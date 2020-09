Podcast Abnahmeprotokoll – der Podcast von handwerk magazin

Monatlich nehmen wir im Podcast „Abnahmeprotokoll“ einen Beitrag aus dem aktuellen Heft gemeinsam mit dem jeweiligen Autor noch einmal genauer unter die Lupe: Welche Trends werden im Artikel aufgezeigt? Welchen Chancen und Herausforderungen muss sich das Handwerk laut dem Text stellen? Wo sind die kleinen, aber entscheidenden Details, die den Erfolg ausmachen können? Hören Sie selbst!

Uns geht es dabei um die Hintergründe: Im Kollgengespräch im Interview-Format gehen die beiden Redakteure in die Tiefe, statt nur an der Oberfläche zu kratzen. Eine allgemeine „Heftvorschau“ wird es hier nicht geben, sondern das Thema des Beitrags im Detail. Den Podcast hören Sie exklusiv nur bei uns – hier auf dieser Website.

Ganz nah dran: Details und Hintergründe direkt von der "Werkbank" der Redaktion

Der Podcast nimmt Sie direkt mit zur „Werkbank“ der Redaktion. Schauen Sie uns, besser gesagt „hören“ Sie uns über die Schulter, wenn wir einen Beitrag „abnehmen“. Das läuft ähnlich zur Abnahme draußen auf der Baustelle: Ein Redakteur recherchiert und schreibt seinen Beitrag für das Magazin – und gibt diesen dann zur Abnahme an den Chef vom Dienst oder den Chefredakteur. Ist diese erfolgt, können wir einen Haken an das „Abnahmeprotokoll“ setzen. Und genau an dieser Stelle sind Sie dabei. Viel Spaß beim Hören!