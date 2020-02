09.02.2020

Workers Cast - Talk Azubi des Jahres 2019: Interview mit Theo Hummel

Überrascht von der eigenen Leistung war der angehende Landschafts- und Gartenbauer Theo Hummel, als er im November zum Azubi des Jahres 2019 gekürt wurde. Im aktuellen Workers Cast spricht der 21-Jährige über seine Arbeit, den Preis und über das Handwerk.

von Jörg Mosler

Einen schöneren Beruf kann er sich gar nicht vorstellen: Theo Hummel wird Garten- und Landschaftsbauer und ist Azubi des Jahres 2019. Im aktuellen Workers Cast berichtet der 21-Jährige, wie er den Preis für sich gewinnen konnte und weshalb er sich überhaupt für diesen Beruf entschieden hat.

Die Liebe zum Handwerk entdeckt

Denn so klar war der Weg am Anfang eigentlich gar nicht. Als Pfadfinder hat er zwar ein deutliches Faible dafür, viel draußen in der Natur zu sein. Ein typisches Handwerksumfeld hat er allerdings nicht. Die Eltern sind beide nicht aus dem Handwerk und sein Fachabitur, das er an einem kaufmännischen Berufskolleg gemacht hat, schien zuerst einmal auf eine kaufmännische Richtung hinzudeuten. Warum er dann doch zum Garten- und Landschaftsbau gefunden hat und weshalb er seinen Beruf mit keinem anderen tauschen möchte, das erzählt Theo Hummel im aktuellen Workers Cast.

