09.08.2020

Workers Cast - Talk Erfolgreich Netzwerken im Handwerk: Interview mit Volker Geyer

Volker Geyer ist vor vielen Jahren mit einem Malerunternehmen gestartet und hat daraus eine Marke gemacht: das Partner-Netzwerk „Malerische Wohnideen“. Wie auch andere Handwerker von Netzwerken profitieren können und worauf sie dabei achten sollten, verrät Geyer in diesem Workers Cast.

von Jörg Mosler

„Gemeinsam sind wir stark!“, das ist ein alter Grundsatz, der gerade in den Märkten von heute immer mehr an Bedeutung gewinnt. Wer gute und strategische Kooperationen eingeht, verschafft sich einen Vorteil am Markt. Doch ein Netzwerk unterschiedlicher Unternehmen und Inhaber hat auch Tücken. Worauf Handwerker achten sollte, wenn sie sich einem Netzwerk anschließen - oder sogar selbst eines gründen möchten, verrät Malermeister Volker Geyer in diesem Interview.

Gemeinsam statt einsam durch Netzwerke

Volker Geyer war Malerunternehmer in Wiesbaden. Doch vor vielen Jahren hat er sein Unternehmen verkleinert, um sich zu spezialisieren. 2005 hat Geyer dann mit „Malerische Wohnideen“ seine eigene Marke mit Internetmarketing und einem Blog gestartet. Damit konnte er laut eigenen Angaben so viele Kundenanfragen generieren, dass sogar aus anderen Teilen Deutschlands Auftragsanfragen eingingen. So wurde die Marke dann 2014 zu einem Partner-Netzwerk, das inzwischen 31 Betriebe in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein umfasst. Im Workers Cast spricht der Malermeister nun darüber, wie ihm das gelungen ist, warum Netzwerke – gerade auch in der aktuellen Corona-Situation – von so großer Bedeutung sind und was Handwerker beachten sollten.

