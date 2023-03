Wo ich hin will: Das Comeback schaffen – ohne sich zu zerreißen

Der Plan war ganz einfach: Wenn meine Tochter geboren ist, gebe ich mir noch ein halbes Jahr, dann steige ich wieder in meinen Meisterkurs ein und mache die Prüfung.

Von Petra Nickcisch-Kohnke

Schreinermeisterin Lucy Lörcher möchte beim Wiedereinstieg nach der Babypause Familie, Job und eigene Projekte in Einklang bringen. – © Annette Cardinale

Ich bin fit, ich bin organisiert – warum sollte ich das nicht schaffen? Als es so weit war, sah die Realität allerdings anders aus. Die Kleine schlief noch nicht durch, die Kinderbetreuung lief nicht rund, ich selbst war überlastet und weit davon entfernt, den hohen Ansprüchen an mich selbst gerecht zu werden.

Dennoch habe ich mich durchgebissen. Auch als es gegen Ende immer anstrengender wurde und meine psychische Gesundheit litt, weil ich das Gefühl hatte, ich kann nichts und niemandem gerecht werden. Die Meisterprüfung habe ich geschafft, aber diese Zeit hat mich und meinen Mann an unsere Grenzen gebracht.

Realität sieht anders aus

So konnte das nicht weitergehen. Ich musste den Druck rausnehmen und mich nicht mehr dem gesellschaftlichen Ideal beugen, dass Kind und Beruf ganz easy zu vereinbaren sind. So reibungslos geht das nämlich nicht. Ich versuche jetzt einen Weg zu finden, wie ich wieder in meinem geliebten Beruf als Schreinerin arbeiten kann, ohne dass meine Familie und meine eigenen Projekte auf der Strecke bleiben.

Qualität statt Quantität

Weil ich meinen Qualitätsanspruch auf keinen Fall herunterfahren will, liegt die Lösung wohl darin, insgesamt weniger Dinge in Angriff zu nehmen, diese aber mit Herzblut und ausreichend Zeit, sodass ich mit dem Ergebnis zufrieden bin.

Neue Freiräume entstehen

Neue Freiräume werden entstehen, wenn ich in wenigen Monaten die Renovierung unseres Hauses abgeschlossen habe und die Kleine in den Kindergarten kommt. Dann bin ich bereit, wieder eine Stelle anzunehmen oder mich vielleicht sogar selbstständig zu machen. Allerdings ohne mich erneut auszubeuten. Denn das hilft keinem – das habe ich gelernt.