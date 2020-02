31.01.2020

Franchise-Systeme Handwerk mit System: Die 10 größten Franchise-Anbieter für Handwerker

Mehr Umsatz, höhere Renditen, fertige Konzepte für Marketing, Digitalisierung und Vertrieb: Franchise-Systeme versprechen Handwerkern, das Unternehmerleben spürbar zu erleichtern. Welche Vorteile der Einstieg als Partner bringt und welche Systeme speziell für Handwerker interessant sind.

Endlich den Meistertitel in der Tasche, endlich etwas Eigenes auf die Beine stellen: Kirpal Eggert startete enthusiastisch in die Selbstständigkeit. Gemeinsam mit einem Kollegen von der Meisterschule gründete der Schreinermeister Ende der 1990er-Jahre im Rhein-Neckar-Kreis seine eigene Schreinerei. Doch nach einigen Jahren merkte Eggert: Es ging nicht so recht voran. „Die Umsätze entwickelten sich einfach nicht so wie gedacht“, erinnert er sich. „Wir waren zwar immer gut beschäftigt, übernahmen verschiedenste Projekte und kamen damit ganz gut über die Runden“, sagt er. Aber mehr eben auch nicht.

Irgendwie müsste ein Produkt oder Konzept her, das mehr Kunden anzieht, mit dem man sich von der Konkurrenz absetzen kann und das höhere Margen bringt, dachte sich Eggert. Eine wirklich zündende Geschäftsidee fiel dem Schreinermeister aber nicht ein. Bei der Suche nach einem zugkräftigeren Geschäftsmodell stieß er schließlich auf das Thema Franchise. „Zu der Zeit kamen einige Franchise-Modelle für Handwerker auf den Markt und warben um neue Partner.“ Eigentlich keine schlechte Idee, dachte er sich: „Bei einem Franchise-System hat sich ja schon mal jemand ein Geschäftsmodell ausgedacht und erprobt – man muss sich also nicht mehr selbst etwas ausdenken und testen, wie es bei Kunden ankommt.“

Der Schreiner schaute sich verschiedene Franchise-Konzepte für Schreiner und Tischler an, „aber immer passte irgendetwas nicht.“ Mal waren die Gebühren zu hoch, die das System verlangte, mal taugte das Material nichts, mal leuchtete ihm das Geschäftsmodell nicht ein. Dann wieder war ihm das Risiko zu groß, einem System beizutreten, das selbst noch frisch am Markt war. Im Jahr 2006 wurde dann ein Vertriebsgebiet des Franchise-Systems Portas in seiner Heimatregion frei. Portas ist eines der ältesten Franchise-Systeme in der Branche – das Unternehmen ist auf Tür- und Treppenrenovierungen spezialisiert und bietet Handwerkern an, diesen Geschäftsbereich als zweites Standbein zusätzlich zum eigenen Betrieb aufzubauen. „Das schien mir ein überschaubares Risiko zu sein – also haben wir es probiert“, berichtet Eggert. Der Handwerker wurde Franchise-Partner. Und ließ sich damit auf ein ganz neues Geschäftsmodell ein. „Das war schon eine Umstellung“, berichtet Eggert. Er nahm an Schulungen teil, bei denen es vor allem um gezielte Vertriebsmaßnahmen und den gekonnten Umgang mit Interessenten und Kunden ging. „Darauf muss man sich natürlich erst mal einlassen – das sind Dinge, die man aus der Meisterschule eher nicht kennt.“



Eggert ließ sich begeistern: „Ich merkte schnell, dass meine Umsätze viel planbarer wurden, dass ich genau kalkulieren konnte, wie viele Kontakte und Umsätze mir zum Beispiel eine Verkaufsveranstaltung bringt, wie schnell sich eine Investition rechnet.“ Diese Berechenbarkeit schätzt der Schreinermeister – ebenso wie die Zugkraft der bekannten Marke, die ihm ganz neue Kunden in den Laden spülte. „Und um Dinge wie unsere Homepage und Online-Marketing muss ich mich auch nicht selbst kümmern“, berichtet er zufrieden. Mittlerweile, so Eggert, sei das Portas-Geschäft sein erstes Standbein, der klassische Schreinerbetrieb trägt nur noch rund 20 Prozent zum Gesamtumsatz bei. „Für mich funktioniert das sehr gut – auch wenn der handwerkliche Anteil der Arbeit etwas stärker in den Hintergrund rückt, weil die Portas-Produkte sehr standardisiert sind.“

Modelle im Franchise: Klassisch Hardcore oder als Softvariante

Seit Eggert vor 13 Jahren Franchise-Handwerker wurde, ist das Angebot für ähnliche Modelle noch deutlich größer geworden: Immer mehr Anbieter buhlen derzeit mit Franchise-Konzepten um Handwerker aus den verschiedensten Branchen und wollen junge Gründer ebenso wie erfahrene Unternehmer als Partner für ihre Geschäftsmodelle gewinnen. Kein Wunder: Das Handwerk boomt, und davon wollen findige Franchise-Unternehmer profitieren. Rund zwölf Prozent der rund tausend deutschen Franchise-Systeme sind heute bereits in Handwerks-Branchen tätig – vor allem in der Bau- und Renovierungsbranche, aber auch im Geschäft mit Kfz-Reparaturen, mit Optik-Beratung und -Verkauf sowie bei Sanitär- und Energie-Installationen sehen viele Franchise-Unternehmen Wachstumspotenzial.

Bisweilen werden diese Franchise-Unternehmen mit ihren meist stark auf Umsatzwachstum und umfassende Markenbekanntheit ausgerichteten Geschäftsmodellen dadurch zu Konkurrenten klassisch aufgestellter Handwerksbetriebe. Das zeigt sich etwa im Bäckerhandwerk: Große Franchise-Systeme wie Kamps oder Backwerk sehen sich nicht als Markenpartner für etablierte Bäckereien. Sie bieten Geschäftsmodelle an, mit denen auch Quereinsteiger ohne handwerkliche Ausbildung als Franchise-Partner eigene Niederlassungen eröffnen können.

Wer an Franchise-Unternehmen denkt, denkt oftmals zuerst an bekannte sogenannte „Hard Franchise“-Modelle wie McDonalds, Burger King oder Subway: Das sind sehr strikt organisierte Vertriebssysteme mit einer weithin bekannten Marke, deren Partner ein bestehendes Geschäftsmodell meist bis ins kleinste Detail kopieren. Partner sind in solchen Franchise-Modellen zwar eigenständige Unternehmer, können aber in vielen Bereichen nur begrenzt darüber entscheiden, wie sie ihr Geschäft führen wollen.

Partner zahlen eine Einstiegsgebühr und monatliche Abgaben an die Franchise-Zentrale. „Solche Hard-Franchise-Systeme sind aber nur das eine Ende des Spektrums“, sagt Martin Ahlert, Geschäftsführer des Instituts igenda, das sich auf die Beratung, Analyse und Zertifizierung von Franchise-Systemen spezialisiert hat. Es gibt Franchise-Zentralen, bei denen sich die Zentrale stark um die Betriebsorganisation der Franchise-Nehmer kümmert und diese ein hohes Maß an Vorgaben umsetzen. „Es gibt aber ebenso sogenannte „Soft-Franchising“-Systeme, bei denen Franchise-Nehmer mehr Freiräume haben.“

Ein solches Soft-Franchise-Paket enthält etwa die Marke, ein professionelles Geschäfts- und Ladendesign, Zugriff auf Werbemittel und Lieferantenverträge, IT-Systeme oder Weiterbildungs-Angebote. Franchise-Nehmer können diese Bausteine dann mehr oder weniger intensiv nutzen. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Lizenzsysteme: „Diese am wenigsten verbindliche Form stellt gar keine Dienstleistungs- und Marketingkonzepte, sondern vor allem die Lizenz, eine bestimmte Marke oder ein bestimmtes patentiertes Produkt anzubieten“, erklärt Ahlert. All diese verschiedenen Modelle können hinter dem Titel Franchise stehen.

Speziell auf dem Markt der Handwerk-Franchise-Systeme hätten inzwischen viele Anbieter erkannt, dass Unternehmer ein Hard Franchise oft wenig attraktiv finden, sagt Ahlert. Denn nicht viele Handwerker können sich auf Anhieb mit der Idee anfreunden, sich einer Firmenzentrale anzuschließen, die wenig Raum für eigene Entscheidungen lässt und sie vielleicht sogar zwingt, die eigene, regional bekannte und oftmals traditionsreiche Marke aufzugeben. „Im Handwerk sind Unternehmer oft zunächst eher auf der Suche nach einem ertragreichen zweiten Standbein“, analysiert Ahlert.

Vorteil 1: Mehr Effizienz durch funktionierende Standard

Denn auch wenn es vor allem im Bau- und Ausbauhandwerk derzeit eher zu viel zu tun gibt als zu wenig: Nicht immer wachsen die Renditen mit den Umsätzen mit. Wer sich deshalb stärker auf einzelne, renditestarke Geschäftsbereiche spezialisieren will, findet bei Franchise-Unternehmen oft entsprechende Konzepte. „Oder aber ein Unternehmer sucht nach einer Möglichkeit, sich stärker aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und sich mehr auf das Unternehmerische zu konzentrieren“, beschreibt Ahlert eine weitere Situation, in der ein Franchise-Modell für Handwerker infrage kommt. „Im Handwerk stehen heute viele Unternehmer vor der Herausforderung, sich mit Themen wie Fachkräftemangel, Digitalisierung, modernem Marketing und zeitgemäßem Auftragsmanagement auseinanderzusetzen“, sagt Ahlert. Bei diesen Themen suchen viele Handwerker nach Unterstützung und praktischen Lösungen. „Franchise-Systeme bieten sich bei diesen Themen als Partner an, nach dem Prinzip: Jeder tut, was er am besten kann.“ Ziel sei dabei Arbeitsteilung: „Das Franchise-System entwickelt professionelle Online-Werbekampagnen für die Marke, lässt für die gesamte Gruppe digitale Tools für das Auftrags- und Vertragsmanagement entwickeln oder bietet fertige Homepage-Lösungen für die Betriebe an.“ Das Franchise-System nimmt die Rolle eines Dienstleisters ein, der dafür sorgt, dass alle effizienter wirtschaften und höhere Erträge generieren – und erhält im Gegenzug einen Anteil an den Umsätzen als Entlohnung.

Für Dietlind Kinnemann war der Schritt, mit ihrem Unternehmen Franchise-Partner zu werden, so sogar ein Schritt hin zu mehr Unabhängigkeit. Kinnemann und ihr Mann leiten in fünfter Generation ein Autohaus in Haldensleben in der Magdeburger Börde. Als sich zeigte, dass das Geschäft als Autohaus mit Markenvertrag in der Region immer schlechter lief und der Hersteller auf Fusionen mit Konkurrenten in der Region drängte, entschieden sich die Kinnemanns, eine freie Werkstatt zu werden.

Vorteil 2: Aktuelle Daten im Verbund

Also suchten die Handwerker einen neuen Partner – und die Wahl fiel auf das Franchise-Unternehmen Automeister. Als Franchise-Partner kann Kinnemann nun Hersteller und Großhandelspartner entweder selbst frei wählen oder auf einen Pool von Lieferanten und Geschäftspartnern des Systems zugreifen. „Ich habe mehr Freiheiten als in der Hersteller-Bindung, kann und muss unternehmerisch mehr selbst entscheiden“, erklärt sie. „Dafür zahle ich aber auch deutlich geringere monatliche Gebühren als an einen Markenhersteller.“ Je prominenter und konsequenter das Autohaus die Automeister-Marke im Betrieb präsentiert, desto niedriger sind die monatlichen Gebühren, die es zahlt. Zehn Mitarbeiter und vier Lehrlinge beschäftigt das Unternehmerpaar. Die Umsätze seien heute deutlich niedriger als früher als Marken-Autohaus, räumt Kinnemann ein. „Wir kommen mit den jetzigen Margen aber dennoch gut zurecht. Die Erträge sind seit dem zweiten Jahr in der Partnerschaft stabil und steigen stetig“, erklärt sie. Dank der Unterstützung durch das Franchise-System habe das Unternehmen im Reifen-Geschäft heute mehr Know-how als früher, und die Werkstattauslastung sei höher. „Auf eigene Faust hätten wir den Ausstieg aus der Herstellerbindung sicher nicht so gut verkraftet.“

Mit Blick auf die Zukunft erwartet Kinnemann, dass freie Werkstätten ohne Anbindung an Systempartner es zunehmend schwer haben werden. Denn durch die Digitalisierung wird der Zugriff auf aktuelle Fahrzeugdaten immer wichtiger: „Wenn ich als kleine, freie Werkstatt bei einem Hersteller nach den Daten eines neuen Modells frage, kann das aber lange dauern.“ Im Franchise-Verbund kann die Werkstatt hingegen auf einen herstellerübergreifenden, aktuellen Datenpool zugreifen. „Für mich ist das einer der entscheidenden Vorteile im System, wenn man sich anschaut, wo es mit der Digitalisierung und den Veränderungen in der Branche hingeht.“

Vorteil 3: Konzentration aufs Kerngeschäft

Kräfte bündeln im Franchise-System – auf dieses Prinzip setzt auch Jochen Müller. Der Augenoptikermeister leitet fünf Optik-Läden als Franchise-Partner des Systems Apollo. Hauptsitz ist das baden-württembergischen Achern. Apollo zählt zu den Franchise-Systemen, die eher strenge und sehr umfangreiche Vorgaben in Sachen Ladengestaltung, Prozess- und Ablaufmanagement machen. Ein einheitlicher, für Kunden wiedererkennbarer Auftritt in den Läden ist ein Muss. Müller findet das gut: „Für mich ist der Auftritt unter einer starken, gemeinsamen Marke das erfolgversprechendste Zukunftsmodell für unsere Branche.“ Als Einzelunternehmer wäre es kaum zu stemmen, „immer einen zeitgemäßen Online-Auftritt zu haben, sich um die Vermarktung, Suchmaschinenoptimierung und so weiter zu kümmern“.

Auch speziell auf das eigene Geschäft zugeschnittene Weiterbildungen und E-Learning-Angebote könne ein einzelner Optiker seinen Mitarbeitern nur mit großem Aufwand bieten. Und auf Wunsch übernimmt Apollo auch zeitaufwändige Arbeitsschritte wie die Glasschleiferei für Partner in einer modernen, zentralen Werkstätte des Franchise-Systems. „Ich kann mich als Unternehmer darauf konzentrieren, dass die Kunden und die Mitarbeiter zufrieden sind und der Umsatz stimmt“, sagt Müller.

Dem Optikermeister ist bewusst, dass viele Branchenkollegen eine stark wachsende Franchise-Kette wie Apollo als Bedrohung empfinden. „Ich sehe das so: Der Markt für einzelne, kleine Optik-Boutiquen nach dem traditionellen Modell wird in Zukunft vielleicht weiter da sein, aber dieses Geschäft wird schwieriger – und insgesamt schrumpft der Marktanteil solcher Angebote nun mal“, sagt Müller. Die Digitalisierung sorge für steigende Transparenz, Kunden würden stärker als früher Preise und Dienstleistungen vergleichen. „Für diese Veränderungen sind Systeme wie Apollo einfach besser gerüstet. Ich fühle mich als Franchise-Partner auf der sicheren Seite.“

Checkliste. Wann sich Franchise als zweites Standbein lohnt

Wollen Sie im eigenen Geschäftsfeld stärker wachsen als bisher?

Prüfen Sie, ob es eine erfolgreiche Franchise-Marke gibt, die Ihnen Zugang zu neuen Kundengruppen erschließen könnte.

Recherchieren Sie, ob es ein Franchise-System gibt, das gut zu Ihrem bestehenden Geschäft und der bestehenden Marke passt und höhere Erträge bei geringerem Aufwand verspricht.

Gibt es ein Franchise-System, das diese Unterstützung zu einem vernünftigen Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet? Klären Sie, wie viel Unabhängigkeit Sie in diesem System aufgeben müssen, um die Vorteile einer solchen Arbeitsteilung zu nutzen?

Klären Sie, ob es in Ihrer Branche ein Franchise-System gibt, das es ermöglicht, den Betrieb weniger abhängig von Ihnen und Ihrer persönlichen Arbeitsleistung im Alltagsgeschäft zu machen.

Gibt es ein Franchise-System, das es Ihnen leichter macht, Prozesse und Arbeitsschritte zu standardisieren und zu vereinfachen – sodass Sie auch Quereinsteiger leichter anlernen können?



Top Ten: Das sind die größten Franchise Systeme im Handwerk

Handwerker, die über eine Partnerschaft mit einem Franchise-System nachdenken, haben die Wahl aus vielen verschiedenen Anbietern mit sehr unterschiedlichen Geschäfts- und Beteiligungsmodellen. Wer kann Partner werden? Wie viel müssen Handwerker investieren? Und welche Unterstützung können sie im Gegenzug erwarten? In Kooperation mit dem Deutschen Franchiseverband in Berlin haben wir die größten Systeme zusammengestellt.

FSP GmbH & CO.KG / TÜV Rheinland

Am Markt seit 1990 Anzahl Partner aktuell 554, davon 84 Prüfstellen für die Fahrzeugprüfung (HU) Ziel Partner 2020 650 Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren 23 Franchise-Konzept Lizenzgeschäft zur Abnahme der amtlichen KfZ-Prüfungen und KfZ-Gutachten Zielgruppe/Branche KfZ-Branche: KfZ-Meister, Prüfingenieure, Werkstätten, Autohäuser Besonderheiten FSP-Franchisepartner erhalten eine Ausbildung zum Prüfingenieur oder Sachverständigen, dabei erhalten sie in den ersten zwei Jahren ein Festgehalt. Komplette finanzielle Unterstützung, aktuelle technische Geräte, Unterstützung bei Marketing, Pressearbeit, Schulungen, Weiterbildung; Wachstum von acht bis 15 Prozent pro Jahr wird angestrebt Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel Schulungen, aktuelle technische Ausrüstung, Möglichkeit der Spezialisierung auf Spezialfahrzeuge. Digitalisierung von Prozessen: Franchisenehmer kann online und offline auf "Servicepool"-Daten zugreifen. Digitalisierung: Aktualisierung Front end Systeme

Weiterbildung: in eigenen Schulungscentern (Geltow, Niederzier) und über PI Beratungen

Nachhaltigkeit: Compliance und H&S Schulungen, Orientierung über die CSR Abteilung des TÜV Rheinland Konzerns System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides c; auch als 2. Standbein geeignet Voraussetzungen Als Sachverständige: Meisterabschluss im KfZ-Wesen; Mindestalter: 23 Jahre Einstiegsgebühr keine Investitionssumme/Anfangsinvestition keine Eigenkapital keines Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr individuell; ab dem zweiten Jahr z.B. bei Absolventen 30 Prozent vom Umsatz Vertragsdauer 5 Jahre Umsatzziele Im ersten Jahr 50.000 Euro bis 80.000 Euro pro Jahr; Im zweiten Jahr 80.000 bis 100.000 Euro pro Jahr; ab dem dritten Jahr mehr als 110.000 Euro pro Jahr

Premio Reifen + Autoservice / GD Handelssysteme GmbH

Am Markt seit 1995 Anzahl Partner aktuell270 270 Ziel Partner 2020 275 Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren 10 Franchise-Konzept Premio Reifen + Autoservice gehört zu den Goodyear Dunlop Handelssystemen (GDHS). Angebot: Fullservice-Konzept für Reifen- und Autoservices von Achsvermessung über Bremsen-, Auspuff-, Klimaservice bis zu Inspektion Zielgruppe/Branche KfZ-Branche: KfZ-Werkstätten mit Reifenvertrieb und Reifenservice; Reifenfachbetriebe mit Meisterwerkstatt Besonderheiten GDHS-eigenes Warenwirtschaftssystem zur Integration aller Betriebsprozesse; eigenständige Einkaufsorganisation für GDHS-Gesellschafter; Flottenmanagement incl. Kundenzuführung von Großflotten Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel GDHS-Trainingscenter mit umfassendem Schulungsangebot für Unternehmer, Verkauf und Werkstatt; individuelle Händlerwebshops; 360 Grad Multi Channel Marketing (Vernetzung von Online- und Offline-Marketing); Digitale Prozesse durch Schnittstellen zu Online-Terminplaner, Serviceteilekatalog, digitale Servicannahme usw.; Extranet für Partner mit aktuellen Systeminformationen; Beratung zur Zukunftsplanung des Betriebs, z.B.: Analyse Betriebskennzahlen, Investitionsplanung, Personalmanagement und Nachfolge. System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides c; auch als 2. Standbein geeignet Voraussetzungen KfZ-Werkstatt/Reifenfachbetrieb mit Mindestumsatz von 500.000 Euro / 3.500 Reifen jährlich; Ladenlokal mit mind. 60 qm; mindestens 4 KfZ-Arbeitsplätze; Lagerkapazität mindestens 500 qm; kaufmännische Kenntnisse des Inhabers; mind. 1 Meister; Bereitschaft, STandards für Kundenbetreuung einzuhalten und Warenwirtschaftssystem zu nutzen Einstiegsgebühr keine Investitionssumme/Anfangsinvestition k.A. Eigenkapital Mindestens 50.000. Euro Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr Umsatzabhängige Jahresgebühr, Zusammensetzung: Franchisegebühr 5.200 Euro bis 12.800 Euro; zzgl. Zentrale Marketingumlage, zzgl. Nutzungsgebühr für IT-Lizenzen Vertragsdauer 10 Jahre Umsatzziele k.A.

Apollo Optik

Am Markt seit 1972; ab 1989 als Franchise-System Anzahl Partner aktuell 214 Ziel Partner 2020 235 Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren 12 Franchise-Konzept Optik-Filialen mit Brillen, Sonnenbrillen und Kontaktlinsen; Online-Shop und Terminvereinbarung überapollo.de. Geplant: Zusätzlicher Hörakustik-Bereich in den Filialen. Zielgruppe/Branche Augenoptiker: Meister mit Berufserfahrung Besonderheiten Mix aus eigenen Betrieben und Franchise-Partnern: 860 Filialen deutschlandweit - ein Drittel Fanchisebetriebe, zwei Drittel eigene Filialen. 2019: Franchisegeber des Jahres laut Deutschem Franchise-Verband (DFV); Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel Kontinuierliche Schulungsangebote Online und Offline; Regionaltrainer in 12 bundesweiten Schulungszentren + Schulungen in der Firmenzentrale; Marketing-Toolbox; Mentoren-Programme mit erfahrenen Partnern System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides c, auch als 2. Standbein geeignet Voraussetzungen Gelernte Augenoptikermeister/in mit mehrjähriger Berufserfahrung; Erfahrung in Mitarbeiterführung; Motivation und Belastbarkeit; Unternehmergeist Einstiegsgebühr 8000 Euro Investitionssumme/Anfangsinvestition 200.000 bis 250.000 Euro Eigenkapital k.A. Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr 6,5 Prozent vom Nettoumsatz monatlich + Werbegebühr 6 Prozent vom Nettoumsatz monatlich Vertragsdauer 10 Jahre Umsatzziele k.A:

Plameco

Am Markt seit 1982 Anzahl Partner aktuell 184 Ziel Partner 2020 190 Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren 13 Franchise-Konzept Patentiertes Spanndeckensystem: Renovierung von Zimmerdecken in bestehenden Gebäuden und Einbau im Neubau an i.d.R. nur einem Tag. Neue Decke wird unter der bestehenden gespannt. Beleuchtung mit modernen LED Spots und Stripes. Zielgruppe/Branche Bauhandwerk Besonderheiten Exklusives Bearbeitungsgebiet Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel EDV-Abteilung in Plameco Zentrale; Zentrale Steuerung der Online-Werbung; Regelmäßiger Austausch bei regionalen Partnertreffen zu Zukunftsthemen; Material ist nachhaltig (recycelbar und langlebig); Ausbau Smart-Home-Bereich und neue Wohntrends System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides c, auch als 2. Standbein geeignet Voraussetzungen Handwerker mit Verkaufsgeschick; "zwei rechte Hände" und Unternehmergeist Einstiegsgebühr 27.500 Euro Investitionssumme/Anfangsinvestition 35.000-80.000 Euro Eigenkapital Bankabhängig Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr keine Vertragsdauer 5 Jahre Umsatzziele 1. Jahr 180.000 Euro; 2. Jahr 300.000 Euro; im Schnitt mittelfristig 450.000 Euro

Wintec Autoglas

Am Markt seit 1988 Anzahl Partner aktuell 140 Ziel Partner 2020 170 Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren k.A. Franchise-Konzept Wintec Autoglas behebt Glasschäden an Windschutzscheiben, Austausch von Scheiben an PKW, LKW und Bus, Maßzuschnitt bei Sondermodellen, Folienbeschichtung an Fahrzeug- und Gebäudescheiben. Zielgruppe/Branche KfZ-Branche: Autoglaser bzw. Karosserie- und Lackierbetriebe oder klassische Werkstattbetriebe Besonderheiten Großkunden (zB Versicherungen) Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel Technische Unterstützung telefonisch / ggf. vor Ort durch eigenen QMB; Wissensdatenbank mit Einbautipps und Kalibrierungshinweisen; Zentrale technische Unterstützung; Vertriebsschulungen, Austauschtreffen, Empfehlungsschreiben, Digitale Abrechnung mit fast allen Versicherungen; Marketingunterstützung am Point of Sale und Digital System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides b - Wintec Autoglas legt seinen Focus in der Akquise auf bestehende Autoglaser bzw. Karosserie- und Lackierbetriebe oder klassische Werkstattbetriebe; als zweites Standbein möglich, sofern der Marke Wintec Autoglas eine eindeutige Kommunikationsfläche eingeräumt wird Voraussetzungen Qualifizierte Autoglaser bzw. Karosserie- und Lackierbetriebe oder klassische Werkstattbetriebe Einstiegsgebühr 9.000 Euro Investitionssumme/Anfangsinvestition k.A. Eigenkapital 30.000 Euro Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr Monatlich 695 Euro plus 2 Prozent vom Nettoumsatz Vertragsdauer k.A. Umsatzziele k.A.

Town & Country Haus

Am Markt seit 1997 Anzahl Partner aktuell 132 (Lizenzpartner für den Hausbau) plus weitere 168 Franchisepartner im Vertrieb (reiner Verkauf) Ziel Partner 2020 145 (Lizenzpartner im Bau) Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren 15 Franchise-Konzept Verkauf und Bau von individuellen Typenhäusern Zielgruppe/Branche Bauhandwerk; Keine Branchenerfahrung nötig Besonderheiten Town & Country Haus bietet individuelle Varianten von Massivhäusern, ein "Hausbau-Schutzbrief" soll den Bauprozess für den Endkunden absichern. Nach eigenen Angaben "Größter Hausanbieter Deutschlands" Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel Digitalisierung des gesamten Verkaufs- und Bauprozesses; Interessenten gewinnen; Schulungen für Mitarbeiter und die Partner selbst; "Green Franchise Award" für Nachhaltigkeit System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides c - nicht als zweites Standbein geeignet, da im ersten Jahr Umsatz unter der Franchise-Marke bei mehreren Millionen Euro möglich/angestrebt sein sollen Voraussetzungen Führungserfahrung und Unternehmergeist Einstiegsgebühr 10.000 Euro Investitionssumme/Anfangsinvestition 150.000 Euro Eigenkapital 50.000 Euro Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr je nach Haustyp von 1,60% bis 4,35% Franchise-Gebühren; 0,35% Werbegebühren (laufende Gebühren im Hauspreis einkalkuliert) Vertragsdauer k.A Umsatzziele k.A.

Portas

Am Markt seit 1974 Anzahl Partner aktuell 130 (plus 6 Eigenbetriebe) Ziel Partner 2020 140 Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren 6 (davon 3 neue Franchise-Partner; 3 Betriebsübernahmen) Franchise-Konzept Lösungen (teils patentiert) für die Renovierung und Modernisierung von Türen, Küchen, Treppen und Fenstern nach Maß + Spanndecken, Badmöbel u.a. Zielgruppe/Branche Vorzugsweise Schreiner + Möbelbauer, aber auch Quereinsteiger Besonderheiten Handwerker können das Portas-System als zweite Marke zusätzlich zum bestehenden Betrieb aufbauen und die eigene regional bekannte Marke weiterführen. Portas stellt neben dem Markennamen ein Leistungspaket für Schulung, Ausbildung und Beratung in der Unternehmensentwicklung sowie Werbekonzepte + Programme zur Kundengewinnung + Umsatzplanung und teils exklusive Materialien zur Verfügung. Material wird "just-in-time" angeliefert. Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel Portas-App ermöglicht Zugriff auf Daten + Knowhow; Portas-Schulung ist vor allem auf modernen Vertrieb ausgerichtet, regelmäßige Schulungen auch für Werkstattmitarbeiter; Unterstützung bei der Nachfolgeplanung; Ausbau des Online-Marketing-Portals ist geplant. System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides c, auch als 2. Standbein geeignet Voraussetzungen Offenheit für Methoden des Direktvertriebs, Bereitschaft sich den Regeln der Gemeinschaft anzuschließen; Akzeptanz des Portas-Markennamens zusätzlich zum eigenen Namen auf dem Firmengebäude Einstiegsgebühr 10.000 Euro Investitionssumme/Anfangsinvestition 18.000 Euro Eigenkapital 10.000 Euro Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr 3 Prozent vom Netto-Produktionsumsatz monatlich Vertragsdauer 5 + 5 Jahre Umsatzziele 1. Jahr: 140.000 Euro Produktionsumsatz (netto); 2. Jahr: 190.000 Euro (netto); 3. Jahr: 250.000 Euro (netto)

Automeister

Am Markt seit 2004 Anzahl Partner aktuell 120 Ziel Partner 2020 k.A: Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren 15 Franchise-Konzept Servicemarke für Autohäuser und freie Werkstätten Zielgruppe/Branche KfZ: Werkstätten und Autohäuser Besonderheiten "unverwechselbarer Markenauftritt" Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel umfassende technische Informationen; Weiterbildungen; Erfahrungsaustausch; Unterstützung zu Online-Marketing und Umwelt-Themen System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides c; auch als 2. Standbein geeignet, auch zusätzlich zu anderen (z.B. Hersteller-)Marken Voraussetzungen KfZ Meisterbetrieb Einstiegsgebühr keine Investitionssumme/Anfangsinvestition individuell je nach notwendiger/gewünschter Signalisation und Werkstattausstattung Eigenkapital keines Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr 375 Euro monatlich Vertragsdauer Ausstieg mit Jahresfrist möglich Umsatzziele k.A.

Küche und Co / Otto Group

Am Markt seit 1989 Anzahl Partner aktuell circa 100 (System will keine aktuellen Zahlen nennen "aufgrund des verschärften Wettbewerbs" Ziel Partner 2020 k.A. Anzahl neue Partner in den letzten zwei Jahren k.A. Franchise-Konzept Fachhandel für Einbauküchen Zielgruppe/Branche Möbelbranche: Schreiner, Tischler + Quereinsteiger Besonderheiten Küchenplanung mit Virtual Reality; Gebietsschutz; Konzept für variable Studiogrößen; 15-Tage-Lieferung; Unterstützung bei Businessplanung, Kundengenerierung, Marketing.

Unterstützung bei Zukunftsthemen wie Digitalisierung + Fachkräftemangel Küche und Co sieht sich als Digitalisierungvorreiter, vor allem durch die Nähe zur Otto Group und deren Digitalmarketing-Ressourcen. Franchise-Partner können VR-Brillen in den Studios nutzen und WEiterbildungen zu Digitalthemen nutzen. Die Materialien sind nach eigenen Angaben umweltfreundlich und zertifiziert, die Küchen "Made in Germany". System geeignet für a) Gründer

b) bestehende Betriebe c) beides c; auch als 2. Standbein geeignet Voraussetzungen Mindset: Spaß am Verkaufen, Passion für Küchen, Unternehmergeist. Einstiegsgebühr keine Investitionssumme/Anfangsinvestition 40.000 Euro bis 130.000 Euro je nach Wunschausstattung des Studios Eigenkapital 20% des Investitionsvoumens, mindestens 10.000 Euro Laufende Gebühren pro Monat oder Jahr Lizenzgebühr von 2 Prozent des Netto-Rechnungswertes ; Werbeetat = 5 Prozent des Planumsatzes Vertragsdauer 5 Jahre Umsatzziele k.A:

