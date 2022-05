Versierte Fachkönner im Bereich Raumausstattung profitieren mit Jaloucity Go von Top-Einkaufskonditionen und einer bekannten Marke. Homeoffice und Klimawandel sorgen bei den Franchise-Partnern für gut gefüllte Auftragsbücher.

Von Lisa Brandes

Raumausstatter Marco Pfeifers hat sich mit dem Jaloucity-Go-Konzept zum erfolgreichen Unternehmer entwickelt. – © Jens Nieth

Fast zeitgleich mit der Pandemie startete Marco Pfeifers in Hamminkeln im Februar 2020 mit dem Jaloucity-Go-Konzept. „Erst stand das Telefon still, aber dann kam Homeoffice und seitdem boomt das Geschäft“, sagt der 39-Jährige. Für den gelernten Raumausstatter scheint das Außendienstkonzept Jaloucity Go perfekt. Die Einstiegshürden sind niedrig: kein Ladengeschäft; nur ein Lager, Telefon und ein Auto reichen als Grundausstattung. Und praktische Erfahrung. Die hatte Pfeifers schon viele Jahre als Monteur bei Jaloucity gesammelt. Doch er interessierte sich auch für Beratung, Aufmaß und alles, was im Hintergrund des Betriebs ablief. Sein Talent blieb nicht unentdeckt und er startete mit dem neuen Konzept Jaloucity Go.

Konkurrenzlos günstig einkaufen

Was er an Jaloucity mag? „Die Hilfsbereitschaft der Partner untereinander und die familiäre Atmosphäre.“ Und die Einkaufskonditionen? „Die sind tatsächlich fast konkurrenzlos“, sagt Pfeifers. Die Mehrheit seiner meist privaten Kunden kommt auf Empfehlung. Die Zentrale unterstützt ihn mit Google-Werbung. „Und sie achtet auch auf die Bewertungen“, das findet er wichtig. Sein durchschnittlicher Umsatz pro Kunde beträgt zwischen 700 und 800 Euro für das am meisten verkaufte Produkt: Plissees.

Die Konditionen: Was Jaloucity-Go-Partner leisten müssen

Einstiegsgebühr 7.500 Euro Monatl. Grundgebühr 4-5% vom Nettoumsatz (NU) Werbegebühr 2-3% vom NU Nettoumsatz im 1. Jahr 300.000 Euro Vertragsdauer 5 Jahre Startinvestitionen circa 20.000 Euro Franchise-Nehmer 22 (Ziel: ca. 50) Voraussetzungen Ausbildung als Raumausstatter, Erfahrung bei Verkauf und

Montage von maßgefertigtem Sonnen- und Sichtschut Internetadresse jaloucity.de

Eigenschaften: Das muss ein Franchise-Nehmer vorweisen

Spass und ein gutes Händchen bei Verkauf und Kundenkontakt





pKW-Führerschein und die Bereitschaft zur Mobilität





Ausbildung als gelernter Raumausstatter





Erfahrung im Verkauf von Sicht- und Sonnenschutz





kaufmännisches Hintergrundwissen

Jaloucity-Go-Franchise-Partner arbeiten zu einhundert Prozent im Außendienst. Kundenanfragen kommen über die Website und werden dem Franchise-Nehmer weitergeleitet oder die Kunden fragen telefonisch direkt beim Franchise-Nehmer an. Die Partner beraten, verkaufen, messen und montieren Jalousien, Rollos, Plissees, Markisen oder auch Gardinen vor Ort bei den Kunden. Die Jaloucity-Go-Partner haben alle Produkte auf ihrem iPad vor Ort dabei beim Kunden und können so über das neue Warenwirtschaftssystem sofort Angebote erstellen und Rechnungen schreiben. Ein eigenes Ladengeschäft ist nicht notwendig. Franchise-Partner brauchen lediglich ein kleines Lager oder eine Garage.

Alleinstellung: Auf diese Erfolgsfaktoren setzt das System

Etablierte, einzige überregional bekannte Marke für Sicht- und Sonnenschutz.

Die Zentrale wirbt kontinuierlich regional und überregional für den Markennamen Jaloucity und die Vorteile des Angebots. Darüber hinaus werden der Markenname sowie die mit dem Angebot verbundenen Alleinstellungsmerkmale in den sozialen Medien bei Facebook, Twitter, Instagram und Pinterest kommuniziert, dazu gibt es Info-Videos bei YouTube.



Besonders günstige Einkaufskonditionen für alle Franchise-Partner.

Die Franchise-Nehmer des Jaloucity-Systems haben alle einen uneingeschränkten Zugang zu etablierten und geprüften Herstellern und deren Produkten aus dem Bereich Sicht -und Sonnenschutz. Dazu gehören: Jalousien, Rollos, Plissees, Gardinen, Insektenschutz und Markisen. Laut Franchise-Zentrale zu extrem günstigen Preisen und Konditionen.



Schneller und verlässlicher Kundenservice dank ERP-Warenwirtschaftssystem.

Über ihre von der Zentrale zur Verfügung gestellten iPads haben die Franchise-Nehmer auch beim Kunden vor Ort sofort Zugang zu allen im Warenwirtschaftssystem hinterlegten Herstellern, Produkten und Preisen. So können die Außendienstler ohne lästige Wartezeiten für den Kunden Angebote erstellen, Produkte ordern und zeitnah auch Rechnungen schreiben.

Markt: Sattes Wachstum durch Cocooning-Trend

Im ersten Pandemiejahr 2020 stieg das Marktvolumen für Sicht- und Sonnenschutz um fast neun Prozent. Mit Corona und dem damit verbundenen Cocooning verbrachten Verbraucher mehr Zeit zu Hause. Klimawandel und heiße Sommer werden die Nachfrage laut Prognose der Kölner Marktforscher Marketmedia24 weiter befeuern. Bis 2028 könnte das Marktvolumen die Vier-Milliarden-Euro-Grenze knacken.

Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Gesamtmarkt 1.593 € 1.640 € 1.704 € 1.738 € 1.765 € 1.943 €* Facheinzelhandel/Fachmärkte 21,6 % 21,4 % 21,2 % 21,1 % 20,7 % 20,2 % Möbeleinzelhandel 20,2 % 20,2 % 20,1 % 20,1 % 20,2 % 20,3 % Handwerker/Objekteure 4,8 % 4,7 % 4,5 % 4,3 % 4,4 % 4,4 % Bau- und Heimwerkermärkte 15,0 % 15,0 % 14,9 % 14,8 % 14,9 % 15,1 % Warenhäuser 5,5 % 5,4 % 5,3 % 5,3 % 5,2 % 4,9 % Discounter 4,3 % 4,4 % 4,5 % 4,5 % 4,5 % 4,6 % Versender/Online-Handel 17,0 % 17,5 % 18,0 % 18,4 % 18,8 % 19,4 % Sonstige Anbieter 11,6 % 11,4 % 11,5 % 11,5 % 11,3 % 11,1 % * in Mio. Euro; Quelle: Branchenreport Gardinen Sicht- und Sonnenschutz 2021 von Marketmedia24