Streben nach Perfektion

Tatsächlich ist ihr Streben nach Perfektion der Motor in ihrem Leben: Mit acht Jahren sieht sie Haute Couture in Zeitschriften und weiß, dass sie diesen wunderschönen Luxus haben möchte. Haben muss.

Doch der ist teuer und der einzige Weg zum Ziel geht übers Schneidernlernen. Sie startet sofort, näht für ihre Puppen, später absolviert sie Praktika bei einer lokalen Schneiderin, lernt Hosen zu kürzen und Schürzen zu nähen. Auch ihre Freizeit verbringt sie in der Näherei, versucht sich an schwierigeren Aufgaben – und näht ihr Kleid für den Abiball selbst.

Praktische Ausbildung und Studium

Mit dieser Erfahrung im Rücken erhält sie 2001 einen Ausbildungsplatz bei einer Schneidermeisterin, die „richtig viel drauf hat“, wie Struck sagt. Nach verkürzter Lehrzeit wechselt sie zu Vivian Westwood nach London. Dort lernt sie wirklich alles, was Haute Couture ausmacht: kreative Schnitte, perfekte Nähte in hochwertigen Stoffen, 100 Stunden Arbeit die Woche – und kein Lohn. „Vivian Westwood zahlt nicht“, lächelt sie.

Doch Geld verdienen ist wichtig. Sie wechselt zu Hugo Boss, perfektioniert ihr Können und studiert Kostümgestaltung in Dresden. „Ich habe danach am Theater gearbeitet, was meinem Wunsch nach künstlerischem Ausdruck entsprach. Aber da ging es nie um Perfektion“, so Struck.

Eigene Kollektion

Also macht sie sich selbstständig, gründet eine Familie und entwickelt ihre eigene, zeitlos elegante Kollektion. Ihr Vorbild: Maria Grazia Chiuri, Chef-Designerin von Dior. Sie mache Kleider, die „zum Niederknien schön sind.“ Wer sich die Kollektion von Daniela Struck anschaut, mag Ähnliches denken.