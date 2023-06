So halten Sie sich komplett aus dem Tagesgeschäft heraus: Interview mit Gunnar Barghorn

Wer zufrieden ist, kann auch viel leisten. Und um Mitarbeiter zufrieden zu machen, müssen Chefs deren Bedürfnisse im Blick haben. So macht es Gunnar Barghorn in seinem Betrieb. Der läuft so gut, dass sich der Geschäftsführer komplett aus dem Tagesgeschäft heraushalten kann. Worauf es dabei ankommt, erklärt Barghorn im Workers Cast.

Von Jörg Mosler

Gunnar Barghorn führt ein Metall- und Stahlbau-Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Das Besondere daran: Das Unternehmen und vor allem das Tagesgeschäft sind von ihm vollkommen unabhängig. Er hat sich seine Unternehmertätigkeit so gestaltet, wie er es möchte. Wie er das geschafft hat und ob das bei dir auch funktioniert, hörst du in diesem Interview.

Bedürfnisse im Blick

Seit 25 Jahren ist Barghorn bereits Geschäftsführer eines Metallhandwerkunternehmens. Schon als junger Chef hatte er ein Ziel: die Unternehmensführung an die Bedürfnisse der Menschen anpassen. Wie es ihm gelungen ist, dieses Ziel umzusetzen, verrät er in diesem Workers Cast.

