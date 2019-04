07.04.2019

Workers Cast Trendforscher Peter Wippermann: Wie Werte die Zukunft gestalten

Wer Produkte oder Dienstleistungen an den Kunden bringen will, muss wissen, was der sich eigentlich wünscht. Doch die Sehnsüchte und Trends ändern sich stetig. In welche Richtung sie gehen, das weiß Trendforscher Peter Wippermann aus Hamburg. Im aktuellen Podcast verrät er einige seiner Ergebnisse.

von Jörg Mosler

Über Trends wird ständig und viel gesprochen. Badezimmertrends, Bautrends, Frisurentrends, Einrichtungstrends, und und und. Doch was bedeutet der Begriff eigentlich genau? Wie entstehen Trends? Und vor allem: Welche Trends kommen auf uns zu? Das untersucht Peter Wippermann, Professor für Kommunikationsdesign und Trendforscher. Im Workers Cast erklärt er nicht nur, was einen Trend ausmacht und wie er zukünftige Entwicklungen aufspürt. Er zeigt auch, was sie mit unseren Werten zu tun haben, und wie sie sich auf die Arbeitswelt auswirken.

Beziehungen verändern die Zukunft

Peter Wippermann ist den Trends auf der Spur. Mit seinem Beratungsunternehmen Trend Büro in Hamburg deckt er für seine Kunden zukünftige Entwicklungen auf. Dabei dreht sich für ihn ganz viel um die menschlichen Grundbedürfnisse. „Es ist ganz klar, dass wir individuell sind, aber wir wollen nie alleine sein.“ Beziehungen prägen deshalb die Techniken der Zukunft – im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Deutlich ist zu erkennen, dass sich die Sehnsüchte und Bedürfnisse der Menschen in den vergangenen zehn Jahren stark verändert haben. In welche Richtung? Das erfahren Sie im aktuellen Workers Cast.

Das könnte Sie auch interessieren

Peter Wippermanns Homepage: http://peterwippermann.com

Zukunftsstudie Living 2038: http://trendbuero.com/wp-content/uploads/2018/09/QVC_Studie_final_17.8.2018.pdf

Peter Wippermanns Buchtipp: Peter Thiel „Zero to One“ https://amzn.to/2Usk1na

Mein Buchtipp zu Peter: „Lebe lieber froh!“ https://amzn.to/2FTpfQX

Meine Facebook-Gruppe „Mitarbeitergewinnung im Handwerk“: http://bit.ly/mitarbeitergewinnung-gruppe

Direktlink zum Workers Cast via iTunes: https://itunes.apple.com/de/podcast/workerscast-der-podcast-f%C3%BCr-handwerksunternehmer/id1195180874?mt=2