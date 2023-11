Handwerker privat Zugehörige Themenseiten:

Gemeinsam mit unserem Partner TARGOBANK verlosen wir 1x2 VIP-Tickets für das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen den Traditionsvereinen 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Nürnberg im legendären Fritz-Walter-Stadion. Was Sie tun müssen, um am 5. Dezember 2023 im Stadion dabei zu sein? Nur Ihre Fußballkenntnis unter Beweis stellen und unsere Quizfrage richtig beantworten.

Von Niklas Ramminger

Das legendäre Fritz-Walter-Stadion, auch "Betze" genannt, thront über der Stadt Kaiserslautern auf dem Betzenberg. - © Fontanis - stock.adobe.com

© TARGOBANK

Am 5. Dezember 2023 um 18:00 Uhr stehen sich im altehrwürdigen Fritz-Walter-Stadion der 1. FC Kaiserslautern und der 1. FC Nürnberg gegenüber. Die Achtelfinalpartie im DFB-Pokal (Herren) ist bereits das 72. Aufeinandertreffen der beiden Vereine und damit ein waschechtes Traditionsduell in der deutschen Fußballhistorie. 31 Spiele konnten dabei die "Roten Teufel", wie der Fußballverein aus Kaiserslautern auch genannt wird, für sich entscheiden. 26 Spiele gewannen die "Clubberer" aus Nürnberg. Die restlichen 14 Aufeinandertreffen endeten Remis – ein Szenario, welches für das nächste Match im DFB-Pokal ausgeschlossen ist.

Tickets für das Traditionsduell auf dem Betzenberg zu gewinnen!

Auch dieses Jahr konnten wir in Kooperation mit dem Geschäftskundenbereich der TARGOBANK wieder 1x2 VIP-Tickets für unsere Leser organisieren, die wir in unserem DFB-Pokal-Gewinnspiel verlosen möchten. Was Sie dafür tun müssen? Nur folgende Frage beantworten:

Das bislang einzige Aufeinandertreffen der beiden Vereine im DFB-Pokal entschied sich erst im Elfmeterschießen. Die Gastgeber aus Kaiserslautern setzten sich damals in der 2. Runde der Saison 2019/2020 gegen Nürnberg durch. Welcher ehemalige Kaiserslautern-Spieler verwandelte den letzten Elfmeter zum 8:7 Endstand?

Schicken Sie als Antwort den Nachnamen des gesuchten Spielers zusammen mit Ihren Kontaktdaten und dem Stichwort/Betreff „DFB-Pokal“ an redaktion@handwerk-magazin.de. Einsendeschluss ist Freitag, der 24. November 2023. Unter allen richtigen Antworten verlosen wir verlosen wir 1x2 VIP-Tickets für das DFB-Pokal-Achtelfinale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg. Viel Erfolg!

Der Weg des 1. FC Kaiserslautern in das Achtelfinale

Im frühen August mussten die Pfälzer in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Oberligisten Rot-Weiß Koblenz ran. Die dankbare Aufgabe meisterten die Spieler von Trainer Dirk Schuster souverän und zogen ohne größere Probleme in die zweite Runde ein. In dieser wartete dann ein regelrechter Brocken auf den ambitionierten Zweitligisten. Mit dem 1. FC Köln war eine gestandene Bundesliga-Mannschaft auf dem Betzenberg zu Gast. In einer spannenden Partie gelang den "Roten Teufeln" der Pokal-Coup und damit der Einzug in das Achtelfinale. Mit einem Sieg über Nürnberg könnte der 1. FC Kaiserslautern erstmals seit zehn Jahren in das Viertelfinale des DFB-Pokals erreichen.

Runde: Rot-Weiß Koblenz - 1. FC Kaiserslautern 0:5 Runde: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln 3:2

Der Weg des 1. FC Nürnberg in das Achtelfinale

Die Mannschaft des 1. FC Nürnberg reiste für ihr Auftaktspiel im DFB-Pokal nach Bremen, mit dem FC Oberneuland wartete dort ein Fünftligist auf die Truppe von Christian Fiél. Mit einem nie gefährdeten Kantersieg zogen die "Clubberer" in die zweite Runde ein. Anfang November empfing "der Club" dann den Ligakonkurrenten Hansa Rostock im heimischen Max-Morlock-Stadion. In einer spannenden Partie gelang den Gastgebern erst in der Nachspielzeit der Ausgleich und in der Verlängerung der Siegtreffer. Mit einem Sieg im Fritz-Walter-Stadion könnten die Nürnberger wie auch schon in der letzten Saison das Ticket für das Viertelfinale lösen.

Runde: FC Oberneuland - 1. FC Nürnberg 1:9 Runde: 1. FC Nürnberg - FC Hansa Rostock 3:2 n. V.