10.01.2018

Workers Cast Die Zukunft der Materialbeschaffung

Die Materialbeschaffung ist in vielen Unternehmen ein leidiges Thema. In der aktuellen Podcast-Folge verrät Moritz Schwarz, Sales Director E-Business International der Adolf Würth GmbH & Co. KG, wie Sie diesen Prozess mit Hilfe der Digitalisierung vereinfachen können.

von Ramón Kadel

Die Materialbeschaffung ist in vielen Unternehmen ein leidiges Thema. Sie kostet viel Zeit und damit Geld. Noch wichtiger: Die Zeit für andere, entscheidende Dinge geht verloren. Jörg Mosler hat einen Interviewpartner ausfindig gemacht, der genau dieses Problem lösen kann:

Bessere Materialbeschaffung durch Digitalisierung

Moritz Schwarz, Sales Director E-Business International der Adolf Würth GmbH & Co. KG, gibt im aktuellen Interview einen genialen und hilfreichen Einblick in die digitalen Möglichkeiten bei der Materialbeschaffung. Denn: Die Digitalisierung vereinfacht die Materialbeschaffung erheblich.

Außerdem sprach unser Podcast-Macher Mosler mit Schwarz über zukünftige Trends und Strategien, um diese neuen Prozesse für Sie so einfach wie möglich zu machen. Neugierig? Dann hören Sie rein!

