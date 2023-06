Besichtigung: Handwerksbetrieb in Südtirol

Wie auch schon in den Vorjahren fand auch heuer wieder eine Städtereise der UnternehmerFrauen im Handwerk aus dem Arbeitskreis Landshut statt. Mit Unterstützung durch das Reisebüro Weingartner konnte die Vorsitzende Manuela Nemela eine abwechslungsreiche 4-Tage-Reise im Mai nach Meran anbieten. Auch dieses Jahr wurde der Städte-Tripp mit der Besichtigung eines interessanten Handwerksbetriebes kombiniert.

Von Barbara Ramsauer/UFH Landshut

Handwerksmeister Norbert Öttl mit Partnerin Caterina Praticò (beide Mitte) und die Unternehmerinnen aus dem Arbeitskreis Landshut nach der Betriebsbesichtigung - © UFH Landshut/ Pressereferentin Barbara Ramsauer

Nach einer kurzweiligen Anreise bezogen die Unternehmerinnen in der Meraner Innenstadt die Zimmer. Bei sonnigem Wetter wurde anschließend zu Fuß die Innenstadt mit Kurpromenade erkundet und dort das Mittagessen eingenommen. Der anliegende Sissi-Garten mit einer üppig blühenden Flora lud ebenfalls zum Spazieren und Verweilen ein.

Ausflug

Am nächsten Morgen startete die Gruppe zu Fuß über malerische Wege zu den Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Der riesige botanische Garten erstreckt sich über 12 Hektar Fläche und umfasst über 100 Meter Höhenunterschied. Auf sanft geschwungenen Wegen konnten dabei 80 verschiedene Gartenlandschaften, sowie sonnige Terrassen und plätschernde Bäche erkundet werden. Die Blütenpracht der Pflanzen und auch der Ausblick in die umliegenden Berge war spektakulär und die Damen konnten einen wunderschönen Tag verbringen.

Handtaschenmanufaktur aus Holz

Am dritten Tag fand die Betriebsbesichtigung statt. Dazu startete die Reisegruppe nach Brixen. Dort wurden die Frauen von Tischlermeister Norbert Öttl in seiner Werkstatt erwartet. Er hat im Jahr 2009 seinen lang gehegten Wunsch umgesetzt und eine Handtaschenmanufaktur aus Holz gegründet. Dazu benötigte es viel Entwicklungsarbeit und viele Techniken mussten sich erst angeeignet werden, erzählte der Handwerksmeister. Es wurden nach und nach notwendige Maschinen angeschafft, um verschiedene Arbeitsschritte durchzuführen, wie die Furnierholzherstellung und die Lederverarbeitung. Jeder Bereich der Werkstatt wurde gezeigt und teilweise auch die Arbeitsschritte dazu vorgeführt. Bei der Auswahl der Rohstoffe lege man besonders Wert auf regionale und nachhaltige Produkte, so Firmenchef Öttl.

Das Unternehmen EMBAWO fertigt qualitativ hochwertige, handgemachte Handtaschen aus Holz und Leder in außergewöhnlichem, elegantem Design und vertreibt nicht nur online, sondern auch in eigenen Läden.

Bei der Verabschiedung wurde vereinbart, sich auf der nächsten Handwerksmesse in München wieder zu treffen. Im Anschluss ging es in die malerische Altstadt Brixen. Die alten Laubengänge mit vielen großartigen Geschäften boten allerlei Möglichkeiten zum Shoppen. Nach der Besichtigung des Doms zu Brixen und des Kreuzgangs wurde die Rückfahrt nach Meran angetreten.

Am vierten Tag stand ein Ausflug nach Dorf Tirol auf dem Programm. Über einen Höhenwanderweg wurde bei schönstem Wetter, oberhalb von Obst- und Weingärten, zum Schloss gewandert. Dabei konnte das herrliche Bergpanorama genossen werden. Nach einem Zwischenstopp in Sterzing kam die Gruppe erholt und gut gelaunt wieder zu Hause an.