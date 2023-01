Auch im Jahr 2023 verlosen wir in Kooperation mit dem Geschäftskundenbereich der TARGOBANK zwei VIP-Tickets für ein DFB-Pokal-Achtelfinalspiel. Entschieden haben wir uns für das Hessenderby Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98! Wer beim Duell des Europa-League-Siegers gegen den Tabellenführer der 2. Bundesliga sofort Lust auf einen heißen Pokalfight hat, sollte unbedingt mitmachen – so funktioniert’s.

Anfang Februar steigt das Achtelfinale im DFB-Pokal. Für die Partie Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 am 7. Februar 2023 in der Frankfurter Arena verlosen wir in Kooperation mit dem Geschäftskundenbereich der TARGOBANK 1×2 VIP-Tickets. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Was Sie dafür tun müssen: Beantworten Sie einfach folgende Frage:

Schicken Sie als Antwort den Endstand zusammen mit Ihren Kontaktdaten und dem Stichwort/Betreff „DFB-Pokal“ an redaktion@handwerk-magazin.de. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 25. Januar 2023. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir 1×2 VIP-Tickets für die Begegnung. Viel Erfolg!

Um ein bisschen Lust auf das Hessenderby im Achtelfinale des diesjährigen DFB-Pokals zu machen, hier noch einmal der Weg von Eintracht Frankfurt in die dritte Pokalrunde. Der fünfmalige Pokalsieger gewann zunächst auswärts beim Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg deutlich mit 4:0, ehe in der zweiten Runde ein 2:0-Arbeitssieg beim Oberligisten Stuttgarter Kickers folgte:

Der Gegner von Eintracht Frankfurt, der SV Darmstadt 98, setzte sich in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals ebenfalls vergleichsweise deutlich mit 3:0 beim Drittligisten FC Ingolstadt durch, ehe in der zweiten Runde ein begeisternder 2:1-Heimerfolg gegen den favorisierten Bundesligisten Borussia Mönchengladbach folgte:

Nach der Derby-Auslosung war die Stimmung sowohl bei Eintracht Frankfurt als auch bei Darmstadt 98 naturgemäß von Vorfreude geprägt. Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter der Lilien, reagierte gegenüber der „Hessenschau“ zuversichtlich: „Wir haben bereits bewiesen, dass wir, wenn wir an unsere Grenzen und darüber hinaus gehen, auch einen Erstligisten besiegen können. Wir werden alles daran setzen, das Hessenderby für uns zu entscheiden. Wir freuen uns auf ein packendes, aber faires Duell.“

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche äußerte sich respektvoll über die Partie gegen den Zweitligisten: „Darmstadt 98 ist so etwas wie die Mannschaft der Stunde. Es ist definitiv keine leichte Aufgabe. Aber wir werden gemeinsam mit unseren Fans alles dafür tun, um ins Viertelfinale einzuziehen.“ Laut „Hessenschau“ freue man sich schon jetzt auf das Hessenderby: „Wir wollen unbedingt gewinnen.“

Die TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf, 0211/89840, kontakt@targobank.de , sowie die Holzmann Medien GmbH, Gewerbestr. 2, 86825 Bad Wörishofen, info@holzmann-medien.de verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (Nachname, Vorname, Email, Adresse, Geburtsdatum) zum Zwecke der Ziehung sowie Benachrichtigung der Gewinner und gegebenenfalls bei entsprechender Auswahl zu Werbung, Information und Marktforschung (Analyse des Öffnungs- und Leseverhaltens der Newsletterempfänger). Der Holzmann Medien Newsletter informiert über neue Bücher und Nonbooks. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung gemäß Art 6I a), 7, EU DSGVO , sowie § 7 II Nr.3, UWG. Sie sind bei Teilnahme am Gewinnspiel nicht zur Abnahme von Marketingmaterialien verpflichtet.

Sind Sie noch nicht 16 Jahre alt, muss zwingend eine Einwilligung Ihrer Eltern / Vormund vorliegen. Bitte nehmen Sie in diesem Fall direkt Kontakt zu uns auf. Sie selbst können in diesem Fall keine rechtsgültige Einwilligung abgeben.

Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten bestätigen Sie, dass Sie an dem Gewinnspiel freiwillig teilnehmen wollen und gegebenenfalls zukünftig die oben benannten Marketingmaterialien an die unten angegebene Adresse zugesendet erhalten möchten, und, dass Sie mit der absendenden Person identisch sind. Für die Zusendung des Gewinns übergeben wir Ihre Daten an d ie TARGOBANK AG, Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf . Eine sonstige Übermittlung z.B. in andere Länder findet nicht statt. Ihre Daten werden nur solange gespeichert, wie sie für die Abwicklung des Gewinnspiels notwendig sind, bzw. Sie die Zusendung unserer Marketingmaterialien wünschen. Sie haben das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, ein Widerspruchsrecht, ein Recht auf Datenübertragbarkeit , sowie ein Recht auf Widerruf Ihrer Einwilligung. Im Falle eines Widerrufs erhalten Sie keine weiteren Marketinginformationen mehr von uns zugesandt. Nehmen Sie in diesen Fällen am besten über E-Mail, kontakt@targobank.de oder info@holzmann-medien.de , Kontakt zu uns auf. Sie können jedem von uns aber auch einen Brief oder Fax (08247/3544200). schicken. Sie erhalten nach Eingang umgehend eine Rückmeldung. Zudem können Sie einen Newsletter am Ende eines jeden Newsletters über einen Link einfach abbestellen. Ihnen steht, sofern Sie der Meinung sind, dass wir Ihre personenbezogenen Daten nicht ordnungsgemäß verarbeiten ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde zu. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an einen der Datenschutzbeauftragten, den Sie unter der Postadresse TARGOBANK AG, Datenschutz, Postfach 21 04 53 und kontakt@targobank.de oder datenschutz@holzmann-medien.de erreichen.