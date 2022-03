Maßhemd in Rosé

Als eher kleiner Mann, der einen Hang zu ausgefallenen Farben und Stoffen hat, wendet sich Wolf bei seinen Hemden regelmäßig an einen befreundeten Maßschneider. Ein besonderes Augenmerk gilt dabei kleinen Details wie der innen-liegenden Knopfleiste. Diese ist genau wie das Einstecktuch in einem blau-weißen Blümchendekor gehalten und harmoniert so perfekt mit Jackett und Jeans.