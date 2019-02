13.02.2019

Fiat Professional Team Trophy Gesucht: Ein Team für handwerk magazin

Zusammen mit Fiat Professional startet handwerk magazin wieder die "Fiat Professional Team Trophy". Machen Sie mit, es lockt ein Wochenende in der Toskana, Ausfahrten mit Fiat-Nutzfahrzeugen und natürlich viel Spaß im Team.

von Reinhold Mulatz

Mitmachen lohnt sich. Die Fiat Team Trophy 2019 findet in der Toskana statt. - © Fiat Professional

Es ist wieder soweit: Zusammen mit Fiat Professional, der Nutzfahrzeugsparte des italienischen Autoherstellers, starten handwerk magazin und andere Handwerksmedien wieder die „Fiat Professional Team Trophy“. Insgesamt zehn Zweierteams aus dem Handwerk werden im Mai in der Toskana Testfahrten mit Nutzfahrzeugen von Fiat machen, einige kleine Wettkämpfe bestreiten und dabei sicher sehr viel Spaß haben. Zur Auswahl stehen die Transporter Fiat Talento und Fiat Ducato.

Ein Team stellt handwerk magazin. Dafür suchen wir zwei Teilnehmer. Ganz egal ob Ehepartner, Chef oder Chefin mit Mitarbeiter, Firmenchef mit Sohn oder Tochter oder andere Varianten. Machen Sie mit, es wird ein Top-Event. Bedingung: Sie sollten handwerk-magazin-Leser sein, Spaß am Autofahren haben und gute Laune mitbringen.

Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus, und mit etwas Glück, sind Sie im Mai in Italien dabei.

Die Fakten zur Trophy 2019

Wann? Vom Freitag, 03. bis Sonntag, 05. Mai 2019 (Anreise Freitag bis 13 Uhr, Heimreise Sonntag ab 17 Uhr).

Wo? Toskana / Italien (An- und Abflughafen Pisa).

Wer? Teilnehmen können Handwerksunternehmerinnen und –unternehmer zusammen mit einem Partner oder Partnerin, ganz gleich ob Lebensgefährte, Kollege, Mitarbeiter oder Sohn bzw. Tochter.

Was? Es erwartet Sie eine Team Challenge, bei der Sie gemeinsam mit ihrem Partner/Partnerin oder Kollege/Kollegin gegen 9 weitere Teams antreten und ein Wochenende voller Spaß, italienischer Fahrzeuge, italienischer Vielfalt und gutem italienischen Essen erleben.

Wieviel? Es entstehen für Sie keine Kosten. Flug und Hotel werden bezahlt . Die An- und Abreise sowie die Unterkunft in einem 4-Sterne-Hotel organisiert und bezahlt die FCA Germany AG (Anreise ab Heimatflughafen und Heimreise bis Heimatflughafen ist in der Reiseplanung inbegriffen).

Bis wann? Einsendeschluss ist der 01. April 2019.