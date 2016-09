14.09.2016 | Reinhold Mulatz

Handwerkskammer München: Peteranderl ist neuer Präsident

Mit einer Mehrheit von über zwei Dritteln wurde Franz-Xaver Peteranderl (61), selbstständiger Bauunternehmer aus Garching bei München, von der Vollversammlung zum neuen Präsidenten der Handwerkskammer für München und Oberbayern gewählt.

Bild: Schuhmann

Peteranderl war seit 2009 Vizepräsident für die Arbeitgeberseite und vertrat in dieser Eigenschaft bis zur Neuwahl den Anfang Juni zurückgetretenen Georg Schlagbauer. Peteranderl studierte nach dem Abitur Bauingenieurwesen an der TU München und schloss das Studium als Diplom-Ingenieur ab. Anschließend arbeitete er für ein großes Bauunternehmen im Tunnelbau, bevor er 1985 in den elterlichen Betrieb einstieg. Seit 1996 ist er geschäftsführender Gesellschafter der F.X. Peteranderl GmbH Bauunternehmung in Garching bei München. 2009 wurde Peteranderl zum Präsident des Landesverbandes Bayerischer Bauinnungen gewählt. Seit 2013 sitzt er im Präsidium des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). 2014 wurde er zudem Vizepräsident im Zentralverband Deutsches Baugewerbe. Franz-Xaver Peteranderl ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.

Der neue Kammerpräsident erklärte in seiner ersten Antrittsrede, dass ihm der Dialog mit den Mitgliedsbetrieben besonders wichtig sei, um neue Themen schnell aufgreifen und die Handwerkerinnen und Handwerker fachkompetent unterstützen zu können. Peteranderl: „Das reicht von zielgenauer Beratung und Schulung bis zur tatkräftigen politischen Interessenvertretung.“ Als oberste Herausforderung für das Handwerk sieht Peteranderl die Sicherung der Nachwuchs- und Fachkräfteversorgung sowie des hohen Qualifikationsniveaus im Handwerk. Der Meistertitel sei die Basis des Handwerks und sichere die Berufsausbildung in unseren Betrieben. Er dürfe nicht angetastet werden.