Von Odett Schumann

Bereits mit 13 Jahren nähte sie kleine Kleider für Porzellanpuppen. Sie hatte Talent und entwarf schon bald ihre eigene Garderobe. - © Fabian Zapatka

Fragt man Herrenschneidermeisterin Kathrin Emmer (50), was sie an ihrem Handwerk so schätzt, betont sie: „Die Vielfalt an Stoffen, Designs, aber auch Charakteren.“

Immerhin erfordert jedes Kleidungsstück individuelle Zuwendung. Bereits mit 13 Jahren nähte sie kleine Kleider für Porzellanpuppen.

Sie hatte Talent und entwarf schon bald ihre eigene Garderobe. Nach ihrem Abitur ging sie in die Lehre, wurde Innungssiegerin und erhielt schließlich den Meisterbrief. Heute führt sie ihr eigenes Atelier in Potsdam.

„Mittlerweile ist mein Look von der Herrenschneiderei beeinflusst“, erklärt Kathrin Emmer schmunzelnd ihre Vorliebe für Sakkos und Hosen.

Damensakko

Natürlich stammt das blau-schwarze Modell aus ihrer Feder. Sie entschied sich für ein strukturiertes Gemisch aus Leinen, Seide und Wolle – mit dezentem Glanz. Insgesamt wirkt das Jackett mit dem breiten Reverse-Kragen, der in seinem Schnitt diagonal nach hinten verläuft, sportlich elegant. Mit sichtbaren Handstichen in Schwarz, einer stark betonten Taille und Seitenschlitzen ist für raffinierte Details gesorgt.

Blau auf Weiß

© Fabian Zapatka Unter dem Jackett wartet Abstraktion: Die weiße Bluse mit blauen Tupfen überrascht im Op-Art-Style. Typisch für das Design, werden die geometrisch arrangierten Kreise allmählich kleiner. Emmer mag an dem langärmeligen Modell von Eterna, dass es dem Look insgesamt die Strenge nimmt.

Schmuckstücke

Viel Wert haben für Emmer ihre schlichte Armspange aus echtem Silber, die sie als Jugend­liche von ihren Eltern geschenkt bekam, sowie ihr Ehering, den sie einst vom Goldschmied anfertigen ließ.

Schwarz und spitz

© Fabian Zapatka Flache Sohle, spitz zulaufend, prägnantes Lochmuster auf der Flügelkappe: Das Design ihrer schwarzen Chelsea Boots von Unützer erinnert an eine Variation aus verschiedenen Herrenschuhen.

Flanellhose in Brombeere