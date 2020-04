kostenfreies Live-Q&A Redebedarf: Der Corona-Talk von handwerk magazin

Sie fragen – unsere Experten antworten: Die kostenfreie Live-Q&A-Serie mit unseren handwerk-magazin-Experten für Sie!

Ihre persönlichen Fragen können Sie gerne im Vorfeld des jeweiligen Live Q&A direkt per Mail an unseren Chefredakteur Patrick Neumann stellen (patrick.Neumann@handwerk-magazin.de). Oder live im Chat.

Das Coronavirus stellt viele Unternehmen und Handwerksbetriebe vor große Herausforderungen, auch Verunsicherung macht sich bei vielen Handwerkschefs breit:

Welche Hilfen und Sofortmaßnahmen stehen zur Verfügung? Wo kann ich sie beantragen? Und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um hilfeberechtigt zu sein?





Wie gehe ich mit dem Finanzamt, der Steuer und den Sozialversicherungsbeiträgen um?





Wie halte ich meine Liquidität aufrecht? Wann profitiere ich von der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht? Wann und wie kann ich Kurzarbeit beantragen und welche Gelder stehen mir zur Verfügung?





Was passiert, wenn ich meine Vertragsleistungen nicht mehr erfüllen kann – aufgrund von Personal- oder Lieferengpässen?





Welche Regeln muss ich beachten, wenn ich einen Teil meiner Mitarbeiter ins Homeoffice schicken möchte?



Ganz einfach unkompliziert für das Live-Q&A anmelden:

Wir konnten für Sie Experten zu unterschiedlichen Themengebieten und Fragestellungen gewinnen, die Ihnen gerne live Rede und Antwort stehen. Ihre persönlichen Fragen können Sie sehr gerne im Vorfeld direkt an unseren Chefredakteur Patrick Neumann (patrick.Neumann@handwerk-magazin.de) stellen. Oder dann eben live im Chat.

An folgenden Terminen stehen unsere Experten live Rede und Antwort:

20.04.2020 um 14:00 Uhr

Questions & Answers mit Experte Franz Falk, Unternehmensberater für Handwerk und Mittelstand. Er beantwortet gerne Ihre Fragen rund um die Themen Liquiditätsplanung, Finanzierungs-, und Fördermöglichkeiten etc.

21.04.2020 um 10:00 Uhr

Answers mit Experte Udo Herrmann, Schreinermeister und Trainer/Coach für Selbstständige, Führungskräfte und Handwerksbetriebe. Er beantwortet gerne Ihre Fragen rund um die Themen die Führungsrolle des Unternehmers, Betriebsorganisation und Zukunftsplanung.



21.04.2020 um 14 Uhr

Answers mit Experte Michael W. Felser, Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten Arbeitsrecht, Kündigungsrecht und Betriebsverfassungsrecht. Er beantwortet gerne Ihre Fragen rund um die Themen Kündigung, Homeoffice und Kurzarbeit.

22.04.2020 um 10:00 Uhr

Questions & Answers mit Expertin Verena Hahn, Rechtsanwältin mit den Schwerpunkten Gesellschafts-, Insolvenz-, Handels- und Immobilienrecht. Frau Hahn beantwortet gerne Ihre Fragen rund um die Themen Insolvenzen, Gewerberaum(-mieten) und Lieferverträge etc.



22.04.2020 um 14:00 Uhr

Questions & Answers mit Experte Christoph Krause, Innovation Coach, Speaker & Digital-Stratege. Er beantwortet gerne Ihre Fragen rund um die Themen Digital Strategie und Handwerk 4.0.

23.04.2020 um 14:00 Uhr

Questions & Answers mit Experte Michael Stoll, Steuerberater und Krisenberater in Handwerksunternehmen. Er beantwortet gerne Ihre Fragen rund um die Themen Steuererleichterungen, staatliche Förderung und Unternehmensstrategie.

