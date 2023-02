Auftragslage, Kostenplanung, Preiskalkulation: Handwerksunternehmer müssen sich im Alltag ständig mit Preisen, Kosten und Angeboten auseinandersetzen. Wer von Jahresbeginn an realistisch plant, ist laut einer Studie meist besser gestellt als Unternehmer, die aus dem Bauch heraus entscheiden. Tipps hierzu sowie weitere wichtige Themen für das Handwerk lesen Sie in der neuen Februar-Ausgabe von handwerk magazin.

Wie günstig darf ein Angebot werden? Welcher Preis muss mindestens gezahlt werden, damit die Materialkosten gedeckt sind? Wie hoch muss der Umsatz sein, um künftige Investitionen stemmen zu können? Wer seine Zahlen im Blick und Griff behält, spart sich am Jahresende Ärger. Wie das gelingen kann, zeigt die Titelstory der neuen Februar-Ausgabe. Zudem gibt es weitere Tipps und Tricks für Unternehmer, die ihren Betrieb voranbringen möchten. Einen ersten Überblick der Themen finden Sie hier:

Titelthema: Mit Kennzahlen sicher entscheiden

Trotz voller Auftragsbücher bleibt zu wenig hängen? Wer seine Zahlen im Griff hat und die Preise realistisch kalkuliert, spart sich den Frust beim Jahresabschluss und ist laut Studie des Ludwig-Fröhler-Instituts erfolgreicher als reine Bauchentscheider. Doch gut ein Drittel der Unternehmer ermittelt nie oder nur in Ausnahmefällen die verfügbare Liquidität. Wie es besser geht, erfahren Sie ab Seite 12.

Markt & Innovationen: »Chefs müssen Werte vorleben«

Werte regeln in erster Linie unser gesellschaftliches Zusammenleben – schaffen aber auch ein Top-Betriebsklima. Dr. Andrea Taubenböck ist Geschäftsführende Vorständin der Stiftung Wertebündnis Bayern, welches das Ziel hat, Kindern und jungen Erwachsenen in Projekten den Wert von Werten nahezubringen. Sie erklärt, warum Werte aktuell gefragter sind denn je und nicht mehr nur als „nice to have“ gelten. Das ganze Interview lesen Sie ab Seite 20.

Betrieb & Management: Hilfe erlaubt

Einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge sehen 77 Prozent der Handwerker die Digitalisierung als Chance. Doch Unternehmer, die ihren Betrieb digitalisieren wollen, brauchen dafür einen klaren Plan – und den allein zu entwickeln ist nicht immer leicht. Wie Betriebe das Thema angehen und wo sie Unterstützung finden, lesen Sie ab Seite 30.

Mobilität & Fuhrpark: Einige Hürden beim Hochlauf

Ende 2022 haben die Fahrzeughalter für einen regelrechten E-Auto-Boom an den Zulassungsstellen gesorgt. Ob sich der Trend dieses Jahr fortsetzen wird? Ganz klar: Ein direkter Draht zum Autoverkäufer des Vertrauens ist momentan ebenso von Vorteil wie die Kenntnis dieser fünf aktuellen Branchentrends: Wir haben uns die fünf Entwicklungen angeschaut und stellen sie ab Seite 38 vor.

Finanzen & Versicherungen: Cyberschutz ist alternativlos

Was früher die Feuerversicherung war, ist heute die Cyberversicherung: eine existenzielle Absicherung des Betriebes. Doch laut Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ignorieren zu viele Mittelständler die Empfehlungen zur IT-Sicherheit. Die Beschäftigung mit den Policen ist oft der erste Schritt zu einer verbesserten IT-Sicherheit. Einen Markt- und Tarifüberblick erhalten Sie ab Seite 44.

Steuern & Recht: Neue Steuerfalle beim Schenken

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 trat zum 1. Januar 2023 eine neue Bewertung bei Immobilienübertragungen in Kraft. Seit Jahresanfang bewertet das Finanzamt Immobilien höher. Das führt in vielen Unternehmerfamilien dazu, dass sowohl mit einer Schenkung als auch im Erbfall mehr Steuern zu zahlen sind. Wie Firmenchefs auf die Neuregelung reagieren können und was sie beachten sollten, lesen Sie ab Seite 54.

Editorial: Stabiler als ursprünglich gedacht

© Rohde Fotografie Nicht immer nur das Negative sehen, sondern auch mal den Blick auf das Gute und das, was alles machbar ist, wenden. Diesen Vorsatz hat sich Chefredakteur Patrick Neumann gesetzt. Denn ein Blick auf das vergangene Jahr zeigt: Es läuft nicht alles nur schlecht. Welche positiven Seiten er sieht und welche Gedanken er dazu hat, schreibt er in diesem Editorial. Lesen Sie mehr:

Shoppen hilft. Klar, der Spontankauf kann Spaß machen und den Körper mit vitalisierenden Endorphinen fluten – er stabilisiert aber auch den Wirtschaftsstandort Deutschland ungemein. So geschehen 2022. Denn trotz der Polykrisen sorgte vor allem die Konsumlaune der Kundinnen und Kunden dafür, dass die deutsche Wirtschaft im vergangenen Jahr wuchs. Die exakte Zahl des Statistischen Bundesamts: Um 1,9 Prozent kletterte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) verglichen mit dem Vorjahr nach oben. Ein deutlicher Push statt des prognostizierten Chaos! Wer hätte das gedacht. Wenn Sie jetzt reflexartig die Zahl des Vor-Corona-Jahres 2019 verlangen – bitte: Auch in diesem Vergleich war das 2022er BIP um 0,7 Prozent höher. Diese Widerstandsfähigkeit möchte ich hier einmal betonen, neigen wir doch gerne dazu, eher die Probleme als die Chancen zu sehen. Ein kleiner Trick, den ich seit Kurzem mit mehr oder weniger Erfolg versuche: gleich die ganzen „Was alles nicht geht“-Sätze in meinem Kopf zu streichen. So verliert das Zeitalter der Veränderung, in dem wir gerade stecken, an Schrecken. Klima, Energie und Mobilität – um nur drei Bereiche zu nennen – bieten doch viele Möglichkeiten für uns Anpacker! Sie sehen: Kennzahlen helfen bei der Analyse. Und ermöglichen es Chefinnen und Chefs, bei Fehlentwicklungen prompt zu reagieren. Auch Lara Droll, Inhaberin des Malerbetriebs Rinderspacher und Protagonistin unserer Titelstory, prüft jeden Monat mit viel Herzblut ihre BWA. „So können wir Ausreißer und Fehlentwicklungen früh erkennen und rechtzeitig gegen steuern“, erklärte die Unternehmerin meiner Kollegin Kerstin Meier bei ihrer Recherche. Zehn essenzielle Kennzahlen geben wir Ihnen in dieser Ausgabe an die Hand – als analytische Begleitung zum immer noch wichtigen Bauchgefühl.

