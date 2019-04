21.04.2019

Workers Cast So ticken die Kunden – Architekt Maxim Winkler gibt Tipps für die Baubranche

Wer nicht versteht, welche Wünsche seine Auftraggeber haben, kann sie auch nicht erfüllen. Bauunternehmer, die wissen, wie der Kunde tickt, sind deshalb klar im Vorteil. Einen Einblick in die Rolle des Bauherren hat Architekt und Blogger Maxim Winkler. Im aktuellen Podcast lässt er Unternehmer daran teilhaben.

von Jörg Mosler

„Der Kunde ist König“, heißt es doch so schön. Das gilt auch für die Baubranche. Doch was wünscht sich der Kunde eigentlich? Welche Fragen, Sorgen und Nöte haben die Bauherren überhaupt? Und weshalb gibt es manchmal Probleme? Mit all diesen Fragen beschäftigt sich Maxim Winkler täglich. Der Architekt aus der Nähe von Bruchsal betreibt den Blog und Podcast „Bauherr werden“, worin er Bauherren wichtige Tipps verrät. Nun gibt er im aktuellen Workers Cast ebenfalls einige davon preis. Bauunternehmer, die mehr über die eigenen Kunden erfahren möchten, sollten unbedingt reinhören.

Das Image der Baubranche stärken

Maxim Winkler ist Architekt in der Bauherrenrolle. Für die evangelische Landeskirche Baden betreut er mehrere Liegenschaften. In den Workers Cast ist er sozusagen als „Advokat der Gegenseite“ eingeladen – um Handwerkern näher zu bringen, wie Bauherren so ticken. Denn die Ansprüche der Kunden steigen, den Unternehmern bleibt aber immer weniger Zeit. Und für viele Bauherren hat die Baubranche einen zu geringen Stellenwert. Mit seinem Blog und Podcast „Bauherr werden“ möchte Winkler den Bauherren auch die Wertigkeit der Baubranche nahebringen. In diesem Podcast allerdings verrät er allen Handwerkern, welche Fragen den Bauherren typischerweise beschäftigen, warum die Onlinepräsenz so wichtig ist und wie die Arbeit von einem positiven Umgang zwischen allen Seiten profitiert.

Maxim Winklers Podcast „Bauherr werden“: http://www.bauherr-werden.de/podcast

Maxim Winkler auf Facebook: https://www.facebook.com/bauherr-werdende-384349755319707/

Maxim Winklers Buchtipp: „Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky https://amzn.to/2XkZpeu

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2