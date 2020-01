19.01.2020

Workers Cast - Solo Dranbleiben, auch wenn es unangenehm ist: Wenn Weisheiten eines Lehrgesellen es in sich haben

Schlaue Sprüche, Besserwisserei, gut gemeinte Ratschläge – im Alltag muss sich jeder ab und an die Weisheiten anderer anhören. Und häufig ist an den Tipps auch wirklich etwas dran. Welche Weisheit eines Lehrgesellen mich geprägt hat, verrät die aktuelle Folge des Workers Cast.

von Jörg Mosler

Wer eine Ausbildung im Handwerk gemacht hat, kennt sie: die Weisheiten der Gesellen. Und auch wenn sie während der Lehrzeit manchmal nervig sind, enthalten sie mitunter tatsächlich Wahrheit. So wie der Lieblingsspruch meines Gesellen: „Da muss man halt auch mal draufbleiben, wenn es heiß wird.“ Was mich dieser Spruch im Nachhinein gelehrt hat und was er auch für andere beinhalten kann, erfahren Sie im aktuellen Workers Cast.

Zähne zusammenbeißen muss sein

Natürlich klappt es nicht immer, aber bei den ganz großen und wichtigen Themen müssen Unternehmer es schaffen: durchhalten, dranbleiben, sich weiter motivieren. Wie eine Ausbildung im Handwerk das vermittelt und wer mir das beigebracht hat, das erfahren Sie in der aktuellen Podcast-Folge.

