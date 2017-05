17.05.2017

Steuerkalender Übersicht für Kleinunternehmer und Freiberufler

Im hektischen Tagesgeschäft können wichtige Steuertermine schnell übersehen werden. Damit das nicht passiert, hier eine Übersicht der wichtigsten Fristen für Kleinunternehmer und Freiberufler.

von Ramón Kadel

Auch kleine Beträge für verpasste Steuertermine können die Belastung der Betriebe in der Summe erhöhen. - © Marco2811/Fotolia.com

Säumniszuschläge sind keine Ermessensfrage des Finanzbeamten. Sie entstehen per Gesetz. So sieht es die Abgabenordnung vor. Damit Sie von Säumniszuschlägen verschont bleiben, haben wir zusammen mit der Billomat GmbH & Co. KG einen praktischen Steuerkalender vorbereitet.

Einkommensteuererklärung und Co.

In erster Linie ist dabei die Einkommensteuererklärung zu nennen, worunter jedoch auch die Erklärungen zur gesonderten und einheitlichen Feststellung von Grundlagen für die Einkommensbesteuerung sowie zur gesonderten Feststellung des verbleibenden Vortrages zählen.

Körperschaftsteuererklärung und Co.

Ebenso müssen Körperschaftsteuererklärung einschließlich der Erklärung zur gesonderten Feststellung von Besteuerungsgrundlagen, die im Zusammenhang mit der Körperschaftsteuerveranlagung durchzuführen sind, sowie für die Zerlegung der Körperschaftsteuer bis Ende Mai beim Finanzamt eingehen.

Umsatzsteuer- und Gewerbesteuererklärung

Gleiches gilt für die Gewerbesteuererklärung einschließlich der Erklärung zur gesonderten Feststellung des vortragsfähigen Verlustes und zur gesonderten Feststellung des Zuwendungsvortrags sowie für die Zerlegung des Gewerbesteuermessbetrags als auch die Umsatzsteuererklärung.

Steuerkalender für Kleinunternehmer

ohne Steuerberater mit Steuerberater Mai: Fristverlängerung beantragen oder Steuererklärungen jetzt erledigen.



31. Mai: Abgabe der EÜR und der Einkommenssteuererklärung für das Vorjahr.



30. September: Abgabe der EÜR und der Einkommenssteuererklärung für das Vorjahr, wenn eine Fristverlängerung bewilligt wurde.

31. Dezember: Abgabe der EÜR und der Einkommenssteuererklärung für das Vorjahr. Die Unterlagen sollten lange vor diesem Termin im Steuerbüro sein, schließlich muss der Steuerberater sie noch vor dem Abgabetermin bearbeiten können.

Steuerkalender für Freiberufler