16.07.2018

Workers Cast So gelingt die vier Tage-Woche

Vier Tage arbeiten, fünf Tage bezahlt bekommen. Was für die meisten utopisch klingt, funktioniert im Sanitär-, Heizungs- und Flaschnerei-Betrieb von Marcus Gaßner wunderbar. Der Unternehmer in Denkingen spricht im aktuellen Podcast über die Umsetzung der vier Tage-Woche und die Folgen für sich und seine Gesellen.

von Jörg Mosler

Nur vier Tage arbeiten bei gleicher Auftragslage? Dass das im Handwerk unmöglich ist, sind sich die meisten Handwerker einig. Aber Heizungsbauer Marcus Gaßner aus Denkingen beweist, dass es doch geht. Er hat – getreu dem Handwerksmotto „einfach machen“ – die 37 Stunden-Woche in seinem Betrieb für Sanitär, Heizung und Flaschnerei in Denkingen umgesetzt. Worauf er bei der Umsetzung geachtet hat, welche Fallstricke es gab und was er daraus gelernt hat, berichtet Gaßner im aktuellen Workers Cast.

Weniger arbeiten, mehr Motivation

Marcus Gaßner ist sich sicher, dass es für ihn und seine Gesellen der richtige Weg war: Vor knapp einem Jahr hat er die Arbeitswoche in seinem Betrieb verkürzt. Statt 40 Stunden oder mehr wird dort nun 37 Stunden gearbeitet; vier Tage lang von 7 bis 17 Uhr inklusive Pause. Einen Umsatzrückgang kann der Unternehmer dabei trotzdem nicht verzeichnen, die Motivation seiner Mitarbeiter sei sogar gestiegen. Und auch bei der Fachkräftesuche hat sich die Umstellung bezahlt gemacht. Wie das Unternehmen die Tage verteilt und was die Kunden dazu sagen, erfahren Sie im aktuellen Podcast.

