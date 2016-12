08.12.2016

Marketingpreis des Deutschen Handwerks Gewinnen Sie insgesamt 15.000 Euro

Wir suchen Handwerksunternehmer, die durch exzellentes Marketing Erfolgsgeschichten schreiben: Der „Marketingpreis des deutschen Handwerks“ zeichnet in drei Kategorien die innovativsten Kampagnen im Handwerk aus.

von Olaf Deininger

© handwerk magazin

Sind Sie mit Ihrem Marketing zufrieden? Nutzen Sie sämtliche Möglichkeiten moderner Kommunikation für Vertrieb und Akquise? Sind Ihre Ideen innovativ? Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass Ihre Kampagnen und Konzepte bei Ihren Kunden besonders gut ankommen – und sich das sehr positiv auf Ihre Kundengewinnung und Auftragslage auswirkt?

Wenn Sie diese Fragen mit ja beantwortet haben, sollten Sie unbedingt an unserem Wettbewerb „Marketingpreis des deutschen Handwerks“ teilnehmen. In den drei Kategorien „Integrierte crossmediale Kampagne“, „Innovativste Website“ und „Beste Social-Media-Kommunikation“ küren wir die besten Konzepte und Umsetzungen unter Handwerksbetrieben in Deutschland. Den Gewinnern winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 15.000 Euro.

Digital und crossmedial

Mit Auslobung und Verleihung des Marketingpreises des deutschen Handwerks wollen wir eine breite Öffentlichkeit auf die steigende Bedeutung und auf erfolgreiche Erfahrungen im Marketing aufmerksam machen.

Prämiert wird ein hohes Niveau im digitalen oder crossmedialen Marketing, das durch Spitzenleistungen gekennzeichnet ist. Das Marketing kann sich auf eine ganzheitliche Unternehmensstrategie ebenso beziehen wie auf eine spezifische Produkt-, Produktgruppen- oder Markenführungsstrategie.

Die Preise der drei Wettbewerbs-Kategorien

1. Integrierte crossmediale Kampagne

Moderne Marketingkampagnen bestehen längst nicht mehr nur aus einem Prospekt oder einem Flyer. Erfolgreicher sind Aktivitäten, die viele unterschiedliche Medien wie etwa E-Mail, Social-Media und Print miteinander verbinden. Wir suchen die beste Kampagne, die unterschiedliche Kanäle effektiv miteinander verbindet. Preisgeld: 7.000 Euro.

2. Innovativste Website

Der moderne Kunde recherchiert im Internet, bevor er einen Auftrag vergibt. Das lässt neue Anforderungen an die Online-Auftritte von Handwerksbetrieben hinsichtlich Kompetenz-Darstellung, Transparenz von Produkten und Dienstleistungen, aber auch bezüglich Technologie und Design entstehen. Preisgeld: 4.000 Euro.

3. Beste Social-Media-Kommunikation

Über 25 Millionen Deutsche sind in den sozialen Medien aktiv. Damit sind Facebook, twitter und andere interaktive Plattformen höchst relevante Kanäle, um den direkten Dialog mit der Zielgruppe aufzubauen und hier seine Expertise, Angebote und Philosophie zu kommunizierten. Preisgeld: 4.000 Euro.

Unterlagen digital einreichen

Sie können Ihre Unterlagen direkt und bequem online einreichen, inklusive sämtlicher Anhänge. Füllen Sie das folgende Formular aus und senden es ab. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!