Workers Cast Zwei Langhaarmädchen leben ihren Traum

Alles, was das moderne Handwerk und die Anziehungskraft eines Unternehmens ausmacht, gibt es in diesem Workers Cast: Mona Mayr ist Teil der Langhaarmädchen. Sie fahren in einem Bus als mobilem Salon durchs Land und stylen ganz Deutschland. Wie die jungen Frauen aus Eibelstadt und Nersingen ihren Traum gefunden und wahrgemacht haben, erzählt Mayr im Workers Cast.

von Jörg Mosler

Sie sind beide Ende 20, sie haben eine glasklare Vision und sie machen ihr Ding. Die Hair & Make-up Artists Julia Schindelmann und Mona Mayr haben 2016 ihr Startup Langhaarmädchen gegründet: In einem umgebauten US-Schulbus sind sie deutschlandweit auf Festivals unterwegs, um ihre Kunden zu stylen. Darüber hinaus haben sie eine eigene Produktlinie bei der Drogeriemarktkette „dm“. Für ihre Vision und deren Umsetzung erhielten die Langhaarmädchen kürzlich sogar den Preis Top Gründer im Handwerk 2019. Wie das alles in so kurzer Zeit möglich war und – noch wichtiger – welches WARUM dahintersteckt, erzählt Mona Mayr im aktuellen Podcast.

Mit Herzlichkeit und Leidenschaft

Auf einem Road Trip durch Australien machte es bei Mona Mayr plötzlich Klick und sie wusste, wie ihr Traumjob aussieht. Zwar war sie schon zuvor mit Leidenschaft in ihrem Beruf als Hair & Make-up Artist tätig gewesen, aber irgendetwas hatte noch gefehlt. Zusammen mit Julia Schindelmann, die sie bereits durch die Arbeit in München kannte, hat sie einen Bus in einen mobilen Salon verwandelt. Nun sind die beiden Langhaarmädchen aus Neu-Ulm und Würzburg gemeinsam on the road und stylen in ganz Deutschland Kunden. Wer eine junge Handwerkerin voller Elan, Herzlichkeit, Begeisterung für ihren Beruf und Weisheit kennenlernen möchte, sollte sich dieses Interview nicht entgehen lassen.

